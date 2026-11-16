Prezzi pneumatici invernali 2026 – 2027: quanto costa il cambio gomme?

Con l’arrivo della stagione fredda torna puntuale la domanda che milioni di automobilisti si pongono ogni anno: quanto costa mettersi in regola con le gomme invernali? La risposta non è mai una sola, perché la spesa dipende dalla misura dello pneumatico, dalla fascia di prezzo scelta e dai servizi accessori che si sommano al costo delle coperture: montaggio, equilibratura, eventuale smaltimento dei vecchi pneumatici e deposito del treno estivo. Voci che, sommate, possono far lievitare il conto finale ben oltre il semplice prezzo di listino delle quattro gomme.

QUANTO COSTA UN TRENO DI GOMME INVERNALI NEL 2026

A fotografare i prezzi di questa stagione è lo Studio Pneumatici Invernali 2026 condotto da Riccardo Barcolari su MyDriveRank, portale indipendente che confronta prezzi e dati tecnici degli pneumatici: a novembre 2026 ha monitorato 347.002 offerte attive presso e-commerce e distributori italiani, incrociando prezzi al pubblico (IVA e trasporto inclusi) e classi dell’etichetta europea.

Il dato di riferimento riguarda la misura più venduta in Italia, la 205/55 R16 montata su modelli come Volkswagen Golf, Audi A3, Ford Focus e Peugeot 308: un treno completo di quattro gomme invernali costa in media 336,80 euro, montaggio escluso. La forbice è però ampia, perché si parte da circa 240 euro con i marchi budget e si arriva a 490 euro con quelli premium. Allargando lo sguardo alle dieci misure più diffuse, il prezzo medio della singola gomma va dai 54,20 euro della 175/65 R14 delle citycar ai 186,40 euro della 235/50 R19 dei SUV di fascia alta. Per ogni misura, la differenza tra la scelta più conveniente tra i marchi di fascia intermedia (Quality) e il top di gamma premium vale da circa 100 a oltre 400 euro a treno.

Costo reale treno gomme invernali 2026 in Italia Misura e auto Prezzo a gomma Treno medio (4 gomme) Fascia Quality Fascia Premium 175/65 R14

Citycar € 54,20 € 216,80 € 170–210 € 260–320 185/65 R15

Utilitarie € 64,80 € 259,20 € 205–250 € 310–380 195/65 R15

Berline compatte e familiari € 68,50 € 274,00 € 215–265 € 330–410 205/55 R16 TOP

Misura più venduta € 84,20 € 336,80 € 260–315 € 420–490 215/60 R16

Crossover compatti € 104,30 € 417,20 € 330–390 € 490–590 215/55 R17

Crossover e B-SUV € 124,50 € 498,00 € 390–470 € 580–710 225/45 R17

Berline sportive € 112,60 € 450,40 € 340–410 € 520–640 225/50 R17

Berline e SW medie € 134,80 € 539,20 € 420–510 € 620–760 225/55 R18

C-SUV € 142,10 € 568,40 € 440–530 € 670–820 235/50 R19

D-SUV e premium € 186,40 € 745,60 € 570–690 € 880–1.150 Prezzi medi al pubblico, IVA e trasporto inclusi, montaggio escluso. Rilevazione novembre 2026 su 347.002 offerte.

DALLA CITYCAR AL SUV: COME CAMBIA LA SPESA

Raggruppando le misure per segmento, la crescita della spesa con le dimensioni dell’auto è evidente. Per una citycar con cerchi da 14 pollici bastano in media 216,80 euro, mentre per compatte e berline con la 205/55 R16 si sale a 336,80 euro. Il salto più marcato arriva con i SUV: un B-SUV o crossover con cerchi da 17 pollici richiede in media 498 euro, un C-SUV con la 225/55 R18 ne chiede 568,40 e per i SUV più grandi e premium con cerchi da 19 pollici si arriva a 745,60 euro, con punte che superano i 1.100 euro.

Spendere bene, però, non vuol dire per forza spendere il massimo. Per le auto con cerchio da 16 pollici, scegliendo marchi con una buona aderenza certificata sul bagnato, un treno di quattro invernali costa circa 280-300 euro: quasi 200 euro in meno rispetto ai marchi più pubblicizzati, senza rinunciare alla sicurezza sul bagnato.

Spesa media per treno completo (4 gomme) per segmento auto Citycar (175/65 R14) € 216,80 da 170 a 320 € Compatte e berline (205/55 R16) € 336,80 da 260 a 490 € B-SUV e crossover (215/55 R17) € 498,00 da 390 a 710 € C-SUV medi (225/55 R18) € 568,40 da 440 a 820 € Grandi SUV e premium (235/50 R19) € 745,60 da 570 a 1.150 €

Valori medi rilevati a novembre 2026, montaggio escluso.

ETICHETTA EUROPEA: QUANTO PESA UNA CLASSE IN FRENATA

Per capire perché l’etichetta conta, basta guardare cosa significano le lettere. La classe di aderenza sul bagnato viene assegnata con test di omologazione standardizzati a 80 km/h su asfalto bagnato. Partendo da questa velocità, una gomma in classe A si ferma in circa 35 metri. Con una classe B servono circa 3,5 metri in più, con una classe C circa 7,5 metri in più, quasi due auto in coda. Con le classi D ed E, il minimo ammesso dalla legge, lo spazio di arresto arriva a 49 metri, 14 metri in più rispetto alla classe A. In una frenata d’emergenza è la differenza tra fermarsi in tempo e tamponare.

