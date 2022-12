Autolavaggi in zona: come trovarli online

Cerchi gli autolavaggi in zona o nelle vicinanze? Scopri come trovarli online utilizzando gli utili strumenti che ti suggeriamo

Di solito gli automobilisti hanno il proprio autolavaggio di fiducia, ma a volte potrebbe presentarsi la necessità di dover lavare l’auto in un luogo poco familiare, ad esempio in un’altra città durante una vacanza o una trasferta di lavoro. Ed è proprio in casi del genere che tornano utili quegli strumenti online che permettono di trovare gli autolavaggi in zona, scopriamo quali sono.

AUTOLAVAGGI IN ZONA:TROVALI CON GOOGLE MAPS

Il primo strumento utile al nostro scopo non poteva essere che Google Maps, l’app di navigazione più diffusa nel mondo, disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS e anche in modalità desktop su PC. Per trovare gli autolavaggi in zona con Google Maps basta digitare il termine di ricerca “autolavaggio”: l’app mostrerà sulla mappa l’ubicazione di tutti gli autolavaggi trovati nelle vicinanze insieme alle schede di ciascuna struttura (con indirizzo, numero di telefono, indicazioni per raggiungerla, orari di apertura, servizi offerti, foto e quant’altro). La ricerca si può ulteriormente affinare applicando alcuni filtri, per esempio scegliendo di mostrare solo gli autolavaggi aperti in quel momento.

Google Maps permette di trovare gli autolavaggi ubicati anche in zone diverse dalla propria, in Italia e in qualsiasi altra parte del mondo. In questo caso basta digitare il termine di ricerca “autolavaggio vicino a [città o luogo a piacere]”. Per dirne una, chi cerca un autolavaggio nei pressi di Torino deve digitare “Autolavaggio vicino a Torino”. Oppure, ancor più dettagliatamente, chi cerca un autolavaggio in zona Lingotto (sempre a Torino) deve digitare “Autolavaggio vicino a Lingotto”.

TROVA GLI AUTOLAVAGGI IN ZONA CON LE PAGINE GIALLE

L’idea di cercare qualcosa sulle Pagine Gialle, come facevano i nostri genitori e prima ancora i nostri nonni, potrebbe sembrare decisamente superata. Ma in realtà il sito web ufficiale delle Pagine Gialle funziona molto bene ed è uno strumento utilissimo per trovare gli autolavaggi in zona o nelle vicinanze, oppure in una qualsiasi città a piacere. Si può scegliere di cercare genericamente degli autolavaggi o perfezionare la ricerca richiedendo ad esempio autolavaggi solo self-service. Per ogni autolavaggio c’è una piccola scheda con indirizzo, numero di telefono e altre informazioni sull’attività.

AUTOLAVAGGI NELLE VICINANZE: ALTRI STRUMENTI PER TROVARLI

Non solo Google Maps e Pagine Gialle. La rete offre infatti ulteriori strumenti per cercare e soprattutto trovare gli autolavaggi nelle vicinanze. Ecco alcuni esempi:

Star of Service consente non solo di trovare gli autolavaggi nei dintorni ma anche di prenotare il lavaggio nelle strutture disponibili, scegliendo il giorno e l’orario di proprio gradimento.

Mister Lavaggio permette di prenotare il lavaggio dell’auto tramite un’app mobile selezionando la struttura tra quelle disponibili in zona, la data, l’orario e il tipo di servizio richiesto (p.es. si può specificare di volere il lavaggio della tappezzeria per eliminare una macchia particolarmente difficile).

Reteimprese, il portale delle imprese italiane sul web, ha anche una sezione dedicata agli autolavaggi. Le strutture sono suddivise in base alla città di appartenenza e sono dunque facilmente individuabili dagli utenti. Ogni autolavaggio registrato al portale possiede una ricca scheda descrittiva con info e servizi.