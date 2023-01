Auto elettriche: pneumatici di serie vs aftermarket, il test Tire Rack

Gli pneumatici per auto elettriche sono diversi da quelli per le auto a combustione. Il peso delle auto elettriche è la caratteristica chiave che viene considerata per la durata e la sicurezza, assieme alla resistenza al rotolamento per massimizzare l’autonomia reale alla guida. Ma cosa succede se si cambiano gli pneumatici di primo equipaggiamento a un’auto elettrica con altri pneumatici di ricambio? Il test del portale specializzato in recensioni pneumatici Tire Rack ha confrontato le gomme OE Continental e Michelin della Tesla Model 3 con altre gomme delle stesse marche disponibili come pneumatici di ricambio. Ecco quali sono i risultati.

PNEUMATICI SU MISURA PER AUTO ELETTRICHE

Montare pneumatici diversi da quelli omologati esclusivamente per un’auto particolare, può essere un azzardo controproducente. Ma anche le auto elettriche più prestazionali ricevono gomme speciali, riconoscibili il più delle volte dalla sigla sul fianco:

XL (eXtraLoad), che pneumatici rinforzati capaci di resistere a un carico extra rispetto a quelli tradizionali;

TEST PNEUMATICI AUTO ELETTRICHE OE VS RICAMBIO

Il test di Tire Rack ha messo a confronto le gomme Continental e Michelin di primo equipaggiamento, con alternative di ricambio nella misura 235/45R18. Le valutazioni sono state fatte:

sull’ autonomia percorsa rispetto a quella segnalata dall’auto;

guida simultanea con entrambi gli pneumatici in prova (OE e Ricambio) su due auto diverse per replicare le stesse condizioni di prova.

RISULTATI TEST PNEUMATICI AUTO ELETTRICHE OE VS RICAMBIO

Nel test di autonomia auto della Tesla Model 3 le gomme di primo equipaggiamento (OE) non sempre sono risultate le più efficienti. In particolare:

– Continental ProContact RX T1 (OE), 274 miglia a fronte di un’autonomia teorica di 262 miglia con 100% di carica;

– Continental PureContact LS (Ricambio), 286 miglia a fronte di un’autonomia teorica di 246 miglia con 100% di carica;

– Michelin Primacy MXM4 T1 (OE) 236 miglia a fronte di un’autonomia teorica di 305 miglia con 100% di carica;

– Michelin CrossClimate2 (Ricambio) 263 miglia a fronte di un’autonomia teorica di 271 miglia con 100% di carica.

Come riporta Motor1, anche le prove strumentali di frenata, aderenza e di handling hanno prodotto risultati e valutazioni variegate tra i piloti.

Passando dalle gomme OE Continental a quelle di ricambio , i piloti hanno segnalato in entrambi i casi pari livello di qualità. Le differenze decisive risultano invece invece “una migliore sterzata e manovrabilità, ma anche più rumore di rotolamento” con le Continental di ricambio. A fronte di una “migliore trazione su asfalto bagnato, aderenza laterale e frenata” delle gomme sostitutive, si sono detti maggiormente soddisfatti della sterzata delle gomme di primo impianto Continental per la Tesla Model 3 .

Il test è particolarmente interessante, anche se non rivela molti dettagli. Sarà molto interessante, scoprire come si comportano gli altri Brand dalle comparative indipendenti dei Club automobilistici. Restate collegati perché torneremo a parlarne appena saranno pubblicati i risultati.