Spazio di arresto a 80 km/h su asfalto bagnato (etichetta europea) Classe Spazio di arresto Rispetto alla A A 35,0 m Massima aderenza B 38,5 m +3,5 m C 42,5 m +7,5 m D/E 49,0 m +14,0 m Classi D ed E corrispondono al minimo di aderenza consentito dalla legge.

IL PARADOSSO DELLE GOMME PREMIUM

Il dato più sorprendente emerge incrociando prezzi ed etichette. Su oltre 85.000 offerte di pneumatici invernali di prima fascia (Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear e Bridgestone) con prezzo superiore a 125 euro a gomma, solo il 32,1% è omologato in classe A sul bagnato. Il 28,4% si ferma in classe B, la stessa ottenuta da marchi di fascia intermedia come Hankook, Nexen, Kleber e Kumho, che costano in media 79-86 euro a gomma, circa il 35% in meno a parità di aderenza certificata. Il 35,8% dei premium è addirittura in classe C, mentre una piccola quota, il 3,7%, rientra nelle classi D ed E.

Distribuzione classi di aderenza sul bagnato nei pneumatici premium (oltre 125 €) Analisi su oltre 85.000 offerte di Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear e Bridgestone 32,1% 28,4% 35,8% Classe A 32,1% Classe B 28,4% stessa classe dei marchi Quality Classe C 35,8% Classe D/E 3,7%

Non si tratta di un inganno, ma di una scelta progettuale. I produttori di primissima fascia sviluppano spesso le invernali puntando su durata chilometrica e silenziosità, anche per rispondere alle richieste delle case auto per il primo equipaggiamento. Per farlo la mescola diventa leggermente più rigida e si perde quel mezzo metro di frenata che separa la classe B dalla A. Alcuni marchi della fascia Quality, al contrario, concentrano la formulazione della silice proprio sull’aderenza sul bagnato a basse temperature, ottenendo risultati pari o superiori a quelli di brand con budget pubblicitari molto più grandi. Un esempio è la Hankook Winter i*cept RS3, in classe B sul bagnato, con una rumorosità di 69-70 dB e un prezzo inferiore di circa il 30% rispetto ai leader di mercato.

STESSA GOMMA, PREZZI DIVERSI: FINO A 74 EURO DI DIFFERENZA

Anche a parità di prodotto conviene confrontare. Considerando lo stesso modello, nella stessa misura, con gli stessi indici di carico e velocità e la stessa data di produzione recente, la differenza media tra il venditore più economico e quello più caro è di 18,50 euro a gomma. Un esempio concreto è il treno di quattro Michelin Alpin 6 205/55 R16 91H: la migliore offerta di uno store specializzato online è di 372 euro, la media delle piattaforme web è di 418 euro e il prezzo massimo della rete tradizionale arriva a 446 euro. Sono 74 euro di differenza sullo stesso identico prodotto, una cifra che basta a coprire buona parte del costo di montaggio.

Ecco alcuni esempi di prezzi di pneumatici invernali su Amazon:

IL CODICE DI VELOCITÀ CHE FA RISPARMIARE

Esiste poi un’agevolazione prevista dalla legge che pochi conoscono. Secondo la circolare del Ministero dei Trasporti n. 104/95, gli pneumatici invernali possono avere un codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto per le gomme estive, purché non sia inferiore a Q, cioè 160 km/h. L’unica condizione è applicare nell’abitacolo, in vista del conducente, un avviso con la velocità massima consentita. Il risparmio può essere consistente: per una berlina sportiva con misura 225/45 R17 94W, la gomma invernale in codice W costa in media 138 euro, mentre la stessa misura in codice V o H scende a 104 euro. Su quattro gomme fanno 136 euro in meno, in piena regola.

PERCHÉ LE INVERNALI SERVONO ANCHE SENZA NEVE

Uno dei falsi miti più diffusi è che le gomme invernali servano solo quando nevica. In realtà la mescola di uno pneumatico estivo lavora al meglio tra 15 e 45 gradi e, quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, si indurisce e perde aderenza. Su asfalto freddo e asciutto a 3 gradi, un’auto con gomme estive frenando da 100 km/h ha bisogno di uno spazio di arresto più lungo del 15-20% rispetto alla stessa auto con gomme invernali. Sul bagnato freddo, la condizione tipica delle mattine d’inverno in pianura e collina, la differenza può arrivare a 12 metri. Le invernali, grazie all’alta percentuale di silice e oli vegetali nella mescola, restano elastiche anche a -15 gradi e le lamelle del battistrada riescono a fare presa sul fondo stradale.

COME SCEGLIERE SENZA SPENDERE TROPPO

I dati portano a una conclusione chiara: il prezzo da solo non è una garanzia di sicurezza. La misura dell’auto fissa il punto di partenza della spesa, ma è l’etichetta europea a dire quanto si ottiene davvero in cambio, e una gomma di fascia intermedia in classe B può frenare sul bagnato come una premium che costa un terzo in più. Prima di acquistare conviene quindi controllare la classe di aderenza sul bagnato, preferire il simbolo 3PMSF alla sola marcatura M+S e confrontare le offerte per lo stesso modello, perché la differenza tra un venditore e l’altro può valere quanto il montaggio. Chi ha un’auto con codice di velocità elevato può sfruttare la deroga sulle invernali, mentre chi guida poco e in zone dal clima mite può valutare il passaggio alle All Season, che nel giro di quattro anni fanno risparmiare quasi 400 euro.