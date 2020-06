Pneumatici quattro stagioni, miniguida alla scelta delle gomme All Season

Scegliere gli pneumatici All Season per evitare il cambio gomme e guidare sicuri tutte le stagioni: ecco una miniguida con i consigli utili

La scelta di pneumatici quattro stagioni è spesso un modo per “scampare” l’obbligo del cambio gomme dal 15 Novembre al 15 Aprile. Sulla scelta di pneumatici per tutte le esigenze di portafoglio, tra invernali e quattro stagioni, l’opinione degli automobilisti si divide. Da una parte c’è chi trova le gomme quattro stagioni adatte a ogni condizione atmosferica. Mentre dall’altra c’è chi preferisce guidare con gomme per l’estate e gomme specializzate per affrontare neve, ghiaccio e strade invernali. Chi ha ragione? Ecco cosa bisogna sapere sulla scelta degli pneumatici quattro stagioni.

PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI: QUALI DIFFERENZE?

Una prerogativa per la scelta di gomme quattro stagioni è la comodità di non dover smontare gli pneumatici invernali e rimettere gli estivi, salvo controllare la pressione frequentemente e in officina almeno una volta l’anno. Il cambio stagionale comporta infatti una spesa di tempo e soldi, seppur non parliamo di cifre folli. Per non parlare poi che avere le gomme quattro stagioni solleva dall’onere di tenere gomme ferme in garage o di dover pagare il gommista per tenerle in deposito. Gli “All Season”, l’altro nome degli pneumatici quattro stagioni, sono gomme composte da una mescola che si adatta a ogni temperatura, alta o bassa che sia, e a ogni fondo stradale invernale o estivo.

ATTENZIONE ALLE SIGLE DELLE GOMME QUATTRO STAGIONI

Dev’essere però chiaro che all’atto pratico non tutte le gomme quattro stagioni sono equivalenti per l’utilizzo invernale. Tutti gli pneumatici All Season, infatti, riportano la sigla “M+S” che vuol dire Mud + Snow, ossia Fango e Neve. Questa marcatura è sufficiente per il nostro Codice della Strada a stare a posto con le ordinanze invernali. Tuttavia la marcatura 3PMSF (il fiocco di neve), attesta caratteristiche “invernali” più sicure in ogni condizione di guida sotto i 7 °C. Attenzione quindi, perché non tutti gli pneumatici All Season le hanno entrambe, ed è preferibile orientarsi sulle gomme All Season con il fiocco di neve. Un’altra caratteristica chiave delle gomme quattro stagioni è il battistrada più profondo e il disegno polivalente, per adattarsi alla neve, all’asfalto asciutto estivo e alle piogge torrenziali d’agosto. Per sapere invece direttamente dagli esperti cosa cambia tra gomme estive, invernali e All Season, guarda il video qui sotto.

PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI: COME SI ADATTANO IN INVERNO E IN ESTATE

Pur utilizzando soluzioni più innovative rispetto a una decina di anni fa, le gomme quattro stagioni si fermano un gradino più sotto delle estive e invernali prese separatamente. Questo significa che, ad esempio, in inverno non potremo pretendere da gomme quattro stagioni di percorrere senza l’aiuto delle catene una strada particolarmente impegnativa in pendenza o coperta da neve ghiacciata. Così come in estate potrebbero non essere silenziose come le gomme estive. Bisogna mettere in conto poi che le gomme quattro stagioni hanno una frenata leggermente più lunga rispetto agli invernali puri. Dal 2021 però la nuova etichetta europea degli pneumatici terrà conto anche delle prestazioni delle gomme invernali, con i nuovi simboli nell’immagine sotto.

QUANTI CHILOMETRI DURANO GLI PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI?

Prima di effettuare la scelta di gomme quattro stagioni c’è da chiedersi quanta strada si percorre l’anno e tener conto del loro deterioramento. Gli pneumatici quattro stagioni sono infatti consigliati generalmente a chi “macina” meno di 20.000 chilometri in un anno e non incontra forti precipitazioni nevose. Acquistando un doppio treno di gomme, invece, la spesa maggiore potrà essere ammortizzata in più tempo, quasi raddoppiando la durata complessiva degli pneumatici stagionali.