Una delle domande più comuni tra automobilisti è quanto a lungo possano durare le gomme estive. È una domanda importante, tanto più se si considera che sono gli pneumatici utilizzati tutto l’anno nelle regioni dove il clima non obbliga all’utilizzo delle gomme 4 stagioni o invernali. Tuttavia, la risposta non è così semplice come potrebbe sembrare, poiché diversi fattori possono influenzare la durata delle gomme estive. Ma noi proviamo ugualmente a darvi indicazioni utili su quanti km durano le gomme estive.

DA COSA DIPENDE LA DURATA DELLE GOMME?

Lo stile di guida è il fattore principale che influenza la durata delle gomme estive. Guidare con “un piede pesante” sull’acceleratore o sui freni può accelerare l’usura degli pneumatici fino al limite legale rispetto a uno stile di guida più risparmioso. Ma ci sono molte altre variabili che impattano sui km che possono fare gli pneumatici. Ad esempio:

il peso dell’auto;

dell’auto; la potenza del motore;

del motore; la misura degli pneumatici;

degli pneumatici; il tipo di mescola utilizzata per produrre le gomme auto;

utilizzata per produrre le gomme auto; l’altezza del battistrada da nuovo, perché non tutte le gomme hanno la stessa profondità dei tasselli e i Costruttori seguono orientamenti diversi in base al mercato.

QUANTI KM DURANO LE GOMME ESTIVE?

Ecco perché non si può univocamente definire la durata delle gomme attribuita alla Marca o anche a un modello senza aver considerato tutte le altre condizioni di contorno. Prendendo in considerazione una misura specifica di pneumatici confrontati sulla stessa auto e nelle stesse condizioni del test gomme estive dell’ADAC, possiamo però dirvi quanti km si possono fare con gli pneumatici estivi nella misura 215/55 R17. La scelta degli pneumatici giusti, permette di percorrere anche oltre il doppio dei km, ad esempio tra Vredestein Ultrac (27.200 km) e Kumho Ecsta HS52 (69.300 km). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

COME AUMENTARE LA DURATA DELLE GOMME ESTIVE

Inoltre, guidare su strade dissestate, con buche o detriti, può danneggiare gli pneumatici più rapidamente. Un altro aspetto da non sottovalutare è la corretta manutenzione degli pneumatici, che passa inevitabilmente da controlli regolari della pressione. Una condizione fondamentale per far durare più km le gomme, ma che si dimentica troppo spesso.