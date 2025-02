Macchine per neopatentati 2025: la lista dei modelli e i limiti

Con le norme di legge vigenti, peraltro inasprite dalle recenti modifiche al Codice della Strada, gli automobilisti neopatentati sono soggetti a numerose limitazioni rispetto agli altri conducenti, compresa la tipologia di vetture che possono guidare. Questa restrizione riguarda principalmente la potenza dell’auto riferita alla tara, infatti la lista dei modelli adatti ai neopatentati nasce da un semplice calcolo che vi andremo a spiegare e che potrete voi stessi utilizzare per sapere se un determinato veicolo può essere, o meno, guidato da un conducente fresco di patente. Nel paragrafo conclusivo riporteremo poi la lista completa 2025 delle macchine per neopatentati, aggiornata a febbraio di quest’anno, divisa per marca, modelli, allestimenti e prezzi di listino.

COME CAPIRE SE UN’AUTO È IDONEA PER I NEOPATENTATI

L’articolo 117 comma 2-bis del Codice della Strada dispone che “ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (le autovetture fino a nove posti, ndr), anche elettrici e plug-in hybrid, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW”.

Sono esclusi da queste limitazioni i veicoli adibiti al servizio di persone disabili in possesso di apposito pass e se il disabile è presente nel veicolo.

Inoltre le limitazioni sulla potenza delle autovetture NON si applicano se, a fianco del conducente neopatentato, si trova in funzione di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria o di una categoria superiore, conseguita da almeno 10 anni.

Quindi, ricapitolando:

nei primi tre anni dopo il conseguimento della patente la legge stabilisce un limite di 75 kW per tonnellata , valore ottenuto dalla relazione tra il peso del veicolo e la potenza del motore, e con una potenza massima di 105 kW (o 143 cavalli). Il rapporto potenza/tara dei veicoli immatricolati dopo il 4 ottobre 2007 è specificato nella pagina 3 del libretto di circolazione o del documento unico , mentre per i veicoli immatricolati prima si può usare il tool gratuito del Portale dell’Automobilista inserendo semplicemente la targa.

, valore ottenuto dalla relazione tra il peso del veicolo e la potenza del motore, e con una (o 143 cavalli). Il rapporto potenza/tara dei veicoli immatricolati dopo il 4 ottobre 2007 è specificato nella , mentre per i veicoli immatricolati prima si può usare il tool gratuito del Portale dell’Automobilista inserendo semplicemente la targa. Il limite di potenza del motore non si applica però se a fianco del neopatentato siede un passeggero esperto, di massimo 65 anni e patentato da almeno 10.

La sanzione per chi guida una vettura non idonea è una multa da 165 a 660 euro con sospensione della patente da due ad otto mesi.

NEOPATENTATI: TUTTE LE ALTRE LIMITAZIONI

Altre restrizioni che interessano i neopatentati riguardano il tasso alcolemico, che per i primi tre anni deve essere pari a zero, ma anche i limiti delle velocità. In autostrada infatti, sempre nel primo triennio di guida, i neopatentati non possono superare i 100 km/h e sulle strade extraurbane principali i 90 km/h. Questo naturalmente non significa che i tutor o gli autovelox riescano a riconoscere il neopatentato al volante, ma implica che se un neopatentato viene fermato in autostrada a 150 km/h, la sanzione viene irrogata calcolando uno sforamento del limiti non di 20 ma di ben 50 km/h. Infine per le infrazioni alle norme del Codice della Strada di un neopatentato si decurta il doppio dei punti dalla patente. Allo stesso tempo se un neopatentato non commette alcuna violazione del CdS, passato il primo anno gli viene accreditato un punto bonus e può raggiungere al massimo tre punti bonus nei tre anni da neopatentato.

MACCHINE PER NEOPATENTATI: LISTA AGGIORNATA A FEBBRAIO 2025

L’elenco aggiornato a gennaio 2025 di auto nuove per neopatentati è puramente indicativo ma è comunque un ottimo punto di partenza per farsi un’idea, anche sui prezzi. Prima di acquistare l’auto consigliamo di chiedere sempre al rivenditore conferma del rispetto dei requisiti e di verificarlo sulla carta di circolazione/DU e/o sul Portale dell’Automobilista. I prezzi di ciascun modello si intendono ‘a partire da’.

Abarth

500e

600e Turismo

600e Scorpionissima.

