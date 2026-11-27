La Regione Veneto ha stanziato 11 milioni di euro per ridurre le emissioni dei veicoli e migliorare la qualità dell’aria, con due bandi distinti. Il primo, da 8 milioni, è per i privati che rottamano un’auto o una moto inquinante e ne comprano una nuova a basse o zero emissioni. Il secondo, da 3 milioni, finanzia la trasformazione a metano o GPL dei veicoli già in circolazione. “I costi della transizione ecologica non possono ricadere interamente sulle famiglie, sui lavoratori e sulle imprese“, spiega il presidente Alberto Stefani. Le misure accompagnano la proroga al 1° ottobre 2027 del blocco strutturale dei diesel Euro 5.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL BANDO AUTO 2026

Il contributo è riservato ai privati residenti in Veneto con ISEE ordinario fino a 60.000 euro (qui spieghiamo come si calcola l’ISEE), riferito all’anno in cui si presenta la domanda. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. Si possono rottamare le auto (categoria M1) a benzina, metano o doppia alimentazione fino a Euro 4 e le diesel fino a Euro 5. Sono ammessi anche i motoveicoli fino a Euro 2 delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e (moto, moto con sidecar, tricicli e quadricicli pesanti) con cilindrata oltre 50 cc e potenza oltre 4 kW. Alla data di pubblicazione del bando, il mezzo da rottamare deve essere intestato o cointestato a chi fa domanda.

QUALI VEICOLI SI POSSONO ACQUISTARE

Chi compra un’auto nuova deve rottamare un’auto, mentre chi compra una moto può rottamare un’auto o una moto tra quelle ammesse. Il veicolo da acquistare deve essere nuovo di fabbrica e immatricolato per la prima volta in Italia. Sono esclusi usato, km zero, leasing e noleggio. Il prezzo massimo, al netto di IVA e altre imposte, è di 40.000 euro per le auto e 10.000 euro per le moto.

Si possono acquistare auto elettriche, a idrogeno, ibride, bifuel, a metano, a benzina e diesel, purché non superino i 135 g/km di CO2. Le auto con motore termico devono essere almeno Euro 6E, le moto almeno Euro 5+, e le emissioni di particolato non devono superare i 4,5 mg/km. Chi rottama un’auto Euro 4 a benzina, metano o bifuel può comprare solo un’elettrica, un’auto a idrogeno o un’ibrida sotto i 100 g/km di CO2.

IMPORTI E COME FARE DOMANDA

Il contributo base va da 2.500 a 7.500 euro per le auto e da 1.000 a 2.000 euro per le moto. L’importo effettivo dipende da tre fattori:

le emissioni del veicolo nuovo;

la classe ambientale e l’alimentazione di quello rottamato;

la fascia ISEE.

Chi risiede nei Comuni che entro il 31 dicembre 2025 hanno adottato le ordinanze sulla qualità dell’aria per la stagione 2025 – 2026 ottiene il 3% in più. In ogni caso l’incentivo non può superare il 60% del prezzo.

Le domande si presentano online con SPID o CIE dalle ore 10:00 del 7 dicembre 2026. Sono previsti quattro lotti, con chiusura alle ore 12:00 del 30 novembre 2027 salvo esaurimento dei fondi. Le richieste sono valutate in ordine di arrivo e la gestione è affidata a Veneto Innovazione.

BANDO TRASFORMAZIONI 2027: FINO A 1.500 EURO PER METANO E GPL

La seconda misura riguarda la conversione di auto a benzina Euro 4 e le diesel Euro 5. Possono richiederla i privati con ISEE fino a 60.000 euro, per un’auto intestata o cointestata a loro, e le micro, piccole e medie imprese con sede in Veneto, anche per veicoli commerciali N1 fino a 3,5 tonnellate. “Pensiamo per esempio a chi usa il furgone ogni giorno per lavorare“, sottolinea l’assessore all’Ambiente Elisa Venturini. Il contributo base dipende dal tipo di trasformazione:

1.200 euro per la conversione da benzina a benzina/metano;

1.300 euro da gasolio a gasolio/GPL;

1.500 euro da gasolio a gasolio/metano.

Chi risiede o ha sede nei Comuni con ordinanze antismog riceve 100 euro in più, fino a un massimo del 60% della spesa. La trasformazione va fatta dopo la pubblicazione del bando, in un’officina specializzata, con un impianto nuovo e l’aggiornamento della carta di circolazione. Al momento della domanda il veicolo deve essere in regola con revisione, bollo e assicurazione, e dopo la trasformazione va tenuto per almeno due anni. Le domande si presentano dal 15 febbraio 2027 al 14 febbraio 2028, in quattro finestre e in ordine di arrivo. La gestione è affidata a Unioncamere Veneto.