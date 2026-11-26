In Francia la normativa sull’uso degli pneumatici invernali è cambiata piuttosto di recente, ossia quando è entrata in vigore la cosiddetta Loi Montagne a decorrere dal 1o novembre 2021. Questa legge ha imposto l’obbligo di usare le gomme invernali o 4 stagioni, oppure di avere a bordo le catene o le calze da neve. Tuttavia la Loi Montagne non si applica su tutto il territorio transalpino ma soltanto nelle zone di montagna. Nelle prossime righe troverai tutte le informazioni sull’utilizzo delle gomme invernali in Francia in previsione della stagione 2026 – 2027.

OBBLIGO GOMME INVERNALI FRANCIA: DOVE È PREVISTO

Nello specifico, la Loi Montagne si applica a veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri e autocaravan (categorie M1 e N1), a mezzi pesanti senza rimorchio né semirimorchio, pullman e autobus (categorie M2, M3, N2 e N3) e anche a mezzi pesanti con rimorchio o semirimorchio (categorie N2 e N3).

L’obbligo di montare pneumatici invernali (o di avere catene o calze da neve a bordo) dev’essere rispettato da tutti i conducenti dei suddetti veicoli che circolano sulle strade dei dipartimenti francesi individuati dalla legge. E vale ovviamente anche per i mezzi con targa italiana (turisti, gente di passaggio, ecc.). In concreto l’obbligo riguarda 34 dipartimenti in sei massicci: Alpi, Corsica, Massiccio centrale, Giura, Pirenei e Vosgi (vedi mappa in basso). In ogni dipartimento è il prefetto a fissare l’elenco preciso dei comuni soggetti all’obbligo, quindi non vale per tutto il dipartimento.

Per individuare i Comuni interessati consigliamo di consultare il sito della Sécurité routière.





GOMME INVERNALI IN FRANCIA: QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?

L’obbligo delle gomme invernali in Francia si applica, nei Dipartimenti oggetto del provvedimento, dal 1° novembre al 31 marzo. Per aiutare i conducenti a identificare le aree in cui vige la Loi Montagne, esistono due segnali stradali – B58 e B59 – che indicano l’ingresso e l’uscita dalla zona in cui si richiede l’uso delle attrezzature invernali:

La mancata osservanza della Loi Montagne comporterebbe, in teoria, una multa di 135 euro e l’eventuale fermo del veicolo. Ma nella pratica, sebbene l’obbligo sia in vigore, non c’è ancora nessuna multa specifica, perché il decreto che dovrebbe fissare la sanzione non è stato pubblicato. Il governo lo ha confermato in una risposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale francese il 17 febbraio 2026.

Importante: in presenza del cartello B26 (catene montate), l’equipaggiamento deve essere montato, non solo tenuto nel bagagliaio. Bastano le gomme invernali con marcatura 3PMSF, a meno che un pannello aggiuntivo non imponga esplicitamente le catene. Non rispettare il cartello B26 è una contravvenzione di seconda classe, fino a 150 euro, e in questo caso la multa si applica regolarmente.

OBBLIGO PNEUMATICI INVERNALI FRANCIA: COSA FARE PER METTERSI IN REGOLA

Come avrai già intuito, per rispettare la Loi Montagne non devi necessariamente montare gli pneumatici invernali ma hai diverse possibilità, un po’ come accade in Italia e in altri Paesi. Puoi infatti attrezzare il veicolo con uno dei seguenti equipaggiamenti, in base alle tue preferenze:

pneumatici invernali con simboli M+S (Mud + Snow) e 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Da novembre 2024 gli pneumatici con la sola marcatura M+S non sono più considerati idonei e nel caso occorre avere anche le catene;

con simboli M+S (Mud + Snow) e 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Da novembre 2024 gli pneumatici con la sola marcatura M+S non sono più considerati idonei e nel caso occorre avere anche le catene; pneumatici 4 stagioni o All Season (con simbolo 3PMSF e montati su tutte le ruote);

o All Season (con simbolo 3PMSF e montati su tutte le ruote); catene da neve (da avere a bordo e usare alla bisogna, a meno che un cartello non le imponga esplicitamente);

(da avere a bordo e usare alla bisogna, a meno che un cartello non le imponga esplicitamente); calze da neve (come sopra).

I camion che trainano un rimorchio o un semirimorchio devono comunque avere a bordo le catene, anche se hanno le gomme invernali.

FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULLE GOMME INVERNALI IN FRANCIA

1. Quando si mettono le gomme invernali in Francia?

In Francia, dal 1° novembre al 31 marzo, in alcune zone montane obbligatorie (indicate da specifici cartelli stradali) è necessario avere gomme invernali o catene a bordo. L’obbligo non vale in tutto il Paese, ma solo in specifici comuni, individuati dai prefetti, dei dipartimenti interessati dalla ‘Loi Montagne’.

2. Le gomme invernali in Francia sono obbligatorie?

Sì, ma solo in alcune zone montane della Francia (Alpi, Pirenei, Massiccio Centrale, Giura, Vosgi, Corsica) e solo dal 1° novembre al 31 marzo. Fuori da queste aree non sono obbligatorie, ma semplicemente ‘consigliate’ in caso di neve o ghiaccio.

3. Qual è la multa per chi non monta gomme invernali in Francia?

La violazione della Loi Montagne in Francia prevede un’ammenda forfettaria di 135 euro (contravvenzione di 4ª classe) e la possibile immobilizzazione del veicolo. Tuttavia per il momento la sanzione non viene erogata perché il decreto che dovrebbe fissarla non è stato pubblicato.