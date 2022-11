Gomme invernali 245/45 R19: il test Auto Motor und Sport

Il test gomme invernali 245/45 R19 di Auto Motor und Sport dà più peso alle condizioni di guida quotidiane: ecco la classifica

La rivista tedesca Auto Motor und Sport, che ha messo a confronto 8 modelli di gomme invernali 245/45 R19. Nella comparativa, i principali brand premium (Bridgestone, Continental, Cooper, Falken, Firestone, Michelin, Uniroyal e Vredestein) si sono confrontati con prove aggiornate alle mutevoli condizioni della stagione invernale in Germania. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

LE PRESTAZIONI SU NEVE E GHIACCIO “CONTANO” MENO NEI TEST AMS

Il test pneumatici invernali 245/45 R19 per auto premium e sportive della rivista tedesca è stato condotto con Audi A6 e A7 Quattro. La rivista ha deciso di attribuire un minore punteggio parziale alle prove su neve, trasferendo maggiore peso ai risultati nei test su bagnato ed efficienza ambientale. Come riporta PneusNews, magazine specializzato in pneumatici, i tedeschi considerano le condizioni attuali della stagione invernale, meno rigida del passato e danno più importanza alla sicurezza nella guida di tutti i giorni. “Il grip sicuro su superfici fredde e bagnate, l’elevata resistenza all’aquaplaning e alla fanghiglia, nonché il comportamento di guida stabile anche a velocità elevate o in situazioni critiche con manovre evasive hanno acquisito più importanza – dichiara Auto Motor und Sport – e stanno sempre più surclassando le performance specifiche dell’inverno come trazione su neve e ghiaccio”. In questo articolo puoi approfondire come l’ADAC effettua i test pneumatici invernali.

LE GOMME INVERNALI 245/45 R19 NEL TEST AUTO MOTOR UND SPORT

Nel test gomme invernali Auto Motor und Sport le valutazioni che riportiamo di seguito sono quindi ottenute in questo moto:

– comportamento su bagnato: 35% (in precedenza 30%);

– comportamento su asciutto: 30%;

– comportamento su neve: 20% (in precedenza 30%);

– efficienza ambientale, come resistenza al rotolamento e consumo di carburante: 15% (in precedenza 10%);

Ecco di seguito le gomme invernali 245/45 R19 testate da Auto Motor und Sport in ordine alfabetico e di seguito la classifica con pro e contro dall’ultima alla prima posizione.

– Bridgestone Blizzak LM 005;

– Continental WinterContact TS 870 P;

– Cooper Discoverer Winter;

– Falken Eurowinter HS01;

– Firestone Winterhawk 4;

– Michelin Pilot Alpin 5;

– Uniroyal Winter Expert;

– Vredestein Wintrac Pro.

RISULTATI TEST GOMME INVERNALI 245/45 R19

Le gomme invernali 245/45 R19 nel test sono state valutate con un punteggio relativo alla media delle prove individuali. Questo vuol dire che gli pneumatici invernali in fondo alla classifica non sono pericolosi ma sono risultati meno performanti degli altri in una o più prove (vedi valutazioni “contro”).

8.Falken Eurowinter HS01: sufficiente

– pro: Asciutto, Bagnato;

– contro: Neve, Ambiente;

7.Uniroyal Winter Expert: sufficiente

– pro: Ambiente;

– contro: Neve, Asciutto, Bagnato;

6.Cooper Discoverer Winter: sufficiente

– pro: ND;

– contro: Neve, Asciutto, Ambiente, Bagnato;

5.Firestone Winterhawk 4: buono

– pro: Neve, Ambiente;

– contro: Asciutto, Bagnato;

4.Bridgestone Blizzak LM 005: molto buono

– pro: Neve, Bagnato, Ambiente;

– contro: Asciutto;

3.Vredestein Wintrac Pro: molto buono

– pro: Neve, Bagnato, Ambiente;

– contro: Asciutto;

2.Continental WinterContact TS 870 P: molto buono

– pro: Neve, Asciutto, Ambiente, Bagnato;

– contro: ND;

1.Michelin Pilot Alpin 5: molto buono

– pro: Neve, Asciutto, Ambiente;

– contro: Bagnato.