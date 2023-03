Pneumatici di serie: Michelin preferita dai clienti, la classifica 2023

Quando si acquista un’auto nuova, la possibilità di scegliere e personalizzare l’auto è fondamentale. A meno di cambiare tipologia di gomme o (ad esempio con quelle invernali) o acquistare cerchi in lega optional, in genere ci si accontenta degli pneumatici di serie, meglio definiti pneumatici di primo equipaggiamento. Ma quanto sono soddisfatti gli automobilisti delle gomme di serie? Ecco le risposte nel sondaggio di JD Power con la classifica 2023 dei Brand di Pneumatici preferiti negli USA.

LE GOMME DI SERIE SONO PIU’ SILENZIOSE E CONFORTEVOLI, SOPRATTUTTO PER GLI EV

Lo studio JD Power 2023 sulla soddisfazione dei clienti per gli pneumatici di serie negli USA si basa sulle risposte di 32.151 proprietari di veicoli acquistati tra il 2021 e il 2022 ed è stato condotto da agosto a dicembre 2022. “Con una maggiore offerta di veicoli elettrici nuovi è imperativo che i costruttori di veicoli e i produttori di pneumatici collaborino per mettere a punto caratteristiche che svolgono un ruolo importante nelle prestazioni dei veicoli elettrici e degli pneumatici”, ha dichiarato Ashley Edgar, direttore senior del benchmarking e della mobilità alternativa presso JD Power. Secondo JD Power, l’attenzione sulle prestazioni degli pneumatici per veicoli elettrici è attribuita soprattutto all’assenza di vibrazioni e silenziosità su strada rispetto ai veicoli non elettrici.

L’INDAGINE JD POWER SULLE GOMME DI SERIE NEGLI USA

L’indagine ha valutato la soddisfazione dei proprietari di auto nuove ponendo domande mirate sugli pneumatici di primo equipaggiamento in quattro aree, che sono in ordine di importanza:

sensazioni alla guida del veicolo;

del veicolo; usura degli pneumatici;

degli pneumatici; trazione /maneggevolezza degli pneumatici;

/maneggevolezza degli pneumatici; estetica degli pneumatici.

CRESCE LA SODDISFAZIONE PER GLI PNEUMATICI DI SERIE AUTO ELETTRICHE

Le valutazioni sono state suddivise tra 4 tipi di veicoli: premium; auto tradizionali; sportive; pickup. Tuttavia, JD Power informa che non c’è una classifica per il segmento delle auto sportive a causa di un numero insufficiente di Brand di pneumatici classificati.

La soddisfazione complessiva per gli pneumatici di primo equipaggiamento è aumentata a 799/1000 nel 2023, +5 punti rispetto al 2022. La quota maggiore delle risposte deriva dalla proprietà di veicoli ICE, ma l’aumento maggiore (+62 punti sul 2022) è attribuito alle risposte sugli pneumatici per auto elettriche. Ecco in dettaglio le classifiche dei Brand di pneumatici di serie suddivisi per tipo di auto.

Nel segmento di auto di massa Pirelli è al primo posto con un punteggio di 828 per il secondo anno consecutivo e si pone davanti a Michelin (827), BFGoodrich (825), Continental (808) e Goodyear (801), con un punteggio superiore alla media (801). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Nel segmento di auto premium Michelin è al primo posto con un punteggio di 833 per il 20° anno consecutivo, a seguire poi c’è solo Goodyear (818) al secondo posto con una valutazione superiore alla media (813). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Anche nel segmento pickup/utility Michelin è al primo posto con un punteggio di 809, davanti a Bridgestone (801), Continental (798) e BFGoodrich (791), con un punteggio superiore alla media (788). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.