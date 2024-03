Volkswagen ID.7 Tourer 2024: i prezzi in Italia della SW elettrica

Volkswagen ha annunciato l’apertura dei preordini per la Nuova Volkswagen ID.7 Tourer. Da questa settimana, infatti, i clienti italiani potranno iniziare a preordinare la nuova station wagon elettrica, una delle grandi novità degli ultimi mesi della gamma del costruttore tedesco. A disposizione della clientela ci sono, per il momento, due versioni che si affiancano alla Nuova Volkswagen Passat Variant, station wagon con motorizzazioni “tradizionali” della gamma Volkswagen.

VOLKSWAGEN ID.7 TOURER: DIMENSIONI

La Nuova Volkswagen ID.7 Tourer è una vera e propria station, con un assetto leggermente rialzato e con tanto a spazio a disposizione per i passeggeri e per i bagagli. Le dimensioni della Volkswagen ID.7 Tourer sono pari a:

4,96 metri di lunghezza

2,97 metri di passo

1,86 metri di larghezza

1,54 metri di altezza

605 litri di capacità di carico che diventano 1.714 litri abbassando gli schienali posteriori

La vettura, quindi, sfiora i 5 metri di lunghezza, proponendo tanto spazio a bordo e risultando la scelta giusta per abbinare la comodità di una station wagon con la mobilità completamente a zero emissioni.

VOLKSWAGEN ID.7 TOURER: MOTORE E BATTERIA

La Nuova Volkswagen ID.7 Tourer è disponibile, per ora, in un’unica configurazione per quanto riguarda motore e batteria:

motore elettrico da 285 CV e 545 Nm

e batteria da 77 kWh

Questa configurazione è accreditata di un’autonomia di 600 chilometri, nel ciclo WLTP, e supporta la ricarica in corrente continua fino a 175 kW. In un secondo momento, la gamma si arricchirà con altre due varianti:

una versione con autonomia incrementata, la Pro S, che includerà una batteria da 86 kWh per un’autonomia di circa 685 chilometri

che includerà una batteria da per un’autonomia di circa 685 chilometri una versione più potente, la GTX, che arriverà fino a 340 CV di potenza

Queste due nuove varianti arriveranno sul mercato nel corso del 2024.

VOLKSWAGEN ID.7 TOURER: ALLESTIMENTI

Gli allestimenti della Nuova Volkswagen ID.7 Tourer sono due. Il modello base prevede l’allestimento Pro che include una dotazione di serie già molto ricca con i cerchi in lega da 18 pollici, i sedili anteriori riscaldabili, il clima bizona, il sistema di infotainment con display da 15 pollici, il supporto ad Android Auto e Apple Car Play e altri elementi come il cruise control adattivo, il sistema per il mantenimento di corsia e i sensori di parcheggio, anteriori e posteriori. Per i più esigenti c’è la versione Edition Plus che include nella dotazione di serie la vernice metalizzata oltre ad alcuni Pack:

Interior Pack

Exterior Pack

Comfort Pack

Assistance Pack

Questi Pack hanno un valore complessivo di 10.250 euro ma per chi sceglie la versione Edition Plus è previsto un costo extra di soli 1.950 euro, con un risparmio di 8.300 euro. Da notare che l’Assistance Pack può essere aggiunto alla versione Pro come Function on Demand e, quindi, in una fase successiva all’acquisto.

PREZZI E CONSEGNE DELLA VOLKSWAGEN ID.7 TOURER

Il listino prezzi della Nuova Volkswagen ID.7 Tourer per l’Italia è il seguente:

Volkswagen ID.7 Tourer Pro: 61.600 euro

Volkswagen ID.7 Tourer Pro Edition Plus: 63.550 euro

Queste due versioni sono già ordinabili con consegne previste per l’estate 2024. Da notare che Volkswagen prevede anche alcune promozioni come il finanziamento Progetto Valore Volkswagen, con anticipo di 11.000 euro e rate mensili da 599 euro (per 24 mesi) e il noleggio a lungo termine di 24 mesi, per la clientela business.