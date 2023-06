Nuova Toyota C-HR: tutte le info sul SUV, ora anche Plug-in

Toyota ha presentato la nuova C-HR 2023, il nuovo SUV-coupè della casa automobilistica giapponese che si mostra al pubblico con un’interessante novità: la versione Plug-in che completa la gamma con la Full Hybrid. In alcuni Paesi, come il Regno Unito, la nuova C-HR sostituirà anche la Prius. Nei prossimi paragrafi vi sveliamo tutte le informazioni in anteprima: caratteristiche, motori e connettività della nuova Toyota C-HR 2023.

TOYOTA C-HR 2023: SBALZI CORTI E RUOTE FINO A 20 POLLICI

Partiamo dal design, che è uno dei tratti distintivi della nuova Toyota C-HR 2023. La carrozzeria è slanciata e sportiva, con linee aggressive e un frontale che richiama quello di altri modelli Toyota, come la nuova Prius e la bZ4x. La carrozzeria della Toyota C-HR 2023 è caratterizzata da linee chiuse, dove il Costruttore ha cercato di integrare sensori e radar con un approccio di “tecnologia nascosta“. Sono più evidenti invece gli sbalzi corti per incrementare l’abitabilità, ruote fino a 20 pollici, forse anche eccessive per la tipologia di auto e la carrozzeria bicolore. Si tratta di un’opzione che estende il tetto nero a contrasto fino al paraurti posteriore e alla sezione posteriore di tre quarti della vettura. Davvero molto bella, ma in caso di riparazioni aumentano i costi di verniciatura auto.

LA TOYOTA C-HR 2023 CONNESSA E ANCHE CON CHIAVE DIGITALE

La connettività della Toyota C-HR 2023 sarà un altro elemento distintivo. Toyota ha infatti lanciato un ecosistema connesso dove il conducente può utilizzare un’app smartphone, il touchscreen o i comandi vocali per controllare svariate funzioni. Entro il 2024 sarà disponibile anche l’accesso con Digital Smart Key: basterà avere il telefono per accedere e avviare il veicolo. Quando il guidatore si avvicina all’auto, si attiva automaticamente uno scenario di benvenuto con luci esterne e una nuova firma luminosa Toyota C-HR sulla portiera posteriore. L’esperienza dei passeggeri è particolarmente curata anche a bordo, dove l’illuminazione ambientale si basa su una gamma di 64 colori. È stato studiato anche un programma di 24 tonalità cangianti, sincronizzate con l’orologio, per passare dai toni luminosi del mattino a quelli più rilassanti della sera. La nuova Toyota C-HR 2023 sarà disponibile con il pacchetto multimediale Toyota Smart Connect, che include, a seconda del modello, un touchscreen da 8 o 12,3 pollici, assistente vocale integrato e connessione smartphone wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. Il sistema fornirà informazioni sull’autonomia elettrica e le colonnine di ricarica vicine.

MOTORI E VARIANTI IBRIDE DELLA TOYOTA C-HR 2023

La Toyota C-HR 2023 sarà disponibile con una quattro propulsori elettrificati:

due versioni Full Hybrid (HEV) da 1,8 e 2,0 litri ;

(HEV) ; una versione ibrida Plug-in (PHEV) da 2,0 litri ;

(PHEV) ; una variante Full Hybrid da 2,0 litri con trazione integrale intelligente (AWD-i).

SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA TOYOTA C-HR 2023

Su tutte le versioni Toyota C-HR 2023 sarà disponibile il pacchetto Toyota Safety Sense di funzionalità di sicurezza attiva e assistenza alla guida. Debuttano anche gli aggiornamenti OTA a distanza e la nuova soppressione dell’accelerazione sarà di serie. L’auto inibisce l’uso improvviso dell’acceleratore quando viene rilevato il rischio di collisione con un veicolo che precede. I sistemi di sicurezza attiva della C-HR 2023 disponibili saranno tra gli altri: