Il primo round lo aveva vinto BYD, il secondo è andato a Jaguar Land Rover. Venerdì 20 novembre il Tribunale distrettuale dell’Aia ha stabilito, con un provvedimento cautelare, che il SUV Ti7 del costruttore cinese viola il design registrato della Land Rover Defender. Il giudice ne ha vietato la commercializzazione nell’Unione Europea. La decisione è provvisoria e BYD ha annunciato ricorso, ma l’effetto si è visto subito: alla Borsa di Hong Kong il titolo del gruppo ha perso il 3,6%. La sentenza però non riguarda solo la Ti7. In Cina i SUV che ricordano i grandi fuoristrada occidentali sono ormai un genere a sé, e un precedente europeo potrebbe pesare su molti di loro.

DAL SEQUESTRO DEI DOCUMENTI ALLO STOP ALLE VENDITE

La disputa è nata la scorsa estate. Ad agosto alcuni ufficiali giudiziari, su incarico di JLR, hanno perquisito gli uffici BYD di Schiedam e Hoofddorp, nei Paesi Bassi. JLR sostiene che la Ti7 abbia copiato illegittimamente il design e la tecnologia della Land Rover. La prima decisione è stata favorevole a BYD. L’11 novembre il giudice dell’Aia ha revocato il sequestro probatorio eseguito in estate e ha ordinato a JLR di distruggere i file acquisiti.

Nove giorni dopo è arrivato il provvedimento sulla somiglianza tra i due modelli. JLR aveva fatto valere sei disegni registrati, ma il giudice si è pronunciato solo sul primo, depositato il 25 aprile 2018 per la Defender tipo L663 con carrozzeria 110. Per il tribunale la Ti7 ripropone in modo quasi identico gli elementi distintivi della Defender: spalle e angoli arrotondati, il pannello caratteristico del montante posteriore, i passaruota, la superficie vetrata continua, le proporzioni e la sagoma complessiva. BYD aveva fatto notare alcune differenze, tra cui fari, griglia, cofano e linea di cintura. Il giudice le ha ritenute insufficienti a cambiare l’impressione generale.

COSA PREVEDE IL DIVIETO

Lo stop riguarda dieci società del gruppo BYD, compresa la filiale italiana. Una settimana dopo la notifica della sentenza scatta il divieto di importare, produrre, offrire, vendere, stoccare o consegnare la Ti7 nell’UE. La penale è di 100.000 euro al giorno, fino a un massimo di 10 milioni. Il divieto non vale per il Regno Unito, dove la Ti7 resta in vendita, perché il tribunale olandese non ha giurisdizione sulla filiale britannica. BYD ha quattro settimane per presentare appello, mentre JLR deve avviare la causa ordinaria entro sei mesi. A Rotterdam è inoltre in corso un altro procedimento d’urgenza per violazione del diritto d’autore e imitazione servile.

GLI ALTRI SUV CINESI RISCHIANO?

JLR ha già un precedente. Nel 2019 un tribunale di Pechino le ha dato ragione contro la Landwind X7, accusata di somigliare troppo alla Range Rover Evoque: cinque elementi ritenuti copiati, stop alle vendite e risarcimento, dopo tre anni di causa. Questa volta sono bastate poche settimane. Intanto in Cina sono comparsi da almeno cinque anni decine di modelli ispirati, più o meno liberamente, alla Defender ma anche a Jeep Wrangler e Mercedes Classe G. Alcuni esempi sono Jetour Traveler, Haval H7, Rox 01, Geely Galaxy Cruiser, BAW 212, iCaur V27, BAIC Xingtan 5X e GWM Tank 300. Al momento, però, non risultano azioni legali contro questi modelli.

La sentenza dell’Aia, inoltre, non dà a JLR un’esclusiva sulle carrozzerie squadrate. Il giudice ha ricordato che il “DNA” della Defender risale al 1948 e ha citato come riferimento Ford Flex, Jeep Wrangler e Classe G. Questo restringe l’ambito della tutela ai soli elementi distintivi coperti dal disegno registrato, e ogni modello andrebbe quindi valutato a parte. Se la decisione venisse confermata dopo il ricorso di BYD, nascerebbe però un precedente importante per i costruttori cinesi che preparano il debutto in Europa.