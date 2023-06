Michelin è primo datore di lavoro negli pneumatici in Italia

Michelin è un’azienda leader nel settore degli pneumatici che non ha bisogno di presentazioni, ma non tutti sanno che il costruttore francese è anche il primo datore di lavoro in Italia nel settore delle gomme. In occasione del 60° anniversario dello stabilimento di Cuneo, Michelin ci ha svelato i traguardi raggiunti e la sua visione per un futuro sostenibile in cui l’Italia continuerà ad avere un ruolo chiave nella strategia Michelin.

MICHELIN IN ITALIA: L’AZIENDA FRANCESE È PRIMO DATORE DI LAVORO IN ITALIA

Nel 2023 lo stabilimento Michelin di Cuneo festeggia 60 anni di attività, come avevamo già anticipato. A Cuneo, fiore all’occhiello del gruppo Michelin sono prodotti gran parte degli pneumatici Michelin destinati all’Europa (80%) e fuori dall’UE (20%). Ma è qui che vengono anche testate molte delle soluzioni produttive che poi Michelin implementa nella produzione di serie in altri stabilimenti. Tanta ricerca (nel 2022 ha investito il 3% del fatturato, ovvero 682 milioni di euro) che ha permesso al costruttore di gomme francese di mettere numerosi riconoscimenti e traguardi uno dietro l’altro. “Siamo diventati da produttori di gomme a produttori di componenti tecnologici evoluti”, ha dichiarato Simone Miatton, Presidente Michelin Italia. Secondo un’indagine indipendente di JD Power negli USA, Michelin è la marca di pneumatici di primo impianto preferita dagli automobilisti. Nel 2022 si è confermato primo Costruttore di pneumatici per fatturato (circa 28,6 miliardi di euro di fatturato, di cui il 98% derivante dalla vendita di soli pneumatici). Un impegno che l’ha resa anche un’azienda estera come la prima realtà occupazionale in Italia e il più grande produttore di pneumatici Made in Italy con il 58% della produzione nazionale negli stabilimenti Michelin Italia.

MICHELIN: IN ITALIA 3800 DIPENDENTI

Michelin ha investito 315 milioni di euro in Italia nel quinquennio 2018-2022 diventando il principale datore di lavoro per numero di dipendenti nel settore degli pneumatici. Lo stabilimento di Cuneo è sicuramente il più importante dell’Europa occidentale e uno degli 8 siti che sviluppano nuove tecnologie da estendere poi alle altre fabbriche nel mondo. A livello globale il Gruppo Michelin ha un organico di circa 132.000 dipendenti in 177 paesi, con 121 siti produttivi. In Italia rivestono ruoli nei settori più diversificati 3800 dipendenti Michelin, di cui circa 2300 presso lo stabilimento di Cuneo per la produzione di pneumatici auto, veicoli commerciali leggeri e semifiniti. “È il più importante stabilimento di pneumatici in Italia per capacità produttiva e per numero di dipendenti e rappresenta uno degli 8 centri di sviluppo tecnologico del Gruppo”, ha commentato Simone Rossi, Direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, parlando dei livelli di eccellenza raggiunti dal sito piemontese.

GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO MICHELIN IN ITALIA

Michelin Italia è fortemente radicata in Piemonte, dove ha la sede legale e gli stabilimenti di Cuneo e Alessandria dedicati alla produzione di pneumatici, oltre al polo logistico europeo. A partire dagli stabilimenti piemontesi sta implementando nuove soluzioni per ridurre l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050. Tra queste, l’adozione di 36 presse elettriche che hanno già consentito di risparmiare 4.000 tonnellate di CO2 ed un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza, in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica, vapore e acqua per il riscaldamento e il raffrescamento. Michelin di Cuneo inaugura l’Hub del CIM 4.0 di Torino, laboratorio d’innovazione all’interno del sito, che fornirà supporto alle imprese locali. Si tratta di un HUB del Competence Industry Manufacturing 4.0 di Torino (CIM4.0), uno degli otto centri di competenza nazionali ad elevata specializzazione promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.