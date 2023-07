Foratura gomma: il 43% degli italiani non sa gestirla in autonomia

La foratura di una gomma è un inconveniente abbastanza normale nel ciclo di vita di un’automobile e può verificarsi con discreta frequenza. Di conseguenza ogni conducente dovrebbe sapere cosa fare in una situazione del genere, tuttavia un sondaggio rivela che quasi la metà degli automobilisti italiani non sarebbe capace di gestire in autonomia la foratura di uno pneumatico.

FORATURA GOMMA: IL 43% DEGLI ITALIANI NON SAPREBBE GESTIRLA IN AUTONOMIA

Un sondaggio commissionato da Apollo Tyres, azienda indiana produttrice di pneumatici (proprietaria tra gli altri del marchio Vredestein), stima infatti nel 43% il numero di automobilisti italiani che di fronte alla foratura di una gomma si troverebbe in grosse difficoltà. Solo il 57%, infatti, ha dichiarato che utilizzerebbe la ruota di scorta o il kit di gonfiaggio in dotazione, mentre il 22% chiamerebbe un servizio di assistenza stradale e il 14% chiederebbe aiuto a un familiare, un amico o un collega. Il restante 7% ha risposto diversamente o si è dichiarato non sicuro di come affronterebbe la situazione.

C’è poi un incredibile 6% che ha candidamente ammesso di non sapere nemmeno se sul proprio veicolo sia presente una ruota di scorta o un kit di gonfiaggio di emergenza.

FORATURA GOMME: GLI AUTOMOBILISTI PIÙ ESPERTI SAPREBBERO CAVARSELA MEGLIO

Sempre secondo il sondaggio di Apollo Tyres, gli automobilisti che guidano da più anni sono quelli che saprebbero gestire con maggiore probabilità una soluzione da soli. Dall’indagine è infatti emerso che il 73% degli automobilisti di età compresa tra 55 e 64 anni utilizzerebbe la ruota di scorta o il kit di gonfiaggio, rispetto al 54% di coloro che hanno tra 25 e 34 anni. Le donne risultano meno propense ad affrontare una foratura gomme da sole: solo il 43%, rispetto al 70% degli uomini, ha risposto che proverebbe a utilizzare uno pneumatico di scorta o un kit di gonfiaggio.

FORATURA PNEUMATICI: TUTTI DOVREBBERO SAPERE COSA FARE

Quasi la metà degli automobilisti italiani che dichiara di non sapere gestire autonomamente una banale foratura gomme è una percentuale molto alta: ricordiamo infatti che in alcune situazioni potrebbe non essere possibile contattare qualcuno per chiedere assistenza in caso di foratura, quindi è importante disporre almeno delle conoscenze basilari e delle attrezzature standard per poter proseguire il proprio viaggio. Bisognerebbe anche sapere, in caso di foratura, quando è meglio procedere con la sostituzione della gomma e quando è meglio ripararla. E visto che i conducenti più giovani sembrano quelli meno propensi ad affrontare in autonomia una foratura gomma, potrebbe tornare utile formare in tal senso tutti coloro che imparano a guidare e valutare tali conoscenze nell’ambito dell’esame di guida per la patente.