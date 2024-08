VW ID.7 GTX: due motori elettrici e trazione 4Motion

La gamma di veicoli elettrici della Casa di Wolfsburg si arricchisce con due new entry votate al dinamismo: Volkswagen ID.7 GTX e ID.7 Tourer GTX. Entrambe cercano di riassumere il meglio che il colosso tedesco possa offrire in termini di comfort e guidabilità, favorite dall’utilizzo della trazione integrale elettrica 4Motion, con due motori alla spina collocati nei due assi (anteriore e posteriore). Gli esterni e gli interni, invece, sono impreziositi da dettagli GTX, come si nota nei paraurti e nei sedili distintivi. Infine, la gamma di dotazioni di serie è stata notevolmente ampliata.

IL POWETRAIN DELLA VOLKSWAGEN ID.7 GTX

Con la Volkswagen ID.7 GTX e la ID.7 GTX Tourer, il marchio teutonico propone sul mercato due modelli da grandi viaggi, completamente elettrici. Il sistema di trazione e il cambio garantiscono prestazioni dinamiche. Lo schema proposto da questa grande berlina (anche in versione wagon) prevede un primo motore elettrico da 80 kW che alimenta l’asse anteriore e un secondo da 210 kW l’asse posteriore, i quali sono combinati nel sistema di trazione integrale 4MOTION. Il telaio, invece, è stato appositamente messo a punto e i sistemi di controllo di quest’ultimo garantiscono prestazioni dinamiche interessanti.

Entrambi i motori sono alimentati da una nuova batteria agli ioni di litio, la più grande finora prodotta da Volkswagen, con un contenuto energetico di 86 kWh (netti). Quest’ultima si ricarica fino a 200 kW presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua. Grazie all’elevata capacità di ricarica, in condizioni ideali la batteria può passare dal 10 all’80% in soli 26 minuti. Inoltre, con la piena capacità di carica della corrente continua, in 10 minuti si carica energia sufficiente per altri 205 km. Un buon modo per continuare a viaggiare.

DETTAGLI ESTETICI DELLA NUOVA VOLKSWAGEN ID.7 GTX

Le nuove Volkswagen ID.7 GTX mostrano la loro sportività anche nel loro aspetto esterno. Il frontale è stato dotato di un nuovo e caratteristico paraurti con design GTX e di una griglia a nido d’ape. Tutti gli elementi scuri, compresi i brancardi laterali e l’altrettanto caratteristica sezione inferiore del paraurti posteriore, sono rifiniti in nero lucido. Nera è anche l’intera area del tetto della berlina e della station wagon. Infine, i finestrini posteriori oscurati si abbinano perfettamente a questa combinazione di colori.

Queste caratteristiche esterne sono disponibili come optional per i modelli Pro e Pro S. I nuovi cerchi in lega Skagen da 20’’ sono riservati esclusivamente ai modelli GTX. Disponibile, inoltre, anche il nuovo cerchio in lega Mataró da 21’’ come optional. Entrambi i modelli ID.7 GTX sono dotati di fari a matrice di LED IQ.LIGHT, gruppi ottici posteriori a LED con indicatore di direzione dinamico e loghi Volkswagen illuminati all’anteriore e al posteriore. Il design delle luci è personalizzato dalle luci diurne specifiche per la GTX nella parte anteriore.

Gli interni di entrambi i modelli ID.7 GTX sono impreziositi dai sedili riscaldati con bordini rossi e cuciture a contrasto, nonché dalla scritta GTX perforata e rivestita di rosso negli schienali delle sedute anteriori. I pannelli centrali dei sedili e le superfici esterne sono rifiniti in tessuto, mentre le imbottiture interne, le zone delle spalle e i poggiatesta sono rivestiti in microfibra ArtVelours Eco. Un’altra caratteristica specifica della GTX è il volante multifunzione con finiture centrali rosse, un elemento di rifinitura con scritta GTX e cuciture decorative rosse.

I SISTEMI INTELLIGENTI DI VOLKSWAGEN ID.7 GTX

L’equipaggiamento di serie della Volkswagen ID.7 GTX comprende:

l’ head-up display a realtà aumentata migliorato (la navigazione attiva da un telefono cellulare collegato tramite Apple CarPlay o Android Auto è ora integrata nella visualizzazione del percorso a realtà aumentata);

migliorato (la navigazione attiva da un telefono cellulare collegato tramite Apple CarPlay o Android Auto è ora integrata nella visualizzazione del percorso a realtà aumentata); App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto;

assistente vocale IDA con l’integrazione di ChatGPT;

un climatizzatore automatico a tre zone (Air Care Climatronic);

(Air Care Climatronic); il sistema di chiusura e avviamento senza chiave Keyless Access;

un allarme antifurto.

Di serie anche i sistemi di assistenza come: