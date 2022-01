Nokian presenta le nuove gomme invernali Hakkapeliitta R5 Auto e SUV

Le nuove gomme invernali Nokian Hakkapeliitta R5 sono fatte per le condizioni invernali estreme: tutte le novità in anteprima

Nokian ha svelato le gomme invernali 2022, si chiamano Hakkapeliitta R5 e sono sviluppate principalmente per le condizioni invernali più rigide. I miglioramenti infatti riguardano principalmente le prestazioni di frenata su ghiaccio, ma senza sottovalutare l’aspetto ambientale. Nokian afferma che le auto che utilizzano gli pneumatici Hakkapeliitta R5 possono consumare il 2,8% in meno di carburante rispetto a pneumatici invernali premium simili. In Finlandia si traduce in un risparmio fino a 48 litri di carburante per ogni auto. Ecco le novità in dettaglio sugli pneumatici invernali progettati per le condizioni di guida più impegnative.

NOKIAN HAKKAPELIITTA R5 PROGETTATE PER L’INVERNO ESTREMO

Le nuove gomme Hakkapeliitta R5 sono ideate per auto e SUV a cui serve un’elevata aderenza sul ghiaccio, comfort e caratteristiche di guida green. Il Costruttore afferma che sono state progettate per l’inverno nordico. Gli automobilisti dell’Europa centrale invece sono sempre più orientati alla scelta di pneumatici 4 stagioni, sebbene quelli stagionali coprono ancora volumi importanti. Le novità delle Nokian Hakkapeliitta R5 sono nel nuovo battistrada, che permette di migliorare l’aderenza e la frenata su ghiaccio rispetto al predecessore.

NOKIAN HAKKAPELIITTA R5: NOVITA’ 2022

Nokian afferma che uno dei maggiori cambiamenti per la sicurezza di guida è stato ottenuto rinnovando il disegno del battistrada. Rispetto al suo predecessore (Hakkapeliitta R3), le novità sono:

– il nuovo Hakkapeliitta R5 ha il 40% di blocchi del battistrada in più sulla spalla e nella zona intermedia. Questo aumento significa che l’area di contatto ha il 4% in più di gomma che tocca la superficie, per una migliore presa sulle superfici scivolose;

– le prestazioni su ghiaccio e neve sono aumentate fino al 4%. Per esempio, lo spazio di frenata su ghiaccio è fino a 5,6 metri più breve rispetto al predecessore quando si frena da 0-80 km/h;

– con la mescola Green Trace, la resistenza al rotolamento dell’Hakkapeliitta R5 è stata ulteriormente migliorata. L’Hakkapeliitta R5 ha una resistenza al rotolamento fino al 4,4% inferiore rispetto al suo predecessore e fino al 15,5% migliore rispetto alla media del settore dei principali concorrenti di livello premium. Questo può significare fino a 230 km in più di autonomia in un solo inverno;

MISURE NOKIAN HAKKAPELIITTA R5

La nuova gamma di pneumatici invernali Nokian Hakkapeliitta R5 è composta da oltre 160 misure da 14 a 22 pollici. L’Hakkapeliitta R5 è disponibile con indice di velocità Q (160 km/h), R (170 km/h) e T (190 km/h). La maggior parte dei prodotti è contrassegnata come XL per la massima capacità di carico possibile in quella misura. La gamma sarà disponibile nell’autunno 2022 a partire dai principali mercati, i Paesi scandinavi, la Russia e il Nord America.