Pirelli presenta Cinturato Winter 2: migliorato del 30% su neve

Le nuove gomme invernali Pirelli Cinturato Winter 2 debuttano con tecnologie che allungano la durata e migliorano le prestazioni su neve

Pirelli presenta il nuovo Cinturato Winter 2 lo pneumatico invernale per auto medie con alcune nuove tecnologie che allungano la vita delle gomme invernali. Pirelli afferma di aver ottenuto un miglioramento delle performance su neve del +30%. Ecco tutte le novità su caratteristiche e misure delle gomme invernali Pirelli 2021.

NUOVE LAMELLE PER LE GOMME INVERNALI PIRELLI 2021

Le lamelle sul disegno del battistrada che “si allungano durante la vita dello pneumatico, catturando più neve per offrire più aderenza”, sono una delle novità introdotte con le nuove Pirelli Cinturato Winter 2. Il costruttore dichiara che le innovative lamelle estensibili migliorano la sicurezza in tutte le condizioni di guida invernali, dalla neve alla pioggia, su superfici scivolose e asciutte quando fa freddo. “Grazie alla struttura 3D dello pneumatico, le lamelle si allungano man mano che la gomma si consuma, trasformandosi da una forma lineare a una a zig-zag”. Ciò ne aumenta l’area complessiva e conferisce al Cinturato Winter 2 prestazioni “extra” in condizioni di neve, bagnato e asciutto. In totale sono presenti circa 43 metri di lamelle per migliorare l’aderenza su fondo innevato, con un miglioramento della tenuta di strada su neve del 30% rispetto al Pirelli Sottozero 3.

PIRELLI CINTURATO WINTER 2: MESCOLA, STRUTTURA E BATTISTRADA

Il nuovo Pirelli Cinturato Winter 2 percorre più chilometri rispetto alla precedente generazione di pneumatici invernali Pirelli. “Grazie anche a una nuova mescola, disegno del battistrada e struttura, che prolungano le prestazioni dello pneumatico per tutta la sua vita”. La mescola del Cinturato Winter 2 è stata sviluppata “utilizzando un innovativo sistema di polimeri liquidi in grado di migliorare le prestazioni in condizioni di bagnato e neve, seguendo un processo brevettato Pirelli derivato dall’esperienza nel motorsport dell’azienda”. Questo processo massimizza l’uniformità dei componenti all’interno della mescola – secondo Pirelli – migliorando le prestazioni dello pneumatico più a lungo su superfici innevate o bagnate.

PIRELLI CINTURATO WINTER 2 ANCHE AUTORIPARANTE E PER AUTO ELETTRICHE

Disponibile al lancio in 36 diverse misure da 16 a 20 pollici, Pirelli Cinturato Winter 2 è disponibile in alcune taglie con la tecnologia Seal Inside Pirelli. Questa versione consente di continuare a guidare anche in caso di foratura fino a 4 millimetri. Inoltre è disponibile in alcune calettature anche per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, il Pirelli Cinturato Winter 2 Elect.