Tesla economica: a che punto siamo e quanto costerà?

L’idea di una Tesla accessibile a tutti sta infiammando da mesi i dibattiti degli appassionati, sin da quando Elon Musk ha accennato a un modello sui 25.000 euro o poco più, realizzato probabilmente sulla base della Model Y. Le notizie sono ancora frammentarie ma il lancio di una Tesla economica sembra più vicino, anche per rilanciare le vendite del marchio che ha pagato a caro prezzo l’esposizione politica del suo fondatore con un calo delle immatricolazioni pressoché generalizzato. Vediamo quali sono le ultime informazioni sulla Tesla low cost.

TESLA ECONOMICA: UN PROGETTO AMBIZIOSO MA ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE

Ovviamente la complessità nel realizzare una Tesla che costa poco sta tutta nel ridurre i costi senza sacrificare la qualità che ha reso il brand un’icona mondiale. Le indiscrezioni parlano di una vettura compatta, con dimensioni simili a una Volkswagen ID.3, ma con il DNA Tesla: design aerodinamico, tecnologia all’avanguardia e un’ottima esperienza di guida. La produzione dovrebbe sfruttare le GigaFactory di Shanghai e Berlino, grazie alla tecnologia Giga Press, che consente di assemblare componenti in modo più efficiente. Tuttavia, le difficoltà legate alla produzione di batterie più piccole e alla semplificazione della supply chain potrebbero rallentare il progetto, con il lancio rinviato a non prima della seconda metà del 2026.

PREZZO E CARATTERISTICHE DELLA TESLA ECONOMICA: COSA ASPETTARSI

Inutile nascondersi, il punto cruciale è il prezzo. Si vocifera che la Tesla economica potrebbe costare tra i 25.000 e i 30.000 euro in Europa, un traguardo che l’avvicinerebbe a modelli come la Renault 5 E-Tech o la Citroën ë-C3. L’autonomia dovrebbe attestarsi intorno ai 350-400 km (WLTP), grazie a una batteria da circa 50 kWh, sufficiente per l’uso quotidiano ma inferiore rispetto alla Model Y Long Range. Non mancherebbero il sistema di assistenza alla guida Autopilot e gli aggiornamenti software over-the-air, anche se alcune funzioni premium potrebbero diventare opzionali. Gli interni saranno minimalisti, con il classico display centrale ma con materiali più semplici per contenere i costi.

DOVE SI COLLOCHEREBBE LA TESLA LOW COST SUL MERCATO ITALIANO?

In Italia, dove la l’ultimo restyling della Model Y è disponibile con prezzi a partire da 45.970 euro, l’arrivo di una Tesla economica potrebbe scuotere il mercato delle elettriche, attualmente stagnante (da mesi la quota non si schioda dal 5%, peraltro lontanissima dal 15% della media europea). E gli incentivi statali, in arrivo a settembre 2025, renderebbero il prezzo ancora più allettante, avvicinando un pubblico più ampio al brand. I cultori del marchio, però, sono divisi: c’è chi sogna una Tesla accessibile che però avvicini le prestazioni e la tecnologia dei modelli attuali, e chi teme che un prezzo così basso possa compromettere quell’alone di esclusività che ha sempre contraddistinto le auto di Elon Musk.