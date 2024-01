VW Golf 2024: arrivano l’Infotainment con AI e nuovo motore ibrido

Dopo l’anteprima organizzata dalla casa tedesca a inizio 2024, a margine del CES di Las Vegas, debutta ufficialmente la Nuova Volkswagen Golf 2024. Si tratta del restyling di metà carriera dell’attuale generazione della segmento C dell’azienda tedesca. L’aggiornamento porta una lunga serie di novità per la hatchback che, dopo gli ultimi anni in chiaroscuro, punta a rilanciarsi e a riconfermarsi il punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Europa. Confermata anche la versione station wagon Variant che arriverà sul mercato insieme alla hatchback. Vediamo tutte le novità della Volkswagen Golf 2024.

VOLKSWAGEN GOLF 2024: CAMBIA L’ESTERNO

Il restyling della Volkswagen Golf si nota già dal design degli esterni. La casa tedesca, infatti, ha aggiornato i fari anteriori a LED e il paraurti anteriore. Debutta, inoltre, il logo Volkswagen luminoso nella calandra che rappresenta una novità assoluta per una vettura europea del brand tedesco. Tra gli optional sono disponibili anche i fari a LED Matrix IQ.LIGHT. Da notare anche un aggiornamento per il posteriore, con novità per le luci posteriori a LED, con fanali tridimensionali. La carrozzeria è disponibile con quattro colorazioni di serie: Crystal Ice Blue metallizzato, Anemone Blue metallizzato, Grendadilla Black metallizzato e Oyster Silver metallizzato. Per gli allestimenti più avanzati, inoltre, c’è il tetto nero a contrasto come opzione. I clienti potranno scegliere tra cinque design diversi per i cerchi in lega, con dimensioni comprese tra 16 e 19 pollici. Da notare, inoltre, che la Nuova Volkswagen Golf 2024 continua a proporre le stesse dimensioni del modello precedente:

lunghezza: 4,28 metri

4,28 metri larghezza: 1,79 metri

1,79 metri altezza: 1,49 metri

1,49 metri passo: 2,62 metri

2,62 metri capacità del bagagliaio: 380 litri

Le dimensioni indicate si riferiscono alla versione hatchback.

VOLKSWAGEN GOLF 2024: LE NOVITA’ ALL’INTERNO

Per la Nuova Volkswagen Golf 2024 è disponibile anche un vero e proprio restyling dell’abitacolo interno. Al centro della plancia è posizionato il display del sistema di infotainment MIB4, disponibile nei tagli da 10,4 pollici e 12,9 pollici. La grande novità dell’aggiornamento, in questo caso, è rappresentata dal nuovo assistente vocale IDA che ora può contare sull’integrazione di ChatGPT e, quindi, su funzionalità avanzate a base di intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è disponibile anche per altri modelli della casa tedesca come la Nuova Volkswagen Tiguan e la Nuova Volkswagen Passat.

L’AI ARRIVA SULLA VW GOLF 2024

L‘integrazione con l’AI della Volkswagen Golf 2024 permetterà all’assistente vocale di offrire all’utente risposte più precise e dettagliate. Come anticipato in occasione dell’anteprima al CES di inizio gennaio, il sistema non utilizzerà alcun dato del veicolo e non immagazzinerà informazioni dell’utente. Sarà possibile rivolgersi a IDA per la gestione di tutti gli aspetti dell’infotainment oltre che per la gestione di funzionalità come la climatizzazione a bordo. L’assistente sarà in grado di offrire informazioni anche di cultura generale, utilizzando un linguaggio più naturale. Volkswagen ha anticipato la possibilità di incrementare le funzionalità di IDA della Nuova Volkswagen Golf 2024, sfruttando la capacità dell’IA di arricchirsi. Quest’elemento apre le porte a diversi interrogativi, già affrontati nel corso dell’indagine esclusiva di SicurAUTO.it sui costi di abbonamento delle auto connesse.

VOLKSWAGEN GOLF 2024: I MOTORI

La gamma di motori della Nuova Volkswagen Golf 2024 è, come da tradizione, ricca di opzioni, con motori benzina (anche con sistema Mild Hybrid) e diesel oltre che con due variante Plug-In Hybrid. A disposizione della clientela, infatti, ci saranno i seguenti motori benzina:

1.5 TSI da 115 CV oppure 150 CV; il cambio è il manuale a 6 marce

da oppure il cambio è il manuale a 6 marce 1.5 eTSI con tecnologia Mild Hybrid a 48 V da 115 CV oppure 150 CV : il cambio è l’automatico DSG a 7 rapporti

con tecnologia da oppure : il cambio è l’automatico DSG a 7 rapporti 2.0 TSI da 265 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti

Ci sono anche due motori diesel:

2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale a 6 marce

da con cambio manuale a 6 marce 2.0 TDI da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti

A completare la gamma troviamo due varianti Plug-in Hybrid, dotate del nuovo 1.5 TSI Evo2 abbinato a un cambio DSG a sei rapporti, a un motore elettrico e a una batteria da 19,7 kWh di capacità. La potenza complessiva è di 204 CV per il modello base (versione eHybrid) e di 272 CV per la versione top di gamma (versione GTE). Con una sola carica della batteria è possibile percorrere fino a 100 chilometri in modalità a zero emissioni. Da notare che la ricarica della batteria è possibile fino a 50 kW.

VW GOLF 2024: PREZZI E DISPONIBILITA’

Per il momento, i prezzi della Volkswagen Golf 2024 non sono ancora stati comunicati. La gamma sarà proposta con gli allestimenti Life, Style e R-Line oltre che nelle varianti più sportiveggianti GTE, GTI, GTI Clubsport e R. Come sottolineato in precedenza, ci sarà anche la versione station wagon Varianti. Maggiori dettagli sul listino e sull’apertura degli ordini arriveranno nelle prossime settimane.