Pneumatici Pirelli All season 2020: nuove misure da 15 a 20 pollici

Pirelli rinnova la gamma di pneumatici all season 2020: ecco le novità delle gomme Cinturato All Season Plus e Pirelli Scorpion Verde All Season SF

Una ricerca condotta per Pirelli ha evidenziato che circa l’85% degli automobilisti italiani è interessato agli pneumatici quattro stagioni per il prossimo cambio gomme. Un trend che il produttore di pneumatici non si è fatto sfuggire, annunciando interessanti novità per le Pirelli All season 2020. Ecco cosa cambia per le gomme Pirelli Cinturato All Season Plus e Pirelli Scorpion Verde All Season SF.

NUOVE MISURE ALL SEASON E MERCATO IN CRESCITA

Negli ultimi tre anni Pirelli ha registrato un forte incremento dell’interesse degli automobilisti nei principali mercati europei per gli pneumatici all season. Le vendite delle gomme quattro stagioni sono raddoppiate nel 2019 rispetto al 2016. Un’onda cavalcata dai maggiori produttori di pneumatici tra cui anche Pirelli. Il marchio italiano di gomme ha ampliato la gamma di gomme con 22 nuove misure (tra 16 e i 19 pollici) per gli pneumatici Cinturato All Season Plus e Scorpion Verde All Season SF. Le gomme sono disponibili anche per il mercato del ricambio anche con tecnologia Seal Inside che consente di continuare la marcia anche in caso di forature. Con queste nuove misure, Pirelli arriva a coprire circa il 90% dei potenziali volumi di mercato di pneumatici all season.

PIRELLI CINTURATO ALL SEASON PLUS 2020

Per rispondere alle esigenze dei proprietari di auto che montano pneumatici tra i 15 e i 20 pollici su strade urbane Pirelli ha realizzato il Cinturato All Season Plus. Questa evoluzione della prima gamma Cinturato All Season possiede un particolare disegno battistrada direzionale, che ottimizza la capacità di espulsione dell’acqua e riduce il fenomeno di aquaplaning. Grazie all’ innovativo disegno – secondo Pirelli – , si ha un rumore ridotto, sia all’esterno del veicolo sia all’interno dell’abitacolo. Un ulteriore tratto distintivo del nuovo Cinturato All Season Plus è rappresentato dalle lamelle 3D. Il disegno del battistrada è concepito per fondi asciutti o bagnati, ottimizzando il movimento del tassello per migliori prestazioni in frenata e in curva. In caso di fondi innevati, i tasselli catturano la neve, offrendo una migliore tenuta di strada. Le gomme All Season Plus hanno ovviamente il simbolo M+S oltre al fiocco di neve nel profilo di una montagna a tre cime, che ne attestano l’utilizzo in condizioni invernali.

PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON SF 2020

Per chi possiede un Crossover o un SUV, invece, Pirelli ha realizzato le gomme Scorpion Verde All Season SF. Ugualmente adatte all’estate e all’inverno, dotate del simbolo del fiocco di neve su tre picchi, oltre alla marcatura M+S. Pirelli promette performance ottimizzate con il disegno del battistrada e la struttura delle lamelle, sia su neve sia su bagnato. Le premesse non escludono le prestazioni “eco” delle gomme quattro stagioni: l’alta resa chilometrica e la bassa resistenza al rotolamento riducono il consumo di carburante. Vedremo come si comporteranno nei prossimi test indipendenti, restate collegati!