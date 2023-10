Toyota C-HR 2024: aperti gli ordini, prezzi e versioni disponibili

Toyota ha annunciato l’apertura degli ordini del Nuovo Toyota C-HR 2024. La nuova generazione del SUV della casa nipponica arriva sul mercato proponendo linee che richiamano la concept C-HR Prologue svelata lo scorso anno e, soprattutto, con un comparto tecnico caratterizzato da una gamma elettrificata, con versioni Full Hybrid affiancate a una versione Plug-in Hybrid. Il nuovo SUV è stato presentato lo scorso giugno. Questa settimana, Toyota ha annunciato anche il debutto dell’elettrica Toyota bz4X First Edition. Vediamo i prezzi di tutte le versioni del Nuovo Toyota C-HR 2024.

I MOTORI DEL NUOVO TOYOTA C-HR 2024

La gamma di motorizzazioni del Nuovo Toyota C-HR 2024 comprende tre diverse opzioni:

1.8 HEV con sistema Full Hybrid in grado di garantire una potenza massima di 140 CV

con sistema in grado di garantire una potenza massima di 2.0 HEV con sistema Full Hybrid in grado di garantire una potenza massima di 197 CV

con sistema in grado di garantire una potenza massima di 2.0 PHEV con sistema Plug-in Hybrid in grado di garantire una potenza massima di 223 CV; la batteria è da 51 kWh

Tutte le versioni del SUV utilizzando un motore benzina quattro cilindri in linea affiancato da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti.

TOYOTA C-HR 2024: ALLESTIMNENTI E DOTAZIONE

Gli allestimenti del Nuovo Toyota C-HR sono sette:

Active

Trend

Trend ECO

Lounge

GR Sport

Longue Premere

GR SPORT Premiere

L’allestimento base Active, disponibile solo per la versione 1.8 HEV, include nella dotazione di serie i cerchi in lega da 17 pollici, i fari LED, il Digital Cockpit da 12,3 pollici, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con display da 8 pollici e smartphone integration wireless, la telecamera posteriore e il clima bizona. Gli altri allestimenti, partendo dalla versione Active, arricchiscono ulteriormente la dotazione. Con Trend, ad esempio, ci sono i cerchi da 18 pollici, il navigatore, i fari Prima LED e la vernice metallizzata oltre agli elementi visti con la versione Active.

LISTINO PREZZI DEL NUOVO TOYOTA C-HR 2024

La gamma del Nuovo Toyota C-HR prevede la possibilità di scegliere tra diverse versioni, con prezzi compresi tra 35.700 euro e 51.900 euro. A disposizione della clientela troviamo le seguenti opzioni:

1.8 HEV con trazione anteriore da 35.700 euro

2.0 HEV con trazione anteriore da 41.200 euro

2.0 HEV con trazione integrale da 43.700 euro

2.0 PHEV con trazione anteriore da 43.700 euro

La gamma è composta da diversi allestimenti (Active, Trend, Trend Eco, Lounge, Lounge Premiere, GR Sport, GR Sport Premere). I prezzi indicati si riferiscono all’allestimento base per la motorizzazione citata.

NUOVO TOYOTA C-HR 2024: CONSEGNE E ORDINI

Gli ordini del Nuovo Toyota C-HR sono già stati aperti. Il SUV è, quindi, ordinabile nelle concessionarie italiane di Toyota. La casa nipponica ha confermato che le consegne partiranno dal mese di dicembre 2023, per le versioni HEV, e dal mese di marzo 2024, per le versioni PHEV. Per la fase di lancio ci sono varie promozioni con la possibilità di accedere al finanziamento Toyota Easy Next che garantisce uno sconto di 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione. Lo sconto sale a 6.750 euro scegliendo la versione 2.0 PHEV con allestimento Trend Eco. Il finanziamento prevede 48 rate mensili. C’è anche un’offerta per il noleggio a lungo termine KINTO One che permette di mettersi alla guida del SUV di Toyota con un canone mensile di 379 euro + IVA.