Alfa Romeo

Junior 1.2 Hybrid

Junior Elettrica

Junior Veloce Elettrica

Tonale 1.5 Hybrid 130 CV

Tonale 1.6 Diesel.

Alpine

A290 GT.

Audi

A1 Sportback 30 TFSI

A1 allstreet 30 TFSI

A3 Sportback 30 TFSI

A3 Sportback 30 TFSI MHEV

A3 Sportback 30 TDI

A3 Sedan 30 TFSI

A3 Sedan 30 TFSI MHEV

A3 Sedan 30 TDI

Q2 30 TFSI

Q2 30 TDI

Q4 e-tron 45

Q4 e-tron 45 quattro

Q4 e-tron 55 quattro

Q4 e-tron Sportback 45

Q4 e-tron Sportback 45 quattro

Q4 e-tron Sportback 55 quattro.

BMW

Serie 1 116

Serie 2 Gran Coupé 218i

Serie 2 Gran Coupé 216d

Serie 2 Active Tourer 216i

Serie 2 Active Tourer 218i

Serie 2 Active Tourer 225e xDrive

X1 sDrive18i

X1 xDrive25e

X1 eDrive20

X1 eDrive30

X2 eDrive20

X2 eDrive30.

BYD

Dolphin 60,4 kWh

Atto 3

Seal U EV

Seal U 1.5 DM-i

Seal U 1.5 T DM-i AWD.

Citroen

C3 1.2 PureTech Turbo

e-C3

C3 Aircross 1.2 PureTech Turbo

C3 Aircross 1.2 Hybrid

e-C3 Aircross

C4 1.2 PureTech Turbo

C4 1.2 Hybrid 100 CV

C4 1.2 Hybrid 136 CV

e-C4

C4 X 1.2 Hybrid 136 CV

e-C4 X

C5 X 1.2 PureTech Turbo 130 CV

C5 X 1.2 Hybrid 136 CV

C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 CV

C5 Aircross 1.5 BlueHDi

Berlingo 1.5 BlueHDi 102 CV

Berlingo 1.5 BlueHDi 130 CV

e-Berlingo.

Cupra

Born Impulse+

Born e-Boost

Born VZ.

Dacia

Spring 45 CV

Spring 65 CV

Sandero Streetway 1.0 SCe

Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV

Sandero Streetway 1.0 ECO-G 100 CV

Sandero Stepway 1.0 TCe 90 CV

Sandero Stepway 1.0 ECO-G 100 CV

Sandero Stepway 1.0 TCe 110 CV

Jogger 1.0 TCe 110 CV

Jogger 1.0 ECO-G 100 CV

Jogger 1.6 Hybrid

Duster 1.0 ECO-G 100 CV

Duster 1.2 TCe 48 V

Duster 1.2 TCe 48 V 4×4

Duster 1.6 Hybrid.

DR

1.0 EV

3.0 1.5

5.0 1.5 Unica

PK8 2.0 TD 4×4.

DS

3 1.2 PureTech Turbo 100 CV

3 1.2 PureTech 136 CV

3 1.5 BlueHDi 131 CV

4 1.2 PureTech Turbo 130 CV

4 1.2 Hybrid 136 CV

4 1.5 BlueHDi 131 CV

7 1.5 BlueHDi 131 CV.

EVO

3 1.5

3 1.5 Bifuel

4 1.5

4 1.5 Bifuel

Cross 4 2.0 TD 4×4.

Fiat

Panda 1.0 Hybrid

500 Elettrica 23,7 kWh

500 Elettrica 42 kWh

500 Cabrio Elettrica 23,7 kWh

500 Cabrio Elettrica 42 kWh

Tipo 1.5 Hybrid

Tipo 1.6 Multijet

Tipo 4 Porte 1.6 Multijet

Tipo SW 1.5 Hybrid

Tipo SW 1.6 Multijet

e-Doblò

600 1.2 Hybrid

600e

500X 1.5 T4 Hybrid

e-Ulysse.

Ford

Focus (1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV e 1.5 EcoBlue 116 CV)

Focus Wagon (1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV e 1.5 EcoBlue 116 CV)

Tourneo Courier 1.0 EcoBoost

Tourneo Connect 1.5 EcoBoost

Tourneo Connect 2.0 EcoBlue

Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD

Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBoost

Grand Tourneo Connect 2.0 EcoBlue

Grand Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD

Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV

Explorer Standard Range

Explorer Extended Range

Explorer Extended Range AWD

Capri Standard Range

Capri Extended Range

Capri Extended Range AWD

Mustang Mach-E Standard Range RWD

Mustang Mach-E Extended Range RWD.

