Pneumatici auto di ricambio: +14% in UE rispetto al 2020

Le gomme 4 stagioni sono in forte aumento nel 2021: ecco il bilancio vendite pneumatici auto OEM e di ricambio in Europa

Le vendite di pneumatici auto di ricambio in Europa sono tornate a crescere nel 2021, mentre le gomme di primo equipaggiamento hanno subito un calo del -8% rispetto al 2020. Il bilancio dell’associazione europea di costruttori di pneumatici fa emergere alcune evidenze sulle modalità con cui gli automobilisti hanno provveduto al cambio di pneumatici durante la pandemia da Covid-19. Gli pneumatici 4 stagioni in particolare rosicchiano sempre più volumi alle gomme estive e invernali.

IL BILANCIO ETRMA 2021 SULLE VENDITE PNEUMATICI IN EUROPA

Un cambiamento tendenziale verso gli all season a discapito delle gomme stagionali si era già manifestato anche prima del Covid. Ma con lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, per molti automobilisti cambiare le gomme ha comportato anche una valutazione più attenta. Dal bilancio dell’ETRMA si vede quanto la crisi globale dei chip abbia avuto un impatto pesante anche sulle vendite di gomme di primo equipaggiamento. Ciò che invece non è avvenuto nel 2021 per le vendite di pneumatici di ricambio, in aumento del +14% rispetto al 2020. E’ un chiaro segnale che la stragrande maggioranza di automobilisti che ha rimandato la sostituzione delle gomme nel 2020 lo ha fatto nel 2021. Oltre questo è tangibile dai numeri che anche la scelta di gomme degli automobilisti in Europa è sempre meno segmentata.

QUANTI PNEUMATICI SONO STATI VENDUTI NEL 2021

Nel 2021 sono stati venduti in Europa oltre 61,8 milioni di pneumatici di primo equipaggiamento, cioè le gomme fornite alle Case auto da montare sui veicoli nuovi. Per i motivi che abbiamo descritto nel paragrafo precedente, i volumi si sono contratti rispetto ai 67 milioni del 2020. Le vendite di pneumatici di ricambio in Europa sono molto maggiori: 219,5 milioni nel 2021 rispetto ai 192,4 milioni di gomme nel 2020 (+14% nell’intero anno e +13% se si considera il solo Q4 2021). Questo ci porta direttamente a fare una considerazione sulla tipologia di gomme “replacement” vendute in Europa nel 2021:

– Gomme estive vendute in Europa nel 2021: 93,38 milioni (+9% rispetto al 2020);

– Pneumatici invernali venduti in Europa nel 2021: 50,68 milioni (+9% rispetto al 2020);

– Pneumatici 4 stagioni venduti in Europa nel 2021: 28,1 milioni (+35% rispetto al 2020);

PNEUMATICI TRUCK, AGRO E MOTO IN EUROPA

Numeri positivi anche per il settore degli pneumatici di primo equipaggiamento Truck (+25%), ricambio Truck (+12%) e pneumatici moto (+14%). Mentre è in calo il settore degli pneumatici Agro (-3%). "Nonostante un ambiente molto difficile, i produttori si trovano ad affrontare molteplici opportunità come il settore si sta trasformando rapidamente in risposta ai nuovi sviluppi nella tecnologia dei veicoli, mobilità e politiche normative" ha affermato Fazilet Cinaralp, Segretario Generale di ETRMA. "Il nostro settore è stato resiliente durante la pandemia e non vediamo l'ora che si verifichi questa tendenza positiva confermata e la crescita da consolidare nel 2022, tornando ai volumi del 2019".