Come si fa a capire se le gomme sono invernali?

Le gomme invernali sono fondamentali per la sicurezza di guida durante i mesi più freddi dell’anno sulle strade soggette ad abbassamento della temperatura sotto i 7 °C. Capire se le gomme montate sull’auto sono invernali è importante per svariati motivi, sia in inverno quando le ordinanze impongono il giusto equipaggiamento, sia d’estate, per la sicurezza di guida ed evitare una multa quando le gomme invernali non sono ammesse. Nei prossimi paragrafi esamineremo diversi modi per identificare le gomme invernali e ricordiamo alcuni consigli sull’utilizzo delle gomme invernali.

GOMME INVERNALI E ALL SEASON: COSA CAMBIA

Negli ultimi anni, le gomme All Season, anche conosciute come gomme 4 stagioni, hanno rosicchiato importanti quote di vendite degli pneumatici di ricambio in Europa. Tuttavia, le gomme invernali sono ancora la scelta più sicura per chi affronta condizioni di guida più “estreme” e impegnative, rispetto invece alle All Season che sono il compromesso giusto tra sicurezza, rispetto delle norme e costi di gestione quando si guida prevalentemente in città.

Come abbiamo più volte spiegato, la guida dell’auto con pneumatici invernali anche in estate, non è in linea di massima vietata, a meno di stare nelle tolleranze di cui parliamo ai paragrafi seguenti. Con le gomme invernali tutto l’anno, quando la temperatura sale stabilmente sopra i 7 °C, la mescola a base di silice lavora male, aumenta l’usura delle gomme e la distanza di frenata, come dimostra questo test. Se hai ancora dubbi, il video di seguito spiega in dettaglio le differenze.

CONTROLLO GOMME INVERNALI: COME RICONOSCERLE

Saper riconoscere le gomme invernali con un controllo visivo, permette di capire se bisogna passare alle gomme adatte all’auto e alla stagione. Inoltre, in caso di acquisto di un’auto usata che monta pneumatici non conformi, può essere un elemento di trattativa sul prezzo con il venditore. Ecco i controlli per capire se le gomme montate sono invernali:

l’aspetto del battistrada , con fitte incisioni a zigzag , indica la presenza delle lamelle realizzate appositamente per funzionare come artigli;

, , indica la presenza delle lamelle realizzate appositamente per funzionare come artigli; la marcatura 3PMSF (il fiocco di neve con una montagna a 3 cime) è facilmente riconoscibile sul fianco delle gomme invernali. È l’indizio inequivocabile che si tratta di pneumatici certificati dal Costruttore nei test normati per l’impiego invernale.

(il fiocco di neve con una montagna a 3 cime) è facilmente riconoscibile delle gomme invernali. È l’indizio inequivocabile che si tratta di pneumatici certificati dal Costruttore nei test normati per l’impiego invernale. la marcatura M+S. Attenzione, poiché sulle strade che impongono l’equipaggiamento antisdrucciolevole (catene – calze a bordo o pneumatici adeguati), il Codice della Strada si accontenta anche del solo simbolo M+S (Mud + Snow), cioè le ruote omologate per fango e neve che hanno un battistrada più incisivo rispetto alle gomme estive, ma non garantiscono la stessa sicurezza delle gomme invernali con il simbolo 3PMSF. Viceversa, la presenza di entrambi i simboli M+S e 3PMSF può assicurare che si tratta di “vere” gomme invernali.

MULTA PNEUMATICI INVERNALI IN ESTATE QUANDO SUCCEDE

L’importanza di saper riconoscere le gomme invernali aiuta ad evitare pericoli alla guida dovuti a una dotazione inadatta quando fa molto caldo. Cosa ancora più importante, è che le gomme invernali prima del 15 ottobre e dopo il 15 maggio, possono comportare anche una multa se: