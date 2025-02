ZF presenta l’Active Heel Airbag contro il rischio di ferite ai piedi

La sicurezza degli occupanti di un veicolo dipende da molteplici fattori, tra cui la posizione delle gambe, delle ginocchia e dei piedi durante un impatto, come abbiamo più volte raccontato della pericolosa abitudine di viaggiare con i piedi sul cruscotto. Oggi vi racconteremo però di come la ricerca nel settore della sicurezza passiva continua a evolversi con ZF LIFETEC, che ha presentato un nuovo airbag per i piedi che lavora in sinergia con l’airbag per le ginocchia: l’Active Heel Airbag, progettato per proteggere i piedi e le gambe dei passeggeri anteriori, riducendo il rischio di gravi infortuni agli arti inferiori.

LA NECESSITÀ DI UNA PROTEZIONE AVANZATA PER I PIEDI IN CASO D’INCIDENTE

ZF spiega che nei test di crash su slitta, è emerso che, quando il sedile anteriore viene spostato all’indietro in una posizione di maggiore comfort, la cinematica delle gambe può risultare sfavorevole, aumentando il rischio di movimenti incontrollati degli arti inferiori. In tali situazioni, il punto di impatto del tallone con il pavimento del veicolo può non essere ottimale, compromettendo l’efficacia dell’airbag per le ginocchia e aumentando il pericolo di lesioni.

Per risolvere questa problematica, ZF LIFETEC ha sviluppato l’Active Heel Airbag, un dispositivo in grado di creare un punto di impatto stabile per il tallone anche quando il sedile è in posizione arretrata. L’azienda sostiene che questa tecnologia innovativa garantisce un migliore assorbimento dell’energia dell’impatto, riducendo le sollecitazioni su piedi, caviglie e ginocchia.

IL FUNZIONAMENTO DELL’ACTIVE HEEL AIRBAG DI ZF

L’Active Heel Airbag si integra direttamente nel vano piedi del veicolo e si attiva in caso di collisione, gonfiandosi sotto la moquette del pavimento. Questo meccanismo fornisce un supporto efficace per i piedi e consente una distribuzione migliore delle forze d’urto attraverso il femore, l’elemento più resistente delle articolazioni del corpo umano. Inoltre, il dispositivo supporta la funzione dell’airbag per le ginocchia, migliorando la protezione complessiva del sistema di ritenuta.

Un aspetto importante dell’implementazione dell’Active Heel Airbag riguarda la protezione lato conducente. In futuro, nei veicoli con modalità di guida assistita, il sedile del conducente potrebbe essere regolato in una posizione più arretrata per aumentare il comfort. In questo scenario, l’Active Heel Airbag può essere attivato automaticamente tramite un pulsante dedicato alla posizione “Comfort” o grazie a un sistema di monitoraggio interno basato su telecamere. Integrando i pedali nella struttura del dispositivo, si crea una superficie di contatto uniforme per il tallone, riducendo il rischio di torsioni del piede dovute all’urto contro sporgenze come il pedale del freno.

L’AIRBAG PER I PIEDI ZF DAL 2028 SUI VEICOLI

ZF racconta in un comunicato stampa che uno dei vantaggi dell’Active Heel Airbag è che si può integrare nel veicolo senza richiedere spazi aggiuntivi. Questo sistema può essere adattato a quasi tutti i modelli di autovetture, rendendolo una soluzione versatile e scalabile. Quando arriverà sulle auto circolanti? ZF LIFETEC prevede il lancio di questa tecnologia sul mercato nel 2028.