Frenata con gomme estive, invernali e 4 stagioni: come cambia

Con il cambio di stagione e la fine delle ordinanze invernali è consigliabile, anche se non obbligatorio, passare dalle gomme invernali a quelle estive. Cosa succede se si guida con gomme non adatte alla stagione? Se è vero che il rischio di una multa per gomme invernali in estate riguarda specifici casi, vogliamo portare l’attenzione sulla sicurezza in caso di frenata. Ecco i risultati di un test comparativo di Altroconsumo, che mostra come cambia la frenata con gomme estive, invernali e 4 stagioni a varie temperature.

TEST FRENATA SU ASCIUTTO CALDO CON GOMME ESTIVE, INVERNALI E 4 STAGIONI

Il test di frenata da 80 km/h su asciutto, con temperatura dell’asfalto tra 30 e 36 °C mostra che le gomme estive frenano l’auto usata nel test in appena 26 metri. Con gli pneumatici invernali l’auto si sarebbe fermata +5 metri dopo e con una velocità residua di 32 km/h nel punto di arresto delle estive. Molto valide si dimostrano le Michelin CrossClimate rispetto alle gomme estive di riferimento, comunque oltre +1 metro e 18 km/h di velocità residua.

TEST FRENATA A -3°C CON GOMME ESTIVE, INVERNALI E 4 STAGIONI

Il test di frenata -3° da 50 km/h rivela che le gomme invernali, che frenano prima di tutte le altre, in 29,1 metri. All’estremo opposto, la distanza di frenata con le gomme stive è oltre 63 metri, più del doppio e con una velocità residua di 37 km/h. A metà strada ci sono le gomme 4 stagioni Nokian Weatherproof, molto vicine alle prestazioni invernali e le Michelin CrossClimate. Va sottolineato però che il test si riferisce alla prima generazione di CrossClimate, poi sostituite dalle CrossClimate+ e CrossClimate2.

TEST FRENATA SU BAGNATO 16 °C CON GOMME ESTIVE, INVERNALI E 4 STAGIONI

I test di frenata su bagnato da 80 km/h a 16 °C e a 7 °C dimostrano cosa cambia tra una temperatura invernale meno rigida e la temperatura da cui la mescola degli pneumatici invernali funziona meglio. A 16 °C le All Season Goodyear Vector 4Season Gen-2 e gli pneumatici estivi di riferimento, fermano l’auto nella stessa distanza (circa 36 metri). Le gomme invernali si fermano molto dopo (41 metri e 27 km/h di velocità residua). Questo dimostra che una temperatura più alta di quella ideale, non permette agli pneumatici invernali di funzionare al meglio, ecco perché vi consigliamo di fare il cambio da invernali ad estive allo scadere delle ordinanze se la temperatura aumenta.

TEST FRENATA SU BAGNATO 7 °C CON GOMME ESTIVE, INVERNALI E 4 STAGIONI

A 7 °C la situazione si ribalta chiaramente a favore delle gomme invernali che arrestano l’auto in 36,2 metri, con le gomme estive pericolosamente in ritardo: 42,7 metri e 31 km/h di velocità residua. Anche in questo caso la differente distanza di frenata delle gomme All Season testate, conferma ancora una volta che è importante non fermarsi alle marcature, ma acquistare le gomme più sicure nei test indipendenti.

Ecco di seguito come trovare le migliori gomme estive, invernali e 4 stagioni nei test più recenti adatte alle vostre esigenze per dimensione e abitudini di guida: