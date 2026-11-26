Scontro automotive fra Unione Europea e Cina: oggetto del contendere, i limiti UE all’import di auto ibride extracomunitarie. La Commissione ha infatti annunciato che imporrà misure di salvaguardia provvisorie sulle hybrid importate dal 1° dicembre; il Dragone esorta invece Bruxelles a rispettare l’accordo con Pechino raggiunto in precedenza, il 9 ottobre. L’UE ha spiegato che le nuove misure di salvaguardia danno attuazione all’intesa già raggiunta due mesi fa, ma si applicano a tutte le importazioni, indipendentemente dalla provenienza. È proprio la loro interpretazione e applicazione a essere oggetto di contestazione da parte cinese.

LIMITI IMPORT AUTO IBRIDE: UE VS CINA

Anzitutto le misure di salvaguardia provvisorie riguardano full hybrid (HEV), plug-in (PHEV) e mild hybrid (MHEV), e rimarranno in vigore per un massimo di 200 giorni.

Alla Cina è stata assegnata una quota di importazione di 191.780 veicoli valida fino al 18 giugno 2027. Al Giappone 170.889. Lo share che l’UE consente a Pechino equivale a circa 350.000 veicoli su base annua, un volume superiore alle importazioni registrate nel 2025, ma che potrebbe risultare restrittivo rispetto alla crescita attesa delle esportazioni cinesi.

COSA ESIGE LA CINA

I funzionari orientali esprimono l’auspicio che il blocco segua rigorosamente le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio: è sacro il principio di non discriminazione. Si deve puntare a misure eque e imparziali.

La Cina monitorerà attentamente l’evolversi della situazione e si riserva di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti e gli interessi legittimi delle proprie industrie: nel caso, verranno attivati meccanismi di risoluzione delle controversie con richiesta di compensazioni commerciali.

In precedenza, il 12 ottobre, la Cina aveva citato i dati Eurostat secondo cui le importazioni dell’UE di veicoli ibridi dalla nazione del Dragone erano passate da 107.000 unità nel 2024 a 302.000 unità nel 2025, aggiungendo che entrambe le parti avevano raggiunto un accordo al rialzo basato sui livelli del 2025. “Il protezionismo non porta da nessuna parte, la cooperazione e l’apertura sono la strada giusta“, ha aggiunto un portavoce.

LA RISPOSTA È NELLA RECENTE STORIA AUTOMOTIVE UE

Dopo che l’UE ha imposto pesanti dazi sulle auto elettriche (BEV) cinesi, i produttori di Pechino hanno spostato rapidamente la loro offensiva commerciale sulle auto ibride. Di conseguenza, le esportazioni di hybrid cinesi in Europa sono esplose, quasi triplicandosi in un solo anno (passando da 107.000 nel 2024 a 302.000 nel 2025).

Per evitare che il mercato europeo sia inondato ancor più da ibride cinesi, Bruxelles ha attivato delle misure di salvaguardia provvisorie (valide dal 1° dicembre per 200 giorni): ha fissato un numero massimo di auto ibride che possono entrare. Ma Pechino si ribella.

SCENARIO PEGGIORE: GUERRA COMMERCIALE

Nello scenario peggiore, la Cina potrebbe rispondere con controdazi su prodotti europei, come già fatto in passato con il brandy, la carne di maiale o i latticini. Sarebbe una spallata per le esportazioni verso il mercato cinese, specie da Italia, Francia e Germania.

Per ora Pechino non ne fa parola, ma quest’arma può essere estratta dalla fondina in qualsiasi momento: rappresenterebbe un duro colpo a un’Unione Europea già in grossa difficoltà, e alle prese col costo astronomico dell’energia.