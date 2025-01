ZF: Brake By Wire sulle auto di massa con un Costruttore globale

ZF, leader nella fornitura di soluzioni integrate per telaio, ha annunciato un accordo strategico con un importante Costruttore globale per l’introduzione su larga scala della tecnologia brake-by-wire. Questo sistema avanzato rappresenta un passo fondamentale verso l’evoluzione del veicolo “software-defined”, offrendo una combinazione di flessibilità, sicurezza e sostenibilità per i veicoli di nuova generazione.

IL SISTEMA DI FRENATA “IBRIDO” DI ZF

Al centro dell’accordo ufficializzato da ZF c’è il freno elettromeccanico (Electro-Mechanical Brake, EMB), che elimina la necessità del liquido freni e affida la generazione della forza frenante a motori elettrici. La trasmissione del segnale tra pedale e freno avviene esclusivamente per via elettronica, una caratteristica che definisce il concetto di brake-by-wire a secco.

L’EMB lavora in sinergia con l’Integrated Brake Control (IBC), un sistema elettroidraulico avanzato che garantisce migliori prestazioni nella frenata automatica di emergenza e nel recupero di energia, caratteristica distintiva dei veicoli elettrici e ibridi. La configurazione “ibrida” prevede l’integrazione di un sistema frenante elettrico sull’asse posteriore e uno idraulico sull’asse anteriore, associati a pinze flottanti ZF di tipo Colette, già apprezzate per efficienza e affidabilità.

Questa soluzione consente ai Costruttori di adottare un sistema molto versatile, ottimizzabile per una vasta gamma di veicoli, dai modelli compatti ai veicoli commerciali leggeri, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e dei costi complessivi.

INNOVAZIONE NELLO STERZO: ELECTRIC RECIRCULATING BALL STEERING GEAR

Oltre alla frenata By Wire, l’accordo ZF include la fornitura del sistema di sterzo Electric Recirculating Ball Steering Gear (RCB EPS), una tecnologia a 48 volt progettata per sostituire le applicazioni idrauliche tradizionali. Si tratta di una soluzione che supporta funzioni avanzate di guida assistita (ADAS) fino ai livelli 2 e 2+, con possibilità di evoluzione verso automazione di livello superiore.

ZF spiega che grazie al suo design integrato, il sistema RCB EPS riduce i costi di assemblaggio e contribuisce a un risparmio energetico significativo, migliorando al contempo il feeling di guida e le prestazioni dinamiche del veicolo.

L’INNOVAZIONE AL CENTRO DELLA VISIONE DI ZF

La partnership appena siglata rappresenta un ulteriore riconoscimento alla capacità di ZF di offrire soluzioni innovative e complete per la dinamica del veicolo. “Siamo orgogliosi di vedere la nostra leadership tecnologica trasformarsi in valore concreto per i nostri clienti”, ha dichiarato Peter Holdmann, membro del Board of Management di ZF e responsabile della Divisione Chassis Solutions.

“Questo importante risultato commerciale dimostra la correttezza della nostra strategia. Con un portafoglio prodotti completo, comprendente hardware e software con soluzioni per il controllo della dinamica verticale, trasversale e longitudinale dei veicoli, offriamo ai clienti un know-how di sistema proveniente da un unico fornitore. In questo modo, diamo attivamente forma alla trasformazione verso il veicolo software-defined”.