Compie 25 anni il Corimav, Consorzio per le ricerche materiali avanzati: il quarto di secolo è stato celebrato stamane da Pirelli e Università di Milano-Bicocca, che dal 2001 mettono in relazione ricerca accademica e industriale. Le parole chiave – più volte ripetute oggi durante l’evento all’Auditorium della società – sono Open Innovation, un modello strategico in cui un’azienda non sviluppa tecnologie o prodotti solo nei propri laboratori interni, ma collabora sistematicamente con l’esterno (centri di ricerca, startup, fornitori) scambiando idee, brevetti e competenze. Concetti ribaditi durante gli interventi di Marco Tronchetti Provera (presidente esecutivo Pirelli) e Marco Emilio Orlandi (rettore Università di Milano-Bicocca): la costante cooperazione ha contribuito a ricercare nuovi materiali nel settore degli pneumatici per performance, a livello di efficienza e sicurezza.

I NUMERI DEL CORIMAV

Il Consorzio ha finanziato 44 borse di studio, 65 dottorati di ricerca e una posizione di ricercatore: le competenze aprono opportunità professionali in diversi settori, dall’accademia all’industria, dall’imprenditoria alla divulgazione scientifica.

Tanto che il 20% dei dottori Corimav intraprende una carriera in Pirelli. L’attività ha inoltre prodotto 28 brevetti e 250 contributi scientifici relativi al settore pneumatici.

PNEUMATICI IPER TECNOLOGICI

Grazie al mix fra azienda e mondo accademico, l’evoluzione dello pneumatico è passata per materiali nanocompositi, trasmissione di energia (superconduttività e generazione distribuita) e modellistica molecolare. Dal 2010 il focus si è spostato su elementi di origine naturale e riciclata, in grado di coniugare innovazione e miglioramento delle prestazioni. Vedi la gomma in basso, foto di Carlo Furgeri Gilbert.

LA LIGNINA DALLE BIOMASSE

Notevole l’impiego della lignina (foto in basso), proveniente da biomasse di scarto e dotata di proprietà antiossidanti che, con modifiche chimico-fisiche, contribuisce alle proprietà meccaniche della mescola dello pneumatico e consente di sostituire materiali di sintesi di origine fossile.

A TUTTO LOLLE DI RISO

Un altro esempio è la SmartNet Silica, tecnologia brevettata e nata dalla ricerca sui nano-silicati: silice che permette allo pneumatico di combinare elevate prestazioni di grip e scorrevolezza su asciutto e bagnato, con una maggiore resistenza meccanica della mescola del battistrada. Vedi foto giù delle lolle di riso (precursore per la produzione di silice).

Le due soluzioni trovano applicazione nella tecnologia RunForward, impiegata in prodotti Ultra High Performance come il P Zero E, e P Zero Race TLR 4S per bici.

OLIO DI SOIA PROTAGONISTA

Spazio anche all’olio di soia (foto giù), utilizzato come plastificante di origine vegetale in alternativa agli oli di derivazione petrolifera. Questo componente naturale migliora la lavorabilità della gomma e mantiene flessibile la mescola alle basse temperature, garantendo aderenza costante e minori emissioni lungo il ciclo produttivo, senza compromettere la durata del battistrada.

QUALI SFIDE PER I PROSSIMI 25 ANNI: SI IMPIEGA ANCHE L’AI

Pirelli e Università degli Studi di Milano-Bicocca amplieranno il perimetro verso nuovi àmbiti scientifici e tecnologici. Occhi puntati sull’elettronica e su nuovi modelli computazionali per la realizzazione di pneumatici di nuova generazione.

Thomas Hanel (Global Head of R&D Technology & Innovation Pirelli) ha chiosato con l’integrazione tra scienza dei materiali, modelli chimico-fisici e intelligenza artificiale generativa come leva per dimezzare i tempi di sviluppo, riducendo i prototipi fisici grazie a design molecolare, compounder virtuali e digital twin di processo.