Un noto economista tedesco suggerisce di vendere il Gruppo Volkswagen a un costruttore auto cinese finché il colosso teutonico – in crisi gravissima – vale ancora qualcosa: si tratta del presidente dell’Istituto di Kiel per l’economia mondiale, Moritz Schularick, riporta l’Handelsblatt. Sarà importante mantenere la produzione in Germania, chiunque sia il proprietario dell’azienda, ha aggiunto. In una precedente intervista alla Süddeutsche Zeitung, aveva fatto il nome di BYD. Si tratta solo di speculazioni teoriche, magari di provocazioni e iperboli, perché non è stata segnalata nessuna offerta né trattativa.

VENDERE VOLKSWAGEN AI CINESI FIN QUANDO SI È IN TEMPO

Bisogna fare in fretta, la tesi, perché VW perde via via appeal internazionale, nonostante il piano di esuberi. E solo i cinesi possono permettersi questo tipo di shopping, avendo risorse gigantesche e ambizioni in proporzione.

Schularick ha affermato che le Case automobilistiche cinesi dovrebbero costruire negli stabilimenti europei una gran parte delle vetture che vendono in Europa, suggerendo di rendere la produzione locale una condizione per ottenere i sussidi.

L’UE potrebbe obbligare i costruttori cinesi a creare joint venture con aziende locali, proprio come la Cina ha richiesto per lungo tempo alle case automobilistiche straniere.

VOLKSWAGEN E CINA, QUALE LEGAME

Volkswagen vanta una lunga esperienza in Cina, essendo stata una delle prime case automobilistiche straniere a entrare nel mercato. VW ha firmato il suo primo accordo di joint venture con SAIC nel 1984 (SAIC-VW), collaborando con FAW a Changchun nel 1991 (FAW-VW) e costituendo una joint venture per veicoli elettrici con JAC nel 2017. Quest’ultima attività si chiama oggi Volkswagen Anhui.

Nel luglio 2023, ha accettato di acquistare una quota del 4,99% di Xpeng per circa 700 milioni di dollari. L’accordo si è concluso il 6 dicembre dello stesso anno: 5 auto elettriche costruite lì da VW utilizzano un sistema elettronico che le due aziende hanno “sviluppato insieme”.

Considerando tutti i suoi marchi, il Gruppo Volkswagen ha consegnato 405.800 veicoli nella nazione asiatica nel terzo trimestre, in calo del 38,5% rispetto all’anno precedente. Nei primi nove mesi del 2026, le consegne sono scese del 30,2% a 1.378.800 veicoli.

INTELLIGENZA CINESE

Dal 1994, le Case straniere che volevano produrre auto in Cina dovevano collaborare con un partner locale e non potevano possedere più del 50% della joint venture. Pechino, con intelligenza, ha eliminato questo tetto per i produttori di elettriche nel 2018. Nel 2019, Tesla è stata la prima società ad aprire uno stabilimento in autonomia, con l’avvio della produzione nella fabbrica di Shanghai.

Quello che una volta era l’Eldorado UE per l’auto, ossia il Paese del Dragone, ora è un incubo: i marchi locali sono troppo forti per quelli europei.

QUANTA CINA NELL’AUTOMOTIVE EUROPEO

Si tenga presente che le Case auto cinesi hanno acquisito o assunto il controllo di diversi marchi e realtà europee storiche o sportive: il caso più noto è Geely, che controlla la svedese Volvo Cars e la britannica Lotus. E ha partecipazioni rilevanti o joint venture legate a marchi europei come Polestar e Smart in sinergia con Mercedes-Benz.

SAIC Motor ha rilevato lo storico marchio britannico MG, mentre Nanjing Automobile aveva in precedenza acquisito i resti di MG Rover prima dell’integrazione.

A questi si aggiungono acquisizioni più mirate su asset, tecnologie o marchi di nicchia, come l’ingresso del gruppo cinese Chery nel progetto industriale spagnolo legato a Ebro, o operazioni di partecipazione azionaria e partnership industriali come Stellantis con Leapmotor.

ERA QUESTO IL SOGNO DEL GREEN DEAL UE AUTO ELETTRICA?

Il paradosso industriale europeo è sotto gli occhi di tutti. Il Green Deal e lo stop ai motori termici fissato per il 2035 nascevano per guidare la transizione ecologica globale e trasformare l’Europa in un polo tecnologico d’avanguardia. Nei fatti, però, l’accelerazione normativa ha imposto investimenti colossali ai costruttori occidentali mentre la filiera delle batterie, delle materie prime critiche e del software restava saldamente in mano asiatica.

La Cina aveva pianificato il sorpasso sull’elettrico con oltre un decennio d’anticipo, costruendo economie di scala imbattibili e catene di fornitura integrate. Così, mentre i marchi europei faticano a rendere profittevoli le vetture a batteria e subiscono il crollo delle quote di mercato in Oriente, i colossi cinesi sbarcano nel Vecchio Continente con modelli competitivi e liquidità sufficiente a rilevare fabbriche o interi marchi storici.

L’ipotesi provocatoria di cedere persino un simbolo come Volkswagen certifica quanto si sia ribaltato il rapporto di forza: un malinconico boomerang verde.