Honda

Jazz 1.5 e:HEV

Honda HR-V 1.5 e:HEV.

Hyundai

i10 1.0

i10 1.0 GPL

i10 1.0 T-GDi N Line

i20 1.2

i20 1.0 T-GDi

i20 1.2

i20 1.2 GPL

i20 1.0 T-GDi

i20 1.0 T-GDi 48 V

Bayon 1.2

Bayon 1.2 GPL

Bayon 1.0 T-GDi

Bayon 1.0 T-GDi 48 V

i30 1.0 T-GDi

i30 1.0 T-GDi 48 V

i30 1.5 T-GDi 48 V

i30 Wagon 1.0 T-GDi 48 V

i30 Wagon 1.5 T-GDi 48 V

Inster 42 kWh

Inster 49 kWh

Kona 1.0 T-GDi

Kona 1.0 T-GDi 48 V

Kona 1.6 T-GDi

Kona 1.6 GDi HEV

Kona 48,6 kWh

Kona 64,8 kWh

Tucson 1.6 CRDi 48 V

Nexo FCEV

Ioniq 5 63 kWh

Ioniq 5 84 kWh

Ioniq 5 84 kWh AWD

Ioniq 6 53,3 kWh

Ioniq 6 77,4 kWh

Ioniq 6 77,4 kWh AWD.

Jeep

Avenger 1.2 Turbo

Avenger 1.2 Turbo e-Hybrid

Avenger 1.2 Turbo e-Hybrid 4xe

Avenger BEV

Renegade 1.5 T4

Renegade 1.3 T4 4xe 190 CV

Compass 1.5 T4

Compass 1.6 Multijet

Compass 1.3 T4 4xe 190 CV.

Kia

Picanto 1.0

Picanto 1.0 GPL

Picanto 1.2

Ceed 1.5 T-GDi

Ceed Sportswagon 1.0 T-GDi

Ceed Sportswagon 1.0 T-GDi 48 V

Proceed 1.5 T-GDi

Proceed 1.5 T-GDi 48 V

Stonic 1.2

Stonic 1.2 GPL

Stonic 1.0 T-GDi 48 V

EV3 Standard Range

EV3 Long Range

XCeed 1.0 T-GDi

XCeed 1.0 T-GDi GPL

XCeed 1.5 T-GDi 48 V

Niro 1.6 GDi HEV

Niro 1.6 GDi HEV GPL

Niro 1.6 GDi PHEV

Niro EV

Sportage 1.6 T-GDi GPL

Sportage 1.6 CRDi 48 V

EV6 58 kWh

EV6 77 kWh

EV6 77 kWh AWD

EV9 Earth RWD.

Lancia

Ypsilon 1.2

Ypsilon Elettrica.

Leapmotor

T03.

Lexus

LBX Hybrid 2WD

LBX Hybrid 4WD.

Lynk & Co

01 PHEV

02 RWD.

Mahindra

KUV100 NXT 1.2

KUV100 NXT 1.2 M-Bifuel.

Mazda

2 1.5 SkyActiv-G 75 CV

2 1.5 eSkyActiv-G M Hybrid 90 CV

2 Hybrid 1.5 VVT-iE

3 2.5 SkyActiv-G 140 CV

3 Sedan 2.5 SkyActiv-G 140 CV

CX-30 2.5 SkyActiv-G 140 CV

MX-30 EV

MX-30 R-EV.

Mercedes-Benz

Classe A 180

Classe A 180 d

Classe A Berlina 180

Classe A Berlina 180 d

CLA 180

CLA 180 d

CLA Shooting Brake 180

CLA Shooting Brake 180 d

Classe B 180

Classe B 180 d

Citan Tourer 110

Citan Tourer 113

Citan Tourer 110 CDI

Citan Tourer 112 CDI

eCitan Tourer

Classe T 160

Classe T 180

Classe T 160 d

Classe T 180 d

EQT

GLA 180

GLA 180 d

GLB 180

GLB 180 d

EQA 250+

EQA 300 4Matic

EQB 250+

EQB 300 4Matic.

