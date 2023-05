Volkswagen ID.7 GTX: la berlina sportiva a trazione integrale in anteprima

La Volkswagen ID.7 GTX ha sempre meno segreti, anche se bisognerà attendere ancora un po’ per vederla e toccarla da vicino. Il Costruttore ha rilasciato nuovi dettagli sulla berlina elettrica a trazione integrale Volkswagen contraddistinta dal badge GTX. Ecco alcune caratteristiche in anteprima e la data ufficiale del lancio.

DOPO LA VOLKSWAGEN ID.7 ARRIVA ANCHE LA GTX

Volkswagen ha già presentato la sua nuova berlina completamente elettrica per la classe medio-alta, la ID.7. La variante più dinamica di questo modello, la ID.7 GTX, farà il suo debutto mondiale alla fine dell’estate. La nuova berlina è dotata dell’ultima generazione di propulsori ID., un sistema di trazione integrale a doppio motore e un allestimento sportivo. Grazie a queste caratteristiche, la ID.7 GTX, secondo il Costruttore, è in grado di offrire alte prestazioni e al contempo fruibile per lunghe percorrenze.

DETTAGLI INTERNI ED ESTERNI DELLA VOLKSWAGEN ID.7 GTX

Gli interni della Volkswagen ID.7 GTX, risaltano le cuciture in contrasto rosso GTX sui sedili, la plancia e le portiere, che contribuiscono ad enfatizzare l’aspetto sportivo del modello. All’esterno invece prevalgono elementi in nero lucido, tra cui la finitura standard del tetto nero e i finestrini oscurati. Come nei precedenti modelli GTX ID.4 e ID.5, anche nella ID.7 GTX il Vehicle Dynamics Manager ha il compito di gestire in modo intelligente il sistema di trazione integrale a doppio motore. Grazie a questo software, sviluppato internamente, Volkswagen sostiene che la vettura sia in grado di combinare al meglio efficienza, dinamicità e stabilità di guida.

DATA DI LANCIO DELLA VOLKSWAGEN ID.7 GTX

Il Vehicle Dynamics Manager non controlla solo il gruppo propulsore, ma anche i sistemi di frenata, sterzo e sospensioni, adattandoli al profilo di guida selezionato dal conducente. Il telaio e lo sterzo della berlina sono stati migliorati sulla base della piattaforma modulare elettrica MEB, bilanciando comfort e sportività attraverso i vari setup di guida. La VW ID.7 GTX mira a diventare il modello di punta della gamma completamente elettrica ID., il cui lancio ufficiale è previsto all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, dal 5 al 10 settembre 2023.