Migliori Marche di gomme 2020: la Top 20 tra estive, invernali e all season

Tra i migliori pneumatici auto nella Top 20 molte conferme e sorprese inattese: ecco quali sono le migliori marche di gomme 2020

Il cambio gomme invernali è un appuntamento stabile per molti automobilisti, ma in ogni momento dell’anno diventa ricorrente la domanda sulle migliori marche di gomme 2020. L’elaborazione di GripDetective ha individuato la Top 20 che ci aiuta a rivelarvi quali sono le migliori marche di gomme invernali, estive e 4 stagioni.

MIGLIORI MARCHE DI GOMME 2020

Il portale specializzato sugli pneumatici ha pubblicato la Top 20 delle migliori marche di gomme 2020. L’elaborazione tira le somme dei test pneumatici estivi 2020, test pneumatici invernali 2020 – 2021 e test gomme 4 stagioni 2020. Per comprendere meglio quali sono i migliori marchi di pneumatici 2020 bisogna sapere che la Top 20 tiene conto dei test effettuati in Europa in cui i Brand figurando almeno una volta. Per uniformare le valutazioni dei vari Club, riviste ed enti (tra cui TCS, ADAC ed ÖAMTC), i giudizi sono stati raggruppati su una scala da 1 (non consigliato) a 5 (ottimo). Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per il numero di prove effettuate si ottiene il posto del Brand nella Top 20 Migliori marche di gomme 2020 a fine articolo.

QUALI SONO LE MIGLIORI MARCHE DI GOMME 2020

Prima di vedere da vicino i primi migliori marchi di pneumatici 2020, constatiamo che tra le prime posizioni il divario è molto stretto. Se poi ci focalizziamo solo sui Brand di gomme presenti in almeno 20 test, ci accorgiamo che il gruppetto di testa è racchiuso in appena 0,13 punti di differenza. Le migliori marche di gomme 2020 risultano infatti Michelin, Goodyear e Bridgestone, seguite molto da vicino da Continental, fuori dal podio. Si tratta chiaramente dei maggiori produttori di gomme dai nomi altisonanti, imparentati con altri brand che escono dalle fabbriche dei singoli Produttori. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza le marche di gomme di prima, seconda e terza linea.

IL PODIO DELLA TOP 20 MIGLIORI MARCHE DI GOMME 2020

Tra le migliori gomme auto 2020, vediamo nel dettaglio quali sono i migliori pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni sul podio.

Migliori gomme Michelin 2020:

– Alpine 6 (Primo classificato – Invernale);

– Crossclimate+ (Secondo classificato – 4 stagioni);

– Primacy 4 (Terzo classificato – Estivo).

Migliori pneumatici Goodyear 2020:

– Vector 4 seasons G3 (Primo classificato – 4 stagioni);

– Eagle F1 Asymmetric 5, Eagle F1 Supersport e Eagle F1 Asymmetric 3 ROF (Secondi classificati – Estivi);

– Ultragrip Performance + (Settimo classificato – Invernale).

Migliori gomme Bridgestone 2020:

– Blizzak LM005 (Invernale);

– Potenza S007 (Estivo);

– Weather Control A005 (4 stagioni).

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.