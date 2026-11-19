Nel 2027 Renault non lancerà un nuovo modello di grande diffusione per l’Europa: l’anno sarà dedicato soprattutto ad aggiornare la gamma esistente. Dopo un 2026 centrato sulla sesta generazione della Clio e sul ritorno della Twingo elettrica, le novità Renault 2027 riguardano in gran parte le elettriche già a listino. Megane, Scenic, Renault 5 e Renault 4 ricevono batterie più capienti, nuovi motori e versioni d’accesso più economiche. A queste si aggiungono le prime consegne di una sportiva in tiratura limitata e alcune anticipazioni sui modelli dei prossimi anni. Il quadro si inserisce nel piano strategico futuREady del Gruppo Renault, che prevede 36 nuovi modelli entro il 2030, dodici dei quali per il marchio Renault in Europa. Per il mercato auto italiano, dove la Clio resta il modello di riferimento della Casa, contano soprattutto prezzi e autonomie delle elettriche compatte. Contano però anche i tempi delle prossime ibride, che per ora si basano in buona parte su indiscrezioni.

MEGANE E SCENIC: GLI AGGIORNAMENTI DELLE ELETTRICHE MEDIE

La Megane E-Tech Electric rinnovata è stata presentata nel 2026 e arriverà in concessionaria all’inizio del 2027. Le modifiche estetiche si concentrano sul frontale ridisegnato e sui nuovi cerchi. La gamma è stata semplificata: due allestimenti, Techno ed Esprit Alpine, con un’unica combinazione di motore e batteria. Il motore elettrico ha 220 CV. La batteria passa da 60 a 67 kWh e adotta la chimica LFP, più economica. L’autonomia dichiarata arriva a 500 km WLTP e la ricarica dal 15 all’80% richiede 24 minuti. Il listino italiano parte da 34.150 euro. All’interno è presente il sistema openR link con i servizi Google integrati.

Anche la Scenic E-Tech Electric riceve un aggiornamento tecnico per il model year 2027. La novità principale è una nuova batteria NMC da 89 kWh, con un’autonomia vicina ai 630 km WLTP. La potenza massima di ricarica in corrente continua sale da 130 a 165 kW. In Italia l’aggiornamento è stato accompagnato da una riduzione dei listini compresa tra 7.700 e 9.250 euro, a seconda di allestimento e batteria. Una versione con batteria da 67 kWh arriverà più avanti. Alcuni prototipi fotografati durante i test fanno pensare anche a un restyling estetico, con frontale e fari ridisegnati, ma Renault non ne ha ancora comunicato i tempi.

RENAULT 5, RENAULT 4 E TWINGO: LE PICCOLE ELETTRICHE

Per le citycar elettriche il 2027 porta miglioramenti tecnici e nuove versioni d’accesso. La Renault 5 E-Tech Electric aggiornata, esposta al Salone di Parigi, è già ordinabile. La versione con batteria da 52 kWh passa da 410 a 430 km di autonomia WLTP, mentre quella da 40 kWh arriva a 315 km.

La versione d’ingresso, chiamata Five, sostituisce quella da 95 CV:

motore da 110 CV;

batteria LFP da 36,5 kWh;

autonomia fino a 305 km;

ricarica rapida da 80 kW di serie.

Con le nuove varianti il prezzo d’attacco dovrebbe scendere a 24.950 euro. Tramite aggiornamento a distanza, l’assistente vocale passa da Google Assistant a Gemini.

La Renault 4 E-Tech Electric segue la stessa strada. La versione da 150 CV con batteria da 52 kWh arriva a 415 km di autonomia. L’allestimento di base Jogging ha un motore da 110 CV e circa 305 km di autonomia. La gamma comprende anche la serie speciale Roland-Garros. Per entrambi i modelli Renault ha anticipato un ulteriore passo: i motori di seconda generazione evoluta, chiamati Gen 2 Evo, debuttati sulla Twingo. Sulle R4 e R5 arriveranno in una variante più potente tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La Casa non ha ancora indicato i valori di potenza e autonomia. Il lavoro si concentra su inverter e riduttore, per ridurre i consumi.

Per la Twingo E-Tech Electric, arrivata nel 2026 con un prezzo inferiore ai 20.000 euro, l’unica novità annunciata è l’allestimento Esprit Alpine. Interviene sull’aspetto, con dettagli neri lucidi e grafiche dedicate, e lascia invariato il motore da circa 80 CV.

RENAULT 5 TURBO 3E, CLIO E CAPTUR: SPORTIVE E IBRIDE

Per la Renault 5 Turbo 3E il 2027 è l’anno delle prime consegne, previste nel semestre d’apertura. È una sportiva elettrica in tiratura limitata a 1.980 esemplari numerati. Ha due motori elettrici integrati nelle ruote posteriori, per un totale di 555 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e raggiunge i 270 km/h. La batteria da 70 kWh lavora a 800 volt e garantisce circa 400 km di autonomia. Il prezzo di lancio è di 155.000 euro.

Tra le ibride, la Clio di sesta generazione aggiunge la versione E-Tech Hybrid 160 Esprit Alpine, mostrata a Parigi e proposta da 28.300 euro. Secondo indiscrezioni, nel 2027 potrebbe arrivare anche una Clio GT da circa 200 CV, ma Renault non l’ha confermata. Ancora più incerto il futuro della Captur, il SUV compatto più venduto della Casa. Le ricostruzioni parlano di una nuova generazione entro la fine del 2027, solo con motori full hybrid, ed eventualmente di una variante elettrica su una piattaforma predisposta per più alimentazioni.

I CONCEPT DI PARIGI E I MODELLI FUORI DALL’EUROPA

Al Salone di Parigi di ottobre Renault ha esposto tre concept: la E-Space, la Renault 8 Gordini e la Renault 4 JP4x4. La E-Space è una monovolume elettrica lunga 4,70 metri che riprende l’impostazione della prima Espace del 1984. Ha sei sedili singoli e un abitacolo che si può riconfigurare. Al momento non è previsto un modello di serie, ma Renault ha indicato che il grande schermo panoramico del concept arriverà sui futuri modelli di fascia alta.

Tra i veicoli commerciali della divisione Renault Pro+ c’è il Trafic Van E-Tech Electric, che allarga l’offerta di furgoni a batteria.

Alcune novità Renault di cui si è parlato molto non arriveranno in Italia. Il SUV ibrido di segmento E Filante, prodotto in Corea del Sud, è destinato ai mercati extraeuropei, così come il pick-up Niagara. Il piccolo SUV fuoristrada Bridger, atteso in versione di serie entro la fine del 2027, con ogni probabilità non sarà commercializzato in Europa.

Nel complesso, la gamma Renault 2027 per il mercato europeo punta più sul consolidamento che sulle novità assolute. Megane, Scenic, Renault 5 e Renault 4 si presentano con autonomie più alte e, in diversi casi, con prezzi d’ingresso più bassi. È una risposta diretta alla concorrenza di Volkswagen, Skoda e dei marchi cinesi nel segmento delle elettriche compatte. Gli aggiornamenti delle elettriche e le consegne della R5 Turbo 3E hanno già date e listini. Clio GT e nuova Captur, invece, dipendono ancora da anticipazioni non confermate. Dalla Captur, in particolare, dipenderanno buona parte dei volumi del marchio in Italia nei prossimi anni.