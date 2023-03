Michelin: lo stabilimento di Cuneo festeggia 60 anni di attività

Nel 2023 lo stabilimento Michelin di Cuneo dove avviene gran parte della produzione di pneumatici Michelin per l’Europa compie 60 anni di attività. Una ricorrenza che Michelin vuole festeggiare con una serie di attività che rimarcano l’impegno per ridurre l’impatto degli pneumatici sull’ambiente.

MICHELIN CUNEO: LO STABILIMENTO INNOVATIVO COMPIE 60 ANNI

Lo stabilimento Michelin di Cuneo è il fiore all’occhiello del Costruttore, diventato uno dei centri dove vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, prima di implementarle nei 67 impianti produttivi in giro per il mondo. Qui Michelin sta implementando nuove soluzioni al fine di ridurre l’impatto ambientale per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050. Presso lo stabilimento Michelin di Cuneo l’adozione di 36 presse elettriche ha consentito di risparmiare 4.000 tonnellate di CO2 e un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza – dichiara Michelin – è in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica, vapore, acqua per il riscaldamento e il raffrescamento. Questo impianto, i cui lavori sono già stati avviati per poter essere operativo dal 2024, non avrà alcun impatto sull’ambiente circostante secondo Michelin e, insieme ad altre iniziative in corso di sviluppo, consentirà di coprire il 97% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Cuneo. Inoltre, attraverso l’integrazione di queste soluzioni e impianti, lo stabilimento di Cuneo avrà a disposizione dal 2024 il 16% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, corrispondente ad una riduzione di emissione di CO2 di 18.000 tonnellate all’anno.

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ MICHELIN PER FESTEGGIARE LA SUA PRESENZA IN ITALIA

Il 21 giugno 2023 ci sarà l’evento dedicato alla stampa ed istituzioni Italiane per festeggiare la presenza di Michelin in Italia e l’inaugurazione del nuovo progetto (CIM 4.0). “Quest’ultima iniziativa andrà a confermare la funzione strategica dello stabilimento di Cuneo promuovendo ulteriori forme d’innovazione a coinvolgimento del territorio”. Ecco di seguito le attività in programma:

Randonnée Rosa e Cicloturistica, 7 Maggio . La manifestazione organizzata dal Michelin Sport Club e patrocinata al Comune di Cuneo, che prevede i tradizionali due percorsi a scelta, da 80 e da 130km, sarà l’evento che introdurrà le celebrazioni per i 60 anni dello stabilimento.

. La manifestazione organizzata dal Michelin Sport Club e patrocinata al Comune di Cuneo, che prevede i tradizionali due percorsi a scelta, da 80 e da 130km, sarà l’evento che introdurrà le celebrazioni per i 60 anni dello stabilimento. Villaggio per la sicurezza stradale, 24-25 Giugno . In occasione della Fausto Coppi. Sensibilizzare gli adulti e coinvolgere le nuove generazioni sull’importanza della sicurezza stradale sono due obbiettivi dell’evento Michelin previsto il 24 e 25 giugno. La manifestazione si terrà in concomitanza con la Fausto Coppi utilizzando la piazza di un villaggio come spazio pubblico divulgativo. Il programma prevede la presenza di simulatori di guida su auto, moto, scooter, monopattini ed ulteriori attività dedicate a bambini, adolescenti e adulti.

12km . Il 24 settembre Michelin aprirà le porte dello stabilimento di Cuneo al transito della gara organizzata dalla sezione podismo del Michelin Sport Club e Fidal.

. Il Michelin aprirà le porte dello stabilimento di Cuneo al transito della gara organizzata dalla sezione podismo del Michelin Sport Club e Fidal. Fast Run e Stra Cuni: Michelin sarà presente durante le due manifestazioni dell’11 e 12 novembre, rivolte ad atleti amatoriali e professionisti.

MICHELIN IN ITALIA: GLI STABILIMENTI A CUNEO E ALESSANDRIA

Con gli stabilimenti di Cuneo (dedicato alla produzione di pneumatici vettura), e Alessandria per pneumatici autocarro, Michelin è il più grande fabbricante italiano di gomme, con le sue sedi in Piemonte e una capacità produttiva installata di oltre 14 milioni di pneumatici l’anno. A Torino sono collocati il reparto per la produzione di semi finiti e l’European Distribution Center, a Milano la Direzione Commerciale e a Pomezia l’EDC impiegando oltre 3700 persone.