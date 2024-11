Obbligo gomme invernali Slovenia 2024 – 2025: regole e sanzioni

Con le sue belle montagne la Slovenia è una meta ambita per molti turisti italiani, oltre che luogo di lavoro per tanti transfrontalieri e terra di passaggio per chi si reca in Croazia e nei Balcani. Quando arriva il periodo più freddo è dunque opportuno informarsi sulle regole degli pneumatici invernali: c’è l’obbligo delle gomme invernali in Slovenia? Riepiloghiamo la normativa per la stagione 2024 – 2025.

GOMME INVERNALI: LA NORMATIVA IN SLOVENIA

La normativa slovena prevede che dal 15 novembre al 15 marzo i veicoli leggeri (fino a 3,5 t) e pesanti (oltre 3,5 t) debbano montare pneumatici invernali o all season con almeno 3 mm di profilo. In alternativa possono avere pneumatici estivi ma con catene a bordo o altri accessori equivalenti (p.es. le calze da neve). Dall’obbligo di circolare con gomme invernali in Slovenia è esclusa l’area costiera, salvo nei casi in cui sulle strade siano presenti condizioni prettamente invernali con neve, fango o ghiaccio.

Sono consigliati tutti gli pneumatici che oltre al simbolo ‘Mud and Snow‘ (M+S, o M.S o M&S) riportano pure quello del fiocco di neve o la sigla 3PMSF. Per mantenere stabilità anche in condizioni critiche è obbligatorio montare le gomme invernali su tutte le ruote.

Solo i veicoli pesanti possono avere gli pneumatici invernali soltanto sulle ruote motrici. Tuttavia, in caso di precipitazioni nevose intense, la circolazione dei mezzi pesanti può essere temporaneamente interdetta per ordine delle autorità locali. Inoltre per tali veicoli vige l’obbligo di pala da neve al seguito.

CATENE DA NEVE IN SLOVENIA

Un po’ come accade in Italia, anche in Slovenia le catene da neve rappresentano un’alternativa per rispettare la normativa sull’equipaggiamento invernale, se si tengono sempre a bordo. Qualora sia necessario utilizzarle, vanno montate per lo meno sulle 2 ruote motrici, circolando a una velocità massima di 50 km/h. Anche sui veicoli a quattro ruote motrici costanti basta montare le catene da neve sugli pneumatici dell’asse posteriore.

Attenzione: in Slovenia le gomme chiodate sono vietate. Come già detto, sono invece regolarmente ammesse le calze da neve in luogo delle catene.

SLOVENIA: SANZIONI PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO DELLE GOMME INVERNALI

Chi non rispetta la legge vigente sulle gomme invernali in Slovenia (che vale per tutti, residenti e turisti), nel caso di un controllo delle Forze dell’ordine è punito con una multa di 40 euro. Ma se il veicolo ‘fuori legge’ resta bloccato sulla strada e intralcia il traffico perché non può proseguire la guida, il conducente riceve un’ammenda di 500 euro e 5 punti di penalità sulla patente slovena. L’azienda che mette in circolazione un veicolo senza equipaggiamento invernale deve pagare una multa di 1.000 euro.