Continental presenta CrossContact H/T: pneumatici da fuoristrada leggero

Continental CrossContact H/T è il nuovo pneumatico estivo adatto alle strade asfaltate a fondi sterrati. È stato sviluppato con un design più robusto, ma al tempo stesso confortevole, secondo il Costruttore. Ecco le novità delle nuove gomme Continental per fuoristrada con marcatura M+S, ma non adatte ai climi invernali più rigidi.

CONTINENTAL CROSSCONTACT H/T: PNEUMATICI M+S PER FUORISTRADA LEGGERO

Il nuovo Continental CrossContact H/T sarà prodotto in 43 misure per cerchi con diametro da 15 a 21 pollici e omologazioni fino a 270 km/h. Grazie a una gamma ampia, il nuovo CrossContact H/T potrà essere montato su un gran numero di modelli. Il nuovo CrossContact H/T sostituirà il suo predecessore ContiCrossContact LX2 ed entrerà a far parte della famiglia CrossContact che comprende pneumatici estivi e invernali per autovetture, crossover, SUV e 4×4. Per questo modello, gli ingegneri Continental hanno adattato il battistrada e la mescola per la guida su strada e fuoristrada (H/T = highway/terrain)e aumentare del +20% la resa chilometrica rispetto al ContiCrossContact LX2.

CONTINENTAL CROSSCONTACT H/T: QUALI NOVITA’

Gli sviluppatori Continental hanno progettato il battistrada, la mescola e la struttura per essere abbastanza robusti da affrontare facilmente anche percorsi fuoristrada:

per assicurare un grip maggiore su terreno sconnesso e irregolare, Continental afferma di aver dotato lo pneumatico dei cosiddetti “denti di presa”, delle piccole sporgenze presenti all’interno delle scanalature del battistrada che forniscono l’aderenza necessaria per affrontare strade non asfaltate;

le spalle degli pneumatici sono state rinforzate per prevenire i tagli causati da sassi e ghiaia;

il nuovo pneumatico CrossContact H/T ha una mescola più resistente che garantisce una percorrenza superiore del 20% rispetto al suo predecessore;

sotto il battistrada è stato applicato uno strato di gomma per attenuare la rumorosità e una doppia tela tessile che evita che la carcassa venga danneggiata dalle pietre;

la doppia cintura metallica rende lo pneumatico molto più resistente e durevole.

CONTINENTAL CON CROSSCONTACT H/T 270 MISURE PER AUTO, CROSSOVER E SUV

Per il lancio del Continental CrossContact H/T ci saranno 43 misure per cerchi con diametro da 15 a 21 pollici, con omologazioni di velocità tra i 190 e i 270 km/h. Così la gamma Continental riesce a coprire il 97% delle opzioni di pneumatici per auto, crossover e SUV nel segmento auto/SUV in Europa. Per queste categorie di veicoli Continental produce attualmente un totale di 270 misure di pneumatici adatti al fuoristrada, gamma che sarà ulteriormente ampliata nel corso dell’anno.