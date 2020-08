Pneumatici SUV più venduti di quelli per auto: +26% a giugno 2020

Gli pneumatici SUV sono i più venduti in Italia dopo il lockdown: ecco quante gomme sono state vendute a giugno 2020 e i trend auto, moto e furgoni

Il settore degli pneumatici è tra i più colpiti dell’aftermarket dall’emergenza Coronavirus. Il trend negativo nei primi mesi del 2020 per le vendite di gomme a causa del lockdown si è interrotto con la ripresa della mobilità. In vista delle vacanze estate 2020, gli pneumatici SUV sono le gomme più vendute a giugno 2020.

CAMBIARE GOMME IN INVERNO, TENDENZA MAGGIORE CON LA PIOGGIA

Dopo un inizio di anno negativo che ha seguito anche un inverno mite (poche precipitazioni, tendenzialmente spingono meno a cambiare gomme consumate), il mercato degli pneumatici auto in Italia è tornato con segno positivo: +6,3%. Il rallentamento delle vendite di gomme ha caratterizzato marzo e aprile 2020 per effetto delle misure di lockdown nonostante molti gommisti siano rimasti aperti tra le officine autorizzate. Le limitazioni alla mobilità delle persone sono state poi affiancate da un altro fattore importante: il rinvio della scadenza per la sostituzione delle gomme invernali. Anche questo, secondo i dati rilevati da GfK ha causato una forte contrazione delle vendite di pneumatici rispetto al 2019.

VENDITA PNEUMATICI E CORONAVIRUS

Con le riaperture della Fase 2 il mercato pneumatici è però tornato a galla. I dati di vendite di gomme rilevati dai canali ufficiali dei gommisti specializzati mostrano segnali incoraggianti. A giugno 2020 la crescita delle vendite di soli pneumatici auto è del +6,3%. L’indagine è realizzata da uno dei maggiori istituti di ricerche di mercato in Germania, con uno spettro di osservazione in oltre 70 Paesi nel mondo. I dati riportati sugli pneumatici più venduti in Italia a giugno si riferiscono al confronto con lo stesso mese dell’anno precedente. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PNEUMATICI SUV PIU’ VENDUTI IN ITALIA DI GOMME AUTO E FURGONI

Dalla rilevazione risultano positive tutte le categorie di pneumatici venduti in Italia. La crescita delle vendite di gomme per autovetture (+3,3%) è stata superata da 4×4/ SUV (+26,3%) e dai veicoli commerciali leggeri (+17%). Questa categoria ha comunque potuto circolare durante il lockdown con le limitazioni del caso. Le vendite di pneumatici moto risalgono al +5,1%, cavalcando l’onda del periodo più favorevole dell’anno. D’altronde anche il mercato di vendita delle moto usate ha mostrato il maggiore trend di crescita a luglio 2020. I passaggi di proprietà delle moto usate a luglio sono aumentati di oltre +25% tra il 2019 e il 2020 (da 64 mila a oltre 81 mila). E questo ha dato anche un impulso positivo alla vendita di pneumatici moto, che vede in estate una maggiore affluenza di motocicli presso gli installatori.