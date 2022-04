Gomme estive 2022: la classifica degli pneumatici più efficienti

32 pneumatici a confronto nelle misure 185/65 R15 e 215/60 R16: ecco la classifica delle gomme estive 2022 più efficienti secondo Altroconsumo

L’Associazione dei consumatori Altroconsumo ha analizzato in laboratorio l’efficienza delle gomme estive 2022. Nel confronto sono stati valutati 16 pneumatici estivi 185/65 R15 e 16 pneumatici estivi 215/60 R16. Ecco quali sono gli pneumatici che fanno risparmiare più carburante. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST GOMME ESTIVE 2022

Prima di vedere la classifica Altroconsumo sulle gomme estive 2022 più efficienti, vediamo quali sono i criteri di prova adottati e la selezione degli pneumatici valutati nel confronto. “Marche e modelli sono selezionati per coprire il più possibile il mercato”, sottolinea l’associazione. “I campioni sono stati acquistati nei punti vendita e testati in forma anonima da laboratori indipendenti da qualsiasi tipo di interesse commerciale”. I test sulle gomme estive 2022 sono basati sugli standard dei test gomme ADAC :

– stabilità in rettilineo e in curva;

– risposta dello sterzo;

– sicurezza durante i cambi di corsia e le curve multiple;

– risposta in frenata con ABS a 100 km/h.

Se uno pneumatico non supera le prove di sicurezza o ha gravi problemi di conformità, il giudizio globale è sostituito dal simbolo del triangolo. Mentre riguardo alle connotazioni specifiche, bisogna considerare che:

– migliore qualità globale del test a prescindere dal prezzo è indicata con Migliore del Test;

– qualità globale buona con il prezzo più conveniente è indicata con Miglior Acquisto;

– qualità globale media con il prezzo particolarmente conveniente è indicata con Miglior Prezzo;

– massimo giudizio in efficienza ambientale con giudizio globale buono od ottimo è indicato con Miglior Scelta Green;

– gravi problemi di conformità o di sicurezza sono indicati con Meglio Evitare;

RISULTATI GOMME ESTIVE 2022 PIU’ EFFICIENTI 185/65 R15

Le gomme estive 2022 più efficienti e sicure 185/65 R15 secondo il test Altroconsumo sono le Goodyear EfficientGrip Performance 2, votate come Migliore del test, Migliore acquisto e Miglior scelta green per la durata degli pneumatici nel tempo. Poi a seguire ci sono nella parte alta della classifica:

– Bridgestone Turanza T005 e Pirelli Cinturato P1 Verde (anche se con un punteggio lievemente inferiore) come Miglior acquisto;

– Michelin Primacy 4 per il consumo di carburante ridotto e la durata nel tempo come Miglior scelta green;

Clicca l’immagine sotto per vedere tutti i risultati in dettaglio.

RISULTATI GOMME ESTIVE 2022 PIU’ EFFICIENTI 215/60 R16

Le gomme estive 2022 più efficienti e sicure 215/60 R16 hanno come capofila in classifica le Michelin Primacy 4 come Migliore scelta green per consumi e durata. La prima posizione è condivisa con Continental PremiumContact 6 che ottiene gli stessi risultati. A seguire poi in classifica ci sono:

– Bridgestone Turanza T005 per le buone prestazioni sia sul consumo di carburante come Miglior scelta green;

– Toyo Tires Proxes Comfort, in quinta posizione, ottiene il bollino di Miglior acquisto e Miglior scelta green e segue Dunlop Sport Blueresponse senza una specifica menzione;

Clicca l’immagine sotto per vedere tutti i risultati in dettaglio.