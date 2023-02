Federpneus: montaggio gomme del cliente solo con fattura acquisto

Montare le gomme portate dal cliente in officina è piuttosto frequente, soprattutto quando si tratta di pneumatici ricostruiti o meno richiesti. Federpneus, l’Associazione nazionale rivenditori specialistici di pneumatici, ha ribadito l’importanza degli pneumatici auto per la sicurezza, l’ambiente e la trasparenza del mercato. I clienti che entrano in officina con gomme da montare dovranno esibire la fattura di acquisto. Abbiamo allora approfondito la faccenda con l’associazione per chiarire se l’obbligo vale per le gomme nuove o anche per quelle usate (vedi cambio gomme stagionale).

A COSA SERVE LA FATTURA DI ACQUISTO DELLE GOMME

La fattura di acquisto delle gomme è la prova della provenienza lecita degli pneumatici per i quali sono state assolte dal venditore tutte le imposte previste dalla legge riguardo a:

imposta sul valore aggiunto ( IVA );

); contributo smaltimento pneumatici fuori uso ( PFU ) che si paga in anticipo sugli pneumatici nuovi;

) che si paga in anticipo sugli pneumatici nuovi; eventuali dazi su pneumatici di importazione se previsti.

Federpneus ha recentemente invitato i propri associati ad informare la clientela che, in caso di montaggio di pneumatici forniti dal cliente, sarà necessario esibire la ricevuta o fattura acquisto degli pneumatici. Gli installatori sono quindi chiamati a verificare che nella fattura siano riportati chiaramente il pagamento dell’IVA (anche per l’acquisto di pneumatici usati, con alcune eccezioni che spieghiamo ai paragrafi successivi) e del contributo ambientale.

LA FATTURA E’ OBBLIGATORIA ANCHE PER LE GOMME USATE? FEDERPNEUS RISPONDE

Abbiamo allora chiesto a Federpneus quali sono le indicazioni fornite agli installatori se il cliente si presenta in officina con gomme usate già in suo possesso (ad esempio le gomme estive o invernali per il cambio stagionale). Un’altra condizione molto frequente è “cosa succede se si acquistano pneumatici usati da un privato?”. Ecco la risposta di Federpneus:

“Il caso di acquisto di pneumatici usati da un privato rappresenta in questo contesto un’eccezione, è ovviamente una transazione consentita senza la produzione di alcun documento fiscale, né si può pretendere che si risalga al documento di acquisto del prodotto nuovo. In questo caso si deve supporre che IVA e contributo ambientale siano stati versati al momento del primo acquisto ed il gommista agirà a propria discrezione. Il versamento dell’IVA è invece dovuto per l’acquisto di pneumatici usati presso un rivenditore”. Quindi se vedrete affisso questo volantino presso il vostro installatore di pneumatici, sapete si cosa si tratta.

FEDERPNEUS CONTRASTA L’EVASIONE FISCALE DA PNEUMATICI “SOTTOBANCO”

“Vigilando sulla piena correttezza degli acquisti, gommisti e automobilisti insieme possono dare un grosso contributo su tanti fronti: nella lotta all’evasione fiscale, nella riduzione degli illeciti ambientali che si verificano a monte delle vendite irregolari, e soprattutto ai fini della sicurezza stradale”, spiega l’Associazione.