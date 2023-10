Toyota bZ4X 2024: caratteristiche e prezzi della First Edition

Toyota punta sempre di più sulle auto elettriche con il lancio del suo primo progetto: la Toyota bZ4X. Il SUV compatto a zero emissioni è ora pronto al debutto in Italia dove sarà commercializzato, almeno inizialmente, con la versione First Edition. Entro la fine dell’anno, però, Toyota presenterà la gamma completa del suo nuovo SUV. Il progetto giocherà un ruolo chiave nella crescita della casa nipponica: Toyota, dopo aver conquistato il titolo di miglior brand automotive del 2022, punta a diventare un riferimento anche per le auto elettriche. Vediamo caratteristiche e prezzi della Toyota bZ4X 2024 in versione First Edition.

ALLESTIMENTI DELLA TOYOTA BZ4X 2024

Il nuovo SUV di casa Toyota si prepara ad arrivare sul mercato con una gamma ricca di opzioni. A disposizione della clientela, la Nuova Toyota bZ4X 2024 propone le seguenti versioni:

edizione di lancio First Edition (l’unica disponibile per il momento)

(l’unica disponibile per il momento) versione con trazione 2WD e allestimento Pure che faranno rientrare il SUV nei parametri dell’ecobonus statale

MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA DELLA TOYOTA BZ4X 2024

La Nuova Toyota bZ4X ha due opzioni per quanto riguarda il motore. La versione base del SUV di casa Toyota, in particolare, avrà un motore singolo da 204 CV e 265 Nm supportato da una batteria da 71,4 kWh. Per l’autonomia, invece, la casa nipponica anticipa un valore superiore ai 500 chilometri. C’è poi una versione con sistema Dual Motor in grado di garantire una potenza di 218 CV e una coppia di 330 Nm. Anche questa versione ha una batteria da 71,4 kWh, con possibilità di ricarica in corrente continua fino a una potenza massima di 150 kW. Stando ai dati forniti da Toyota, l’autonomia della Toyota bZ4X in questa configurazione è di circa 411 chilometri nel ciclo WLTP. Il SUV, inoltre, ha una velocità massima di 160 km/h e uno 0-100 km/h completato in 6,9 secondi.

TOYOTA BZ4X 2024: CARATTERISTICHE DELLA FIRST EDITION

Per il debutto sul mercato, la Nuova Toyota bZ4X 2024 sarà disponibile nella versione First Edition. Il SUV elettrico presenterà una dotazione composta da:

cerchi in lega da 20 pollici

fari full LED

sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3 pollici

con schermo da 12,3 pollici impianto audio Premium JBL

sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica

Remote Parking

Dal punto di vista tecnico, invece, la Toyota bZ4X First Edition arriva sul mercato solo con il sistema dual motor descritto in precedenza.

PREZZI DELLA NUOVA TOYOTA BZ4X 2024

La Nuova Toyota bZ4X 2024 arriva sul mercato italiano, almeno per il momento, nella sola versione First Edition. Questa configurazione del SUV elettrico della casa nipponica è disponibile con un prezzo di listino di 59.900 euro che si riducono a 56.900 euro in caso di permuta o rottamazione. Per la fase di pre-ordine del modello, Toyota include uno di questi bonus aggiuntivi:

Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione

comprensivo di installazione Voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh per oltre 10.000km di guida

per ricariche presso colonnine pubbliche pari a per oltre 10.000km di guida Mobility pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese

Tra le opzioni per i clienti interessati alla Nuova Toyota bZ4X c’è anche il noleggio a lungo termine KINTO One, con rate da 499 euro + IVA, e l’offerta Lease Per Drive, con canone di 325 euro + IVA per 36 mesi e anticipo di 14.645 euro + IVA. Come confermato dall’azienda, sono in arrivo anche altre varianti. La gamma della Nuova Toyota bZ4X 2024 partirà da meno di 40.000 euro.