Obbligo gomme invernali Croazia 2024 – 2025: regole e sanzioni

Non sono pochi gli italiani che vanno in Croazia anche d’inverno, visto che lo Stato con capitale Zagabria può vantare diverse stazioni sciistiche e altri luoghi e attrazioni da godersi quando fa freddo. La vicinanza con il nostro Paese è poi decisiva per attirare tante persone. Chi si reca in auto deve però fare i conti con la normativa sull’uso delle gomme invernali, che in Croazia può essere diversa. Ad esempio, c’è l’obbligo o no? Scopriamolo in vista della stagione 2024 – 2025.

REGOLE GOMME INVERNALI IN CROAZIA

In Croazia sulle strade principali l’uso di gomme invernali è obbligatorio dal 15 novembre al 15 aprile, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Tutti i veicoli a motore (di peso inferiore a 3,5 t, come le comuni automobili) devono avere pneumatici invernali (M+S) montati su tutte le ruote o pneumatici estivi con un battistrada di almeno 4 mm e catene da neve a bordo, da montare sulle ruote motrici in caso di necessità (leggi paragrafo successivo). Gli autobus e gli autocarri devono avere catene da neve montate sulle ruote motrici o utilizzare pneumatici invernali (M+S).

Per ‘strade principali’ si intendono gli 839,2 km di tratte autostradali nonché di strade statali e regionali.

Sulle altre strade i pneumatici invernali (o le catene da neve) sono obbligatori solo in presenza di condizioni atmosferiche invernali, quando la superficie stradale è coperta di neve o ghiaccio. mentre autobus e autocarri devono avere catene da neve a bordo o pneumatici invernali (M+S) montati sulle ruote motrici.

USO DELLE CATENE DA NEVE IN CROAZIA

Come già anticipato, gli automobilisti che circolano in Croazia dal 15 novembre al 15 aprile devono sempre avere le catene da neve a bordo, su qualunque tipo di strada. Le catene vanno montate in presenza di ghiaccio o di almeno 5 cm di neve e, di solito, l’obbligo viene segnalato da un apposito cartello stradale. L’equipaggiamento invernale dei veicoli commerciali prevede anche la presenza di una pala per liberare la strada dalla neve nei casi più estremi.

Al posto delle catene da neve si possono usare le calze da neve. Invece l’uso di pneumatici chiodati è vietato.

GOMME INVERNALI IN CROAZIA: SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Le sanzioni per chi guida l’auto in Croazia con equipaggiamento invernale non a norma prevedono una multa di 130 euro. Per le persone giuridiche e per gli imprenditori gli importi salgono e vanno da 190 a 660 euro. La mancata adesione alle prescrizioni della Polizia stradale viene multata da 390 a 920 euro con divieto di guida a partire da sei mesi e tre punti persi sulla patente croata.

Superfluo precisare che la normativa sulle gomme invernali in Croazia vale per tutte le vetture che circolano sul territorio croato, incluse quelle con targa estera (quindi anche italiana). Visto che per raggiungere la Croazia in auto bisogna attraversare la Slovenia (a meno di arrivarci direttamente in traghetto), consigliamo di informarsi sulle regole degli pneumatici invernali in vigore in questo Paese.