Volvo EX30: dati, caratteristiche e uscita

Il SUV Volvo EX30 sarà un’auto totalmente nuova soprattutto nella dotazione di sicurezza attiva. Una delle novità di cui possiamo anticiparvi i dettagli è l’avviso anticollisione quando si apre una porta. Il SUV elettrico Volvo EX30 sarà il più piccolo della gamma, ma con gli elevati standard di sicurezza passiva in caso di incidente e con dotazioni di assistenza alla guida ADAS di alto livello. Ecco tutti i dettagli svelati in anteprima da Volvo, le caratteristiche e la data di uscita.

PIU’ SICUREZZA ANCHE PER LA BATTERIA AL LITIO DEL VOLVO EX30 IN CASO DI INCIDENTE

Il Volvo EX30 è il più piccolo SUV del Costruttore svedese a trazione completamente elettrica che integra svariate funzionalità della tecnologia Safe Space. “Da tempo ci preoccupiamo della sicurezza nelle aree urbane, dove le auto condividono lo spazio con pedoni e ciclisti,” ha dichiarato Åsa Haglund, responsabile del Safety Centre Volvo. “Con la Volvo EX30 stiamo elevando il livello della sicurezza urbana, creando un SUV di piccole dimensioni che si rivela il compagno perfetto per un’esperienza di guida confortevole, ma che è anche in grado di tutelare gli utenti della strada nelle aree più trafficate delle città moderne”. La struttura dell’EX30 prevede il rinforzo della gabbia di sicurezza, dei montanti A, B e C e del tetto. Volvo ha dichiarato che il telaio è realizzato con varie tipologie di acciaio ad alta resistenza che possano assicurare l’integrità della batteria al litio anche in caso di incidente. Aspetto su cui verterà anche la futura revisione della norma sull’omologazione delle batterie per auto elettriche.

ADAS E SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA VOLVO EX30

La Volvo EX30 avrà oltre ai sistemi ADAS obbligatori dal 2022, anche un sistema di allarme in caso di apertura della portiera che avvisa con segnali visivi e sonori se sopraggiunge un ciclista o un altro veicolo. Inoltre un nuovo sistema avanzato di rilevamento delle condizioni del conducente è disponibile di serie e vigila su chi guida. Oltre al rilevamento delle mani sul volante, l’auto dispone di uno speciale sensore, basato su algoritmi e situato dietro il volante, che rileva i movimenti degli occhi e del viso circa 13 volte al secondo. In questo modo, l’EX30 riesce a capire se il guidatore è distratto, assonnato o comunque disattento.

DATA USCITA SUV VOLVO EX30

La data di uscita del Volvo EX30 è il 7 giugno 2023, quando il nuovo SUV elettrico farà il suo debutto in anteprima mondiale. A partire dalla stessa data sarà possibile ordinarlo o pre-ordinarlo in alcuni mercati selezionati.