MG

3 Hybrid+

4 51 kWh Standard Range

4 64 kWh

4 77 kWh Extended Range

5 Standard Range

5 Long Range

ZS Classic 1.5 VTi

ZS Classic 1.0 T-GDi

ZS EV Standard Range

ZS EV Long Range

ZS Hybrid+

Marvel R RWD

Marvel R Performance AWD.

Mini

Cooper E Electric

Cooper SE Electric

Aceman E

Aceman SE

Countryman E

Countryman SE.

Mitsubishi

Space Star 1.2

Space Star 1.2 bi-fuel

Colt 1.0

Colt 1.0 turbo

Colt 1.0 bi-fuel

Colt 1.6 HEV

ASX 1.0 Turbo

ASX 1.0 bi-fuel

ASX .6 HEV

Eclipse Cross 2.4 PHEV.

Nissan

Leaf EV

Townstar 1.3 DIG-T

Juke 1.0 DIG-T

Juke 1.6 HEV

Qashqai 1.3 DIG-T 140 CV

Ariya 63 kWh 2WD

Ariya 87 kWh 2WD

Ariya 87 kWh 4WD.

Opel

Corsa 1.2 Turbo

Corsa 1.2 Hybrid

Corsa Electric

Astra 1.2 Turbo

Astra 1.2 Hybrid

Astra 1.5 BlueHDi

Astra Electric

Astra Sportstourer 1.2 Turbo

Astra Sportstourer 1.2 Hybrid

Astra Sportstourer 1.5 BlueHDi

Astra Sportstourer Electric

Combo Life Electric

Mokka 1.2 Turbo aut.

Mokka 1.2 Hybrid

Mokka Electric

Frontera 1.2 Hybrid

e-Frontera

Grandland 1.2 Hybrid.

Peugeot

208 1.2 PureTech

208 1.2 PureTech Turbo

208 1.2 Hybrid 100 CV

e-208

308 1.2 Hybrid

308 1.5 BlueHDi

e-308

308 SW 1.2 PureTech Turbo

308 SW 1.2 Hybrid

308 SW 1.5 BlueHDi

e-308 SW

408 1.2 PureTech Turbo

408 1.2 Hybrid

e-408

Rifter 1.5 BlueHDi 102 CV

Rifter 1.5 BlueHDi 131 CV

e-Rifter

2008 1.2 PureTech Turbo 100 CV

e-2008

3008 1.2 Hybrid

5008 1.2 Hybrid.

Polestar

2 (Standard Range e Long Range RWD).

Renault

5 E-Tech Electric 40 kWh

5 E-Tech Electric 52 kWh

Clio 1.0 SCe 65

Clio 1.0 TCe 90

Clio 1.0 TCe 100 GPL

Clio 1.5 Blue dCi 100

Clio 1.6 E-Tech Hybrid 145

Kangoo 1.3 TCe 100

Kangoo 1.3 TCe 130

Kangoo 1.5 Blue dCi 95

Kangoo 1.5 Blue dCi 115

Kangoo E-Tech Electric EV45

Grand Kangoo 1.3 TCe 130

Grand Kangoo 1.5 Blue dCi 95

Mégane E-Tech Electric EV60 131 CV

Mégane E-Tech Electric EV60 218 CV

Captur 1.0 TCe 90

Captur 1.0 TCe 100 GPL

Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145

Symbioz 1.6 E-Tech Hybrid 145

Scenic E-Tech Electric EV60

Scenic E-Tech Electric EV87

Arkana 1.3 TCe 140

Arkana 1.6 E-Tech Hybrid 145

Austral 1.2 TCe 130 CV 48 V

Austral 1.2 E-Tech Hybrid 200

Espace 1-2 E-Tech Hybrid 200

Rafale 1.2 E-Tech Hybrid 200.

Seat

Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV

Ibiza 1.0 EcoTSI 116 CV

Leon 1.5 TSI 116 CV

Leon 1.5 eTSI 116 CV

Leon 2.0 TDI 116 CV

Leon Sportstourer 1.5 TSI 116 CV

Leon 1.5 eTSI 116 CV

Leon 2.0 TDI 116 CV

Arona 1.0 EcoTSI 95 CV

Arona 1.0 EcoTSI 116 CV

Ateca 1.0 TSI 110 CV

Ateca 2.0 TDI 116 CV.

