Gomme 4 stagioni: quanti km si possono fare?

Oggi vogliamo rispondere a una delle domande più comuni tra automobilisti che si trovano a dover sostituire gli pneumatici: quanti km si possono fare con le gomme 4 stagioni. Considerato che le gomme all season sono le più vendute in Europa, può essere utile sapere quali sono gli pneumatici utilizzati tutto l’anno che permettono di fare più chilometri. Come vi abbiamo già spiegato in altre occasioni, la risposta non è così semplice come potrebbe sembrare, poiché diversi fattori possono influenzare la durata delle gomme. Tuttavia, nei prossimi paragrafi vi daremo indicazioni basate su dati emersi nei test reali su quanti km durano le gomme 4 stagioni. In quest’altro articolo vi diciamo quanti km durano in media le gomme estive e quali sono gli pneumatici più longevi.

DA COSA DIPENDE LA DURATA IN KM DELLE GOMME?

Lo stile di guida è il fattore principale che influenza la durata delle gomme. Guidare con “un piede pesante” sull’acceleratore o sui freni può accelerare l’usura degli pneumatici fino al limite legale rispetto a uno stile di guida più risparmioso. Ma ci sono molte altre variabili che impattano sui km che possono fare gli pneumatici. Ad esempio:

il peso dell’auto;

dell’auto; la potenza del motore;

del motore; la misura degli pneumatici;

degli pneumatici; il tipo di mescola utilizzata per produrre le gomme auto;

utilizzata per produrre le gomme auto; l’altezza del battistrada da nuovo, perché non tutte le gomme hanno la stessa profondità dei tasselli e i Costruttori seguono orientamenti diversi in base al mercato.

I produttori di gomme di qualità, tengono già in considerazione molti di questi parametri per trovare il giusto compromesso tra la durata delle gomme e un livello di sicurezza accettabile anche al progredire dell’usura. A tal proposito, infatti, dal 1° luglio 2024, diventerà obbligatorio il test di frenata su bagnato da usurati per l’omologazione di nuovi pneumatici.

QUANTI KM SI POSSONO FARE CON LE GOMME 4 STAGIONI?

Prendendo in considerazione una misura specifica di pneumatici confrontati sulla stessa auto e nelle stesse condizioni del test gomme Allseason dell’ADAC, possiamo però dirvi quanti km si possono fare con gli pneumatici 4 stagioni nella misura 205/55 R 16. La scelta degli pneumatici giusti permette di percorrere quasi il doppio dei km, ad esempio tra Pirelli Cinturato All Season SF2 (33.000 km) e Goodyear Vector 4Seasons (60.700 km). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

COME AUMENTARE LA DURATA DELLE GOMME

Inoltre, guidare su strade dissestate, con buche o detriti, può danneggiare gli pneumatici più rapidamente. Un altro aspetto da non sottovalutare è la corretta manutenzione degli pneumatici, che passa inevitabilmente da controlli regolari della pressione. Una condizione fondamentale per far durare più km le gomme, ma che si dimentica troppo spesso.