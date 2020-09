Volvo: il sistema Advanced Air Cleaner blocca il 95% delle PM 2.5

Il filtro abitacolo Volvo diventa attivo e intelligente: il sistema Advanced Air Cleaner blocca le polveri sottili e si controlla tramite l’app Volvo On Call

Volvo ha introdotto nelle sue auto il sistema Advanced Air Cleaner per la qualità dell’ aria che esce dalle bocchette di ventilazione. Il sistema è progettato per poter respirare aria pulita e sana all’interno delle auto e bloccare le PM 2.5 fino al 95%. Ecco come funziona e com’è fatto il filtro Volvo per le polveri sottili.

UN FILTRO ABITACOLO AVANZATO E INTELLIGENTE

La nuova tecnologia Volvo Advanced Air Cleaner sfrutta un sensore che misura i livelli di PM 2.5 all’interno dell’abitacolo, creando una funzionalità – sostiene Volvo – non disponibile in nessun’altra auto attualmente sul mercato. La ricerca di Volvo si basa sulle emissioni che in Cina (mercato chiave del Costruttore svedese) sono sotto i riflettori negli ultimi anni. Le misurazioni di PM 2.5 e i relativi servizi di informazione sono ben consolidati: i conducenti possono monitorare la qualità dell’aria all’esterno dell’auto. Le PM 2.5 indicano la quantità di particolato fine nell’aria e la sua qualità. “Con la nostra tecnologia Advanced Air Cleaner, puoi essere certo che l’aria che respiri all’interno della tua Volvo è più pulita e più sana“, ha affermato Anders Löfvendahl, esperto tecnico senior di Volvo Cars. “Crediamo che l’aria pulita faccia bene, sia dal punto di vista della salute che della sicurezza, e continueremo a spingere i limiti in questo settore“.

QUELL’IDEA PAZZA DI TESLA CONTRO VIRUS E BATTERI

I lettori più attenti ricorderanno sicuramente che qualche tempo fa abbiamo parlato dei test estremi sulle Tesla Model X contro l’inquinamento e del sistema Bioweapon Defense Mode. Una tecnologia di filtraggio Hepa (High Efficiency Particulate Air filter) che ha fatto molto parlare di Tesla e ha aperto la strada ai sistemi delle altre Case auto. Tornando invece al sistema Volvo Advanced Air Cleaner, un filtro a base di fibre sintetiche e la ionizzazione dell’aria, bloccano fino al 95% tutte le particelle PM 2.5 nell’ambiente esterno.

ADVANCED AIR CLEANER: SU QUALI VOLVO

Molte aree urbane soffrono di valori di PM 2.5 che superano i livelli raccomandati dall’OMS e Volvo sottolinea la necessità di minimizzare il loro impatto. I conducenti dei modelli Volvo possono utilizzare anche l’app Volvo On Call (se disponibile) per programmare la pulizia extra dell’aria nell’abitacolo. L’app informa anche i conducenti sui livelli effettivi di PM 2.5 all’interno dell’abitacolo dopo la pulizia. Il sistema di filtraggio dell’abitacolo sarà disponibile su tutti i modelli Volvo delle serie 90 e 60 basati sull’architettura di prodotto scalabile (SPA).