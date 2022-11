Toyota è il migliore brand automotive al mondo del 2022

Come ogni anno, la classifica Best Global Brands mette in evidenza quelli che sono i migliori marchi per valore commerciale attualmente presenti sul mercato, considerando tutti i settori economici. Questa classifica è sempre l’occasione per fare il punto sul valore dei brand del settore automotive e vedere quali sono le aziende che guidano il mondo delle quattro ruote per valore e importanza del marchio. Quest’anno, a guidare il mercato automotive per Best Global Brands 2022 è Toyota. Il colosso nipponico, che punta anche alla leadership del settore per volumi di vendita, si afferma come un riferimento assoluto. Per Toyota si registra anche una crescita del valore rispetto allo scorso anno. Da notare, però, che Toyota non è sola e nella Top 100 di Best Global Brands 2022 ci sono diversi brand del settore automotive.

TOYOTA GUIDA IL SETTORE AUTOMOTIVE NELLA CLASSIFICA DI BEST GLOBAL BRANDS

Best Global Brands 2022 certifica la leadership del settore tech. La Top 5, infatti, comprende colossi come Apple, Microsoft, Amazon, Google e Samsung con un valore compreso tra 482 miliardi di dollari della casa di Cupertino e 87 miliardi di dollari di Samsung. Tutti e cinque i brand sono in crescita con Microsoft che registra l’accelerazione maggiore con un +32%. Subito fuori dalla Top 5 dei Best Global Brands c’è, però, la prima azienda del settore automotive, Toyota. Il costruttore nipponico registra un valore complessivo di 59 miliardi di dollari con un incremento del +10% rispetto allo scorso anno. Anche se il distacco, in termini di valore, dalla Top 5 è aumentato rispetto allo scorso anno, Toyota può guardare con soddisfazione a questa classifica. Il vantaggio rispetto agli altri brand del settore automotive è, infatti, aumentato. Toyota, quindi, si conferma una realtà di primo piano del settore automotive non solo per l’elevata soddisfazione dei clienti ma anche per il suo valore come brand globale.

MARCHI PREMIUM E FULL ELECTRIC ALLE SPALLE DI TOYOTA NELLA CLASSIFICA DI BEST GLOBAL BRANDS

Il primo posto di Toyota nella classifica di Best Global Brands 2022 è solido ma le dirette concorrenti non stanno rallentando. Subito alle spalle della casa nipponica, infatti, troviamo un trio di marchi ben noti agli appassionati del settore automotive. La classifica, infatti, comprende:

– Mercedes-Benz con un valore di 56 miliardi di dollari in crescita del +10% rispetto al 2021 (8° nella classifica generale)

– Tesla con un valore di 48 miliardi di dollari in crescita del +32% rispetto al 2021 (12° nella classifica generale)

– BMW con un valore di 46 miliardi di dollari in crescita del +11% rispetto al 2021 (13° nella classifica generale)

Mercedes-Benz e BMW registrano, quindi, una crescita simile a quella di Toyota e, come vedremo di seguito, anche a quanto fanno registrare altri brand del settore. Completamente fuori scala, invece, è la crescita di Tesla che si conferma una delle realtà in maggiore crescita, non solo come valore ma anche per quanto riguarda i risultati commerciali, dell’intero settore automotive.

LA TOP 10 DEI BRAND DEL SETTORE AUTOMOTIVE

A completare la Top 10 dei marchi inclusi nella classifica Best Global Brands troviamo diversi colossi del settore automotive. Dal quinto al decimo posto, infatti, ci sono:

– Honda con un valore di 22 miliardi di dollari in crescita del +7% rispetto al 2021 (26° nella classifica generale)

– Hyundai con un valore di 17 miliardi di dollari in crescita del +14% rispetto al 2021 (35° nella classifica generale)

– Audi con un valore di 14 miliardi di dollari in crescita del +11% rispetto al 2021 (46° nella classifica generale)

– Volkswagen con un valore di 14 miliardi di dollari in crescita del +10% rispetto al 2021 (48° nella classifica generale)

– Ford con un valore di 14 miliardi di dollari in crescita del +12% rispetto al 2021 (50° nella classifica generale)

– Porsche con un valore di 13 miliardi di dollari in crescita del +15% rispetto al 2021 (53° nella classifica generale)

I marchi inclusi nella Top 100 di Best Globa Brands 2022 sono riepilogati nell’immagine allegata qui di seguito:

BEST GLOBAL BRANDS: PER L’AUTO ITALIANA C’E’ SOLO FERRARI NELLA TOP 100

Scorrendo la classifica di Best Global Brands 2022 si nota l’assenza di quasi tutto il mondo dell’auto italiano. I marchi storici del nostro Paese non rientrano nella Top 100 generale al netto di un’unica eccezione: Ferrari. La casa di Maranello si piazza al 75° della classifica globale e 12° nel settore automotive con un valore di 9,3 miliardi di dollari. Da notare che il valore di Ferrari è cresciuto del +31%. Si tratta della percentuale più alta fatta registrare da un marchio del settore automotive al netto della sola Tesla, crescita del +32%. Nel corso dei prossimi anni, anche grazie a progetti come il Ferrari Purosangue, è probabile che vedremo Ferrari in posizioni decisamente più elevate. Da notare che Ferrari è il secondo brand italiano per importanza dopo Gucci stando ai dati forniti da Best Global Brands 2022.