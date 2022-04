Continental “allarga” l’AllSeasonContact anche XL e per auto elettriche

Le gomme 4 stagioni Continental AllSeasonContact diventano più efficienti nel consumo e con marcatura XL si specializzano nelle elettriche e Plug-in

Continental AllSeasonContact amplia la sua gamma di gomme 4 stagioni massimizzando l’efficienza e il consumo di energia. Gli pneumatici All Season Continental infatti sono certificati con la lettera A in resistenza al rotolamento dall’etichetta energetica pneumatici e riportano anche la marcatura XL, ad indicare la compatibilità con il maggiore peso dei SUV elettrici e Plug-in. Ecco tutte le novità.

CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT PIU’ EFFICIENTE

Continental lancia cinque nuove misure dello pneumatico AllSeasonContact con una classe di resistenza al rotolamento A, la migliore valutazione possibile per l’etichetta europea. Inoltre, quattro delle cinque misure di pneumatici sono marchiate XL e possono trasportare carichi più pesanti. Questa combinazione rende l’AllSeasonContact l’opzione di equipaggiamento ideale per i veicoli elettrici – afferma Continental – (come Hyundai Kona Electro, Kia e-Niro, Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e). In quanto è adatta a sopportare il peso maggiore delle auto elettriche. Per questa versione dell’AllSeasonContact, i tecnici hanno ottimizzato la quantità di materiale e la resistenza al rotolamento della mescola. Queste caratteristiche garantiscono una ridotta deformazione dello pneumatico nell’area di contatto e, di conseguenza, una minore dispersione di energia, la principale causa della resistenza al rotolamento.

CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT OMOLOGATO VOLKSWAGEN E JEEP

“Abbiamo lavorato per oltre un decennio per sviluppare il nostro portfolio in modo che soddisfi i requisiti di tutti i veicoli elettrici e, allo stesso tempo, riduca le emissioni dei veicoli a combustione”, afferma Andreas Schlenke, Tire Developer di Continental. L’AllSeasonContact con resistenza al rotolamento A ha già ricevuto le approvazioni per VW Transporter, Caddy e Jeep Compass. Lo pneumatico è disponibile ovviamente anche nel replacement e può essere montato su tutte le auto in aftermarket.

MISURE CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT DA 14 A 20 POLLICI

Le gomme Continental AllSeasonContact sono disponibili in 142 versioni, con larghezze comprese tra 155 e 275 millimetri, rapporti di aspetto tra il 70% e il 35% e cerchi con diametri da 14 a 20 pollici. Le nuove dimensioni disponibili per l’AllSeasonContact di Continental con resistenza al rotolamento A sono:

– 215/55 R17 98H XL;

– 215/65 R16 102H XL;

– 235/55 R17 103H XL;

– 205/65 R15 99H XL;

– 235/60 R17 102H;