Top 10 gomme 4 stagioni 2022 – 2023: classifica Marche e Modelli

Ecco le marche di pneumatici e i modelli che hanno ottenuto i punteggi più alti nei test indipendenti: la Top 10 gomme 4 stagioni 2022 – 2023

Quali sono le Marche di gomme 4 stagioni 2022 – 2023 più consigliate? La risposta è nella Top 10 degli pneumatici 4 stagioni che hanno raccolto il maggior numero di consensi nei test indipendenti dell’anno appena trascorso. Per tutti i test delle gomme 4 stagioni suddivisi per misura invece guarda qui. La classifica delle gomme 4 stagioni 2022 -2023 che riportiamo di seguito proviene dall’elaborazione di una nota piattaforma di recensioni pneumatici.

CLASSIFICA GOMME 4 STAGIONI 2022 – 2023: METODOLOGIA

La Top 10 delle marche di gomme 4 stagioni 2022 – 2023 è stata elaborata da Gripdetective, che ha analizzato i risultati dei test condotti dai principali Club Automobilisti europei e dalle riviste specializzate:

– ACE Lenkrad;

– ADAC-TCS-ÖAMTC;

– Auto Bild;

– Auto Express;

– Auto Motor und Sport;

– Auto Straßenverkehr;

– Auto Zeitung;

– Gute Fahrt;

– Sportauto;

– Tyre Reviews.

La Top 10 marche e modelli di gomme 4 stagioni 2022 – 2023, raggruppate per Brand e tipologie di auto, si basa su 9 comparative realizzate nel corso dell’anno. Per comprendere meglio la posizione in classifica bisogna sapere che i punteggi sono assegnati su una scala da 1 a 5 con il seguente criterio:

– 5.0, equivale al voto esemplare/ottimo;

– 4.5, molto consigliato;

– 4.0, consigliato/buono;

– 3.5, discreto;

– 3.0, sufficiente;

– 2.0, consigliato con riserva;

– 1.0, non consigliato.

La posizione nella classifica della Top 10 gomme 4 stagioni 2022 – 2023 deriva dalla media dei punteggi di ciascun marchio e modello (somma dei punteggi/ numero delle prove). Il portale chiarisce che per non falsare il risultato sono state considerate solo le gomme testate in più di una prova. Inoltre, le gomme 4 stagioni specifiche per SUV sono state considerate insieme agli pneumatici auto di misure standard. Ecco le classifiche separate per Marche e Modelli di pneumatici 4 stagioni.

TOP 10 MARCHE DI GOMME 4 STAGIONI 2022 – 2023

1) Hankook;

2) Michelin;

3) Goodyear;

4) Continental;

5) Vredestein;

6) Nokian;

7) Falken;

8) Pirelli;

9) Bridgestone;

10) Toyo Tires.

TOP 10 GOMME 4 STAGIONI 2022 – 2023

La classifica delle migliori marche di gomme 4 stagioni però aiuta ad individuare i Brand che hanno ottenuto il maggior numero di valutazioni positive. Se invece si guarda ai risultati per pneumatici più apprezzati nelle prove, ecco quali sono i migliori:

1) Hankook Kinergy 4S²: media 4.75 – prove 4;

2) Michelin CrossClimate 2: media 4.56 – prove 8;

3) Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: media 4.27 – prove 9;

4) Continental AllSeasonContact: media 4.18 – prove 9;

5) Vredestein Quatrac Pro: media 4.05 – prove 8;

6) Nokian Seasonproof: media 3.83 – prove 3;

7) Falken EuroAll Season AS210: media 3.62 – prove 4;

8) Pirelli Cinturato All Season SF2: media 3.6 – prove 3;

9) Bridgestone Weather Control A005 Evo: media 3.52 – prove 9;

10) Toyo Celsius AS2: media 3.5 – prove 5.