Skoda

Fabia 1.0 MPI

Fabia 1.0 TSI 95 CV

Fabia 1.0 TSI 116 CV

Scala 1.0 TSI 95 CV

Scala 1.0 TSI 116 CV

Octavia 1.5 TSI 116 CV

Octavia 1.5 m-HEV 116 CV

Octavia 2.0 TDI 116 CV

Octavia Wagon 1.5 TSI 116 CV

Octavia Wagon 1.5 m-HEV 116 CV

Octavia Wagon 2.0 TDI 116 CV

Kamiq 1.0 TSI 95 CV

Kamiq 1.0 TSI 116 CV

Karoq 1.0 TSI 110 CV

Karoq 2.0 TDI 116 CV

Elroq 50

Elroq 85

Enyaq 60

Enyaq 85

Enyaq 85x

Enyaq Coupé 60

Enyaq Coupé 85

Enyaq Coupé 85x

Enyaq Coupé RS.

Smart

#1 RWD

#3 RWD.

Subaru

Crosstrek 2.0 e-Boxer

Solterra 71,4 kWh.

Suzuki

Swift 1.2 Hybrid

Swift 1.2 Hybrid 4WD

Ignis 1.2 Hybrid

Ignis 1.2 Hybrid 4WD

Swace 1.8 Hybrid

Vitara 1.4 Hybrid 48 V 4WD

Vitara 1.5 Hybrid 140 V 2WD

Vitara 1.5 Hybrid 140 V 4WD

S-Cross 1.4 Hybrid 48V 4WD

S-Cross 1.5 Hybrid 140 V 2WD

S-Cross 1.5 Hybrid 140 V 4WD.

Toyota

Aygo X 1.0 VVT-i

Yaris 1.5 Hybrid 115

Yaris 1.5 Hybrid 130

Corolla 1.8 Hybrid 140 CV

Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid 140 CV

ProAce City Verso 1.2P

ProAce City Verso 1.5D 102 CV

ProAce City Verso 1.5D 131 CV

ProAce City Verso Electric

Yaris Cross 1.5 Hybrid 115

Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 AWD-i

Yaris Cross 1.5 Hybrid 130

Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 AWD-i

C-HR 1.8 HV

Corolla Cross 1.8 Hybrid

bZ4X EV

bZ4X EV AWD-i.

Volkswagen

Polo 1.0 EVO

Polo 1.0 TSI 95 CV

Polo .0 TSI 116 CV

ID.3 52 kWh

ID.3 59 kWh

ID.3 77 kWh

ID.3 79 kWh GTX

ID.3 79 kWh GTX Performance

Golf 1.5 TSI 116 CV

Golf 1.5 eTSI 116 CV

Golf 2.0 TDI 116 CV

Golf Variant 1.5 TSI 116 CV

Golf Variant 1.5 eTSI 116 CV

Golf Variant 2.0 TDI 116 CV

Passat Variant 2.0 TDI 122 CV

ID.7 Pro

ID.7 Pro S

ID.7 GTX 4Motion

ID.7 Tourer Pro

ID.7 Tourer Pro S

ID.7 Tourer GTX 4Motion

Caddy 1.5 TSI

Caddy 2.0 TDI 102 CV

Caddy 2.0 TDI 122 CV

Caddy Maxi 1.5 TSI

Caddy Maxi 2.0 TDI 102 CV

Caddy Maxi 2.0 TDI 122 CV

Touran 2.0 TDI 122 CV

T-Cross 1.0 TSI 95 CV

T-Cross 1.0 TSi 116 CV

Taigo 1.0 TSI 95 CV

Taigo 1.0 TSI 116 CV

T-Roc 1.0 TSI 116 CV

T-Roc 2.0 TDI 116 CV

T-Roc Cabriolet 1.0 TSI 116 CV

ID.4 Pure

ID.4 Pro

ID.4 Pro 4Motion

ID.4 GTX 4Motion

ID.5 Pure

ID.5 Pro

ID.5 Pro 4Motion

ID.5 GTX 4Motion

Tiguan 1.5 eTSI 131 CV

ID.Buzz Pro

ID.Buzz GTX 4Motion.

Volvo

EX30 (Standard Range, Extended Range RWD)

EX40 (Standard Range, Extended Range RWD)

EC40 (Standard Range, Extended Range RWD).