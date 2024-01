Nuova Volkswagen Golf: prime foto ufficiali del modello 2024

L’edizione 2024 del CES segna il debutto, in anteprima, della Nuova Volkswagen Golf 2024. Si tratta del restyling di metà carriera della segmento C della casa tedesca che ha scelto di anticipare la presentazione ufficiale del nuovo modello pubblicando una serie di immagini ufficiali della versione sportiva GTI. Il debutto della nuova versione della Golf è avvenuto a margine dell’annuncio dell’integrazione di ChatGPT su vari modelli Volkswagen che permetterà alla casa tedesca di seguire l’esempio di Mercedes. Vediamo i dettagli completi in merito all’annuncio di Volkswagen.

VOLKSWAGEN GOLF 2024: LE NOVITA’

Le novità della Nuova Volkswagen Golf 2024 saranno diverse: il restyling della segmento C, anticipato dalle prime foto ufficiali della versione GTI (con una livrea che nasconde, però, le linee definitive della carrozzeria), riguarderà sia la parte frontale che la parte posteriore. In particolare, Volkswagen si è concentrata su:

nuovi gruppi ottici anteriori , più sottili rispetto al modello precedente

, più sottili rispetto al modello precedente nuovo paraurti con dimensioni maggiorate (almeno per la GTI)

con dimensioni maggiorate (almeno per la GTI) splitter aggiornato con integrazione del radar per gli ADAS di livello 2

con integrazione del per gli ADAS di livello 2 nuovi gruppi ottici posteriori

In occasione della presentazione ufficiale sarà possibile analizzare, più nel dettaglio, le linee definitive della Nuova Volkswagen Golf 2024. L’aggiornamento, come confermano le prime immagini, non rappresenta una rivoluzione per la hatchback ma una vera e propria evoluzione per un modello simbolo della gamma del costruttore tedesco.

GLI INTERNI DELLA NUOVA VOLKSWAGEN GOLF 2024

Ci importanti aggiornamenti anche per l‘abitacolo interno della Volkswagen Golf 2024. Come chiarito dall’immagine riportata qui di sotto, infatti, la casa tedesca introdurrà:

un nuovo volante con tasti fisici che andranno a rimpiazzare i comandi touch

che andranno a rimpiazzare i comandi touch un nuovo display da 12 pollici per l’infotainment

Come anticipato in occasione dell’apertura del CES, la Volkswagen Golf, così come altri modelli della casa tedesca come la Nuova Volkswagen Tiguan e la Nuova Volkswagen Passat, potrà contare sull’integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment, per migliorare il funzionamento dell’assistente vocale IDA. Anche se non viene mostrato dalle prime immagini, l’aggiornamento della segmento C riguarderà, molto probabilmente, anche altri elementi dell’abitacolo, con nuove opzioni per i rivestimenti e nuovi accessori per personalizzare la dotazione di serie.

VOLKSWAGEN GOLF 2024: I MOTORI

Per il momento, Volkswagen non ha diffuso novità di alcun tipo in merito al comparto tecnico della Nuova Volkswagen Golf 2024. L’aggiornamento dovrebbe riguardare anche la gamma di motorizzazioni, con nuove unità pronte ad arricchire le opzioni a disposizione della clientela. In questo caso, però, sarà necessario attendere il debutto ufficiale del restyling. Volkswagen dovrebbe confermare la presenza di varianti:

benzina, anche con sistema mild hybrid

metano

diesel

plug-in hybrid

DATA DI LANCIO E PREZZI VOLKSWAGEN GOLF 2024

La Nuova Volkswagen Golf 2024 mostrata in anteprima al CES 2024 è solo una preview, come conferma la livrea mimetica che nasconde le linee aggiornate della vettura. Il debutto ufficiale della segmento C della casa tedesca è, infatti, programmato per la fine del mese di gennaio. Le vendite della Golf restyling partiranno, molto probabilmente, entro la fine del primo semestre del 2024. Per quanto riguarda i prezzi della Nuova Volkswagen Golf 2024, invece, è possibile ipotizzare un listino in linea con il modello attuale che parte da 29.600 euro.