Obbligo gomme invernali Austria 2024 – 2025: regole e novità

L’Austria è uno dei Paesi più montagnosi d’Europa con tutto ciò che ne consegue in termini di temperature basse, nevicate e gelate. Pertanto a Vienna e dintorni vige una normativa molto rigida sull’equipaggiamento invernale degli pneumatici, che ovviamente sono tenuti a rispettare tutti coloro che circolano sulle strade austriache, compresi gli automobilisti che provengono dall’Italia. Scopriamo dunque le regole sull’obbligo delle gomme invernali in Austria per il 2024 e 2025, che tra l’altro presentano una novità.

GOMME INVERNALI: C’È L’OBBLIGO IN AUSTRIA?

Le auto, anche con rimorchio, e i piccoli autocarri fino a 3,5 t che circolano in Austria nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile di ogni anno, devono montare obbligatoriamente le gomme invernali in presenza di neve in strada, poltiglia nevosa o ghiaccio. Gli automobilisti sono tenuti a seguire regolarmente i bollettini meteo, perché una semplice strada bagnata, se la temperatura scende, può trasformarsi in una strada ghiacciata che richiede l’equipaggiamento invernale. Per i veicoli con massa superiore a 3,5 t l’obbligo vige in qualsiasi condizione metereologica.

Quando c’è l’obbligo, il veicolo deve essere dotato di pneumatici invernali o All Season su tutte e quattro le ruote o di catene da neve su almeno due ruote motrici. È richiesta una profondità del battistrada superiore a 4 mm. I rimorchi possono anche non avere le gomme invernali.

Attenzione: a decorrere dal 1° ottobre 2024, gli pneumatici invernali in Austria devono sempre avere il simbolo del fiocco di neve (Three Peak Mountain Snow Flake – 3PMSF). Gli pneumatici prodotti prima del 2018 che hanno SOLO la marcatura M+S, MS o M&S non soddisfano più la normativa austriaca sulle gomme invernali.

AUSTRIA: USO DELLE CATENE DA NEVE E DELLE GOMME CHIODATE

Come anticipavamo, in alternativa alle gomme invernali si possono usare le catene da neve da montare almeno sulle ruote motrici, ma soltanto se la strada è ricoperta da una superficie continua di neve o ghiaccio. Infatti se vi sono chiazze di neve o di ghiaccio qua e là e il resto delle superficie è scoperta, le catene sono proibite perché danneggerebbero l’asfalto. Quando si guida con le catene su strade innevate non si deve superare la velocità di 50 km/h oppure il limite indicato dal fabbricante.

Se si montano pneumatici invernali il trasporto nel bagagliaio di catene da neve non è obbligatorio, ma è consigliato quando si viaggia in alta montagna. Questo perché se il segnale stradale “Schneeketten vorgeschrieben” (catene da neve obbligatorie) ne richiede l’uso, devono essere montate sulle ruote motrici di tutti i veicoli. Pertanto, prima di mettersi in viaggio, occorre verificare con attenzione le condizioni meteorologiche e i messaggi del servizio di viabilità.

Le gomme chiodate possono essere utilizzate in Austria dal 1° ottobre al 31 maggio. I veicoli che ne fanno uso non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e gli 80 km/h sulle altre strade. È obbligatorio apporre sul retro del veicolo l’adesivo che segnala la presenza delle gomme chiodate. Non è consentito l’uso di pneumatici chiodati le cui punte sporgano più di 2 mm sopra il battistrada.

Le calze da neve in Austria NON sono ammesse.

REGOLE GOMME INVERNALI AUSTRIA 2024 – 2025: MULTE E SANZIONI

In Austria chi guida senza pneumatici invernali (o catene da neve) quando le condizioni stradali lo richiedono, rischia una multa di circa 100 euro. Ma se il suo comportamento mette in pericolo gli altri utenti della strada, in base alla valutazione della Polizia stradale, la multa può salire fino a 10.000 euro. Chiunque si rifiuti ostinatamente di montare l’equipaggiamento invernale di fronte alle richieste delle Forze dell’ordine, può essere coattivamente portato fuori dal traffico.

L’assenza di gomme invernali potrebbe causare conseguenze anche a livello assicurativo, riducendo il risarcimento, ma in quel caso occorrerebbe dimostrare che l’incidente si è verificato a causa degli pneumatici. La polizza RCA della persona che ha causato il sinistro deve in ogni caso risarcire la persona lesa, tuttavia la compagnia assicurativa potrebbe rivalersi contro il responsabile fino a un massimo di 11.000 euro.