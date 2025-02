ZF: steer-by-wire sulla NIO ET9, più comfort di guida e parcheggio

ZF equipaggia la NIO ET9, ammiraglia elettrica del colosso cinese, con sistema steer-by-wire di ultima generazione, segnando un passo significativo verso il futuro della mobilità software-defined. Questa innovazione, sviluppata dal gruppo tecnologico ZF, elimina la connessione meccanica tradizionale tra il volante e le ruote, aprendo nuove possibilità in termini di design, comfort, funzioni di guida e sicurezza.

ZF STEER-BY-WIRE: CAMBIO DI PARADIGMA

Il sistema steer-by-wire di ZF rappresenta un’evoluzione del servosterzo elettrico, ideale per veicoli EV e automatizzati. A differenza dei sistemi tradizionali, in cui il movimento del volante viene trasmesso meccanicamente alle ruote attraverso un piantone dello sterzo, nel sistema steer-by-wire la sterzata è controllata elettronicamente. Un attuatore meccatronico, posizionato tra le ruote, è l’unica fonte di forza sterzante. I comandi di sterzata vengono impartiti attraverso un attuatore del volante dotato di un sensore dell’angolo di sterzata. Un’unità di feedback della coppia riproduce la sensazione naturale di sterzata e il feedback della strada.:

L’adozione del sistema steer-by-wire offre una serie di vantaggi significativi:

l’assenza del piantone dello sterzo aumenta la sicurezza del guidatore in caso di incidente; tecnologia a prova di futuro: il sistema steer-by-wire è un fattore chiave per i veicoli software-defined, in quanto offre comfort di guida, una dinamica senza compromessi e una tecnologia a prova di futuro.

ZF E LA PARTNERSHIP CON NIO

ZF si posiziona come leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi by-wire, grazie a un portafoglio completo di tecnologie innovative. L’azienda offre sistemi di sterzo e frenata a controllo puramente elettronico, nonché sistemi di smorzamento controllato che, in combinazione con il software cubiX ZF, formano le basi per il veicolo software-defined.

La collaborazione tra ZF e NIO, iniziata nel 2022, rappresenta un esempio di come la partnership strategica possa portare all’industrializzazione di tecnologie all’avanguardia. L’integrazione del sistema steer-by-wire di ZF nell’ammiraglia elettrica ET9 di NIO dimostra l’ambizione di entrambe le aziende di stabilire nuovi standard per l’industria automobilistica e di guidare la transizione verso la mobilità intelligente ed elettrificata.

ZF E LA “CHASSIS SOLUTIONS” E ULTERIORI PROSPETTIVE DI CRESCITA

La divisione “Chassis Solutions“ di ZF, fondata all’inizio del 2024, rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nel settore dei telai. Questa divisione riunisce le competenze di ZF nello sviluppo di sistemi di sicurezza attiva e di tecnologie per il telaio, con l’obiettivo di sfruttare appieno il potenziale del futuro settore dei telai e di continuare a porsi come leader dell’innovazione.

Oltre a NIO, un secondo importante costruttore mondiale sta già utilizzando la tecnologia steer-by-wire di ZF su scala industriale. Anche in Europa ci sono ordini di clienti per questo sistema. Questi successi dimostrano la validità della strategia di ZF e confermano il ruolo dell’azienda come fornitore di riferimento per le tecnologie dello chassis orientate al futuro.

“L’applicazione in serie mostra che la nostra strategia è corretta e vincente. Con un portafoglio di prodotti completo, costituito da hardware e software con soluzioni per il controllo verticale, laterale e longitudinale della dinamica del veicolo, forniamo ai nostri clienti competenza sui sistemi da un’unica fonte. In questo modo, diamo attivamente forma alla transizione verso il veicolo software-defined“, spiega Peter Holdmann, membro del Board of Management ZF e responsabile della Divisione Chassis Solutions. Il domani sembra molto affascinante